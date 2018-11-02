Коломойский не попал под российские санкции как бизнес-партнёр Собянина

Украинский олигарх Игорь Коломойский допустил, что не попал под антиукраинские санкции России, так как введение ограничений было согласовано с Киевом. Об этом сообщает «УНИАН».

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой [в администрации президента Украины]», — сказал Коломойский. По словам олигарха, в «редакционную коллегию» входили украинский лидер Петр Порошенко, первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, «почтальоном работал [лидер движения «Украинский выбор» Виктор] Медведчук».

«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — уверен Коломойский. Он подчеркнул, что украинский предприниматель Виктор Пинчук и его активы были включены в черный список из-за того, что отношения бизнесмена и президента «испортились».

- Пафос, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - тут у Бени Коломойского может быть только условный, поскольку он был и остаётся реальным бизнес-партнёром не "Москвы" в широком смысле, а города Москвы под командованием Собянина: в частности, Коломойский софинансировал и кадрово обеспечивал строительство одной из веток московского метро в том самом "военном" 2015-м году, метростроевцы по его подряду поехали работать в Москву прямо из Киева. Вот так: кому война, кому - метрострой... Деньги не пахнут. Какие уж тут санкции? Тут вон - неподалёку от злополучной площади Свободной России памятник есть в пандан - "Свободной Европы", флагштоки и флаги перед Киевским вокзалом, так Бене там вполне мог бы Собянин посвятить какую-либо совремнную скульптурно-рельсовую композицию - инвестор же!

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