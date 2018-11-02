Разорённый буржуазным государством Центр Хруничева "поставили на счётчик"

Центр имени Хруничева, где производятся тяжелые ракеты "Протон" и "Ангара", начнет выплачивать пени и штрафы за просроченные контракты только через десять лет, заявил РИА "Новости" в пятницу, 2 ноября, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пени и штрафы мы договорились сместить на 10 лет вправо", - сказал Рогозин. По его словам, сейчас финансовая дыра предприятия составляет 111 миллиардов рублей. Предположительно, ситуация начнет исправляться в следующем году. В 2019 году планируется запустить десять тяжелых ракет производства Центра Хруничева, что позволит предприятию начать возвращать долги банкам и Роскосмосу.

Глава Роскосмоса уточнил, что речь идет о долгах перед Роскосмосом, также учитываются пени и штрафы за просроченные контракты, кредиты, которые необходимо выплатить Сбербанку, Фондсервисбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку. В частности, долги перед госкорпорацией составляют 27 млрд рублей. Сумма растет, так как зарплату сотрудникам центра фактически платит Роскосмос, используя для этого бюджет, выделенный на программы, которые не реализуются.

Рогозин также заявил, что долги банкам Центр им. Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты - через десять лет. Договориться с банками об отсрочке позволило намерение корпорации провести до 2027 года 72 пуска ракет производства Центра имени Хруничева: по словам главы Роскосмоса, этот план убедил организацию не требовать немедленного возвращения кредитов, сообщает РБК.

Ранее Рогозин заявлял, что в следующем году планируется удвоить количество пусков ракет по сравнению с текущим годом и довести их число с 17 до 35.

Кремль не занимается финансовыми дырами конкретных предприятий, однако считает положение космического Центра имени Хруничева трудным, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию. Он посоветовал обращаться за комментариями в надзорные органы, пояснив, что "это не компетенция Кремля".

АО "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева" вошло в список подконтрольных Роскосмосу компаний, долги которых перед государством планирует урегулировать Минфин.

Помимо центра в списке также фигурируют: ПАО "Ракетно-космическая корпорация ‎"Энергия" им. С.П.Королева" и АО ‎"Ракетно-космический центр "Прогресс". Урегулирование их задолженностей Министерство финансов включило в проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

В 2018-2019 годах завод должен освободить 217 производственных корпусов, сократить четверть сотрудников. Впрочем, первые письменные уведомления о сокращении были вручены ряду рабочих уже в середине лета.

Дополнительно отметим, что как раз в тот момент, когда начала распространяться информация об организации второго схода рабчих в августе, на завод приехал Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса". Он обещал, со ссылкой на Путина, что ликвидации завода не будет, его земли и коллектив сохранят, а зарплаты повысят.

Правда, потом Рогозин уточнил: землями заводскими всё же придётся поделиться, как поступил ЗИЛ: под видом "космического городка" банки и девелоперы построят тут коммерческую недвижимость...

Материалы по теме:

Сход рабочих завода имени Хруничева

Завод имени Хруничева. Нужны ли ракеты сверхдержаве?

Летние сходы у завода Хруничева. Или десант препятствий

Завод Хруничева. Зачем оккупированной территории строить собственные ракеты