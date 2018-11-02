Коломойский не попал под российские санкции как бизнес-партнёр Собянина

Украинский олигарх Игорь Коломойский допустил, что не попал под антиукраинские санкции России, так как введение ограничений было согласовано с Киевом. Об этом сообщает «УНИАН».
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой [в администрации президента Украины]», — сказал Коломойский. По словам олигарха, в «редакционную коллегию» входили украинский лидер Петр Порошенко, первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, «почтальоном работал [лидер движения «Украинский выбор» Виктор] Медведчук».
«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — уверен Коломойский. Он подчеркнул, что украинский предприниматель Виктор Пинчук и его активы были включены в черный список из-за того, что отношения бизнесмена и президента «испортились».
- Пафос, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - тут у Бени Коломойского может быть только условный, поскольку он был и остаётся реальным бизнес-партнёром не "Москвы" в широком смысле, а города Москвы под командованием Собянина: в частности, Коломойский софинансировал и кадрово обеспечивал строительство одной из веток московского метро в том самом "военном" 2015-м году, метростроевцы по его подряду поехали работать в Москву прямо из Киева. Вот так: кому война, кому - метрострой... Деньги не пахнут. Какие уж тут санкции? Тут вон - неподалёку от злополучной площади Свободной России памятник есть в пандан - "Свободной Европы", флагштоки и флаги перед Киевским вокзалом, так Бене там вполне мог бы Собянин посвятить какую-либо совремнную скульптурно-рельсовую композицию - инвестор же!
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Чукча написал 02.11.2018 13:01
Энгельсоед написал 02.11.2018 12:56
а фрау Меркель в то же время внедрилась в Украину со своим автобаном между Запорожьем и Мариуполем. Эрифея наверняка получит еще "Северный поток-3" за хорошее поведение, а Украина - добротную немецкую рокаду вдоль донецкого фронта.
Так что будем спокойны, в начале двадцатых по меньшей мере мирное строительство будет продолжено по обе стороны линий раздела Украины. Простые укры поноют под прессом энергоцен, повымирают или разбегутся отчасти, но выжившие приспособятся, так как экономическое давление на них дозировано с целью дать возможность активной части населения выжать из себя все возможное и невозможное, но в результате перейти в более продвинутое экономическое качество. А без "насилия" со стороны суровых обстоятельств прогресс не происходит. Наоборот, когда страна купается в энергоносителях, то она стагнирует в политэкономическом плане, вверяет свою судьбу доминанту-нацлидеру.
Вот, мы и смотрим зачарованно, как растет мост в Крым, а галерозагребущий прикидывает, какую сказочную стройку подкинуть нам еще. Железная ВСМ Москва-Казань что-то его в данном плане уже не вдохновляет. Будем надеяться, что он продолжит развивать нам места для отдыха и наслаждений. Пробуравит магистраль сквозь Кавказ или того типа.
безыдейный написал 02.11.2018 12:54
Так что Коломойский скорее всего прав. У него должна быть инфа из надежных источников, а Черный может строить только догадки и домыслы.