Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Как фанера над Парижем": русский воздух для Air France оказался непроходим

Опубликовано 02.11.2018 в разделе комментариев 1

франция евросоюз авиа росавиация
"Как фанера над Парижем": русский воздух для Air France оказался непроходим

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France, следовавший из Парижа во вьетнамский город Хошимин, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после шести часов полета. Об этом сообщает радиостанция Europe 1. 

Самолет вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль накануне в 13:10 по местному времени (15:10 по Москве). По словам пассажиров, через несколько часов командир экипажа по громкой связи сообщил, что у лайнера нет разрешения лететь над российской территорией, из-за чего экипаж возвращается в Париж. 

В результате часть пассажиров была перенаправлена на другие рейсы, другим пришлось провести ночь в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу. В авиакомпании также выразили мнение, что могла произойти компьютерная ошибка. 

Росавиация в пятницу, 2 ноября, прокомментировала инцидент. Air France не запрашивала в российских органах соответствующего разрешения, сообщили ТАСС в ведомстве. 

Как пояснили в российском агентстве воздушного транспорта, данный рейс на протяжении длительного времени выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство РФ и не требующим согласования со стороны России. 

"1 ноября 2018 года маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через российское воздушное пространство. При этом соответствующего разрешения на использования воздушного пространства РФ авиакомпания не запросила", - подчеркнули в Росавиации. 

Экипаж самолета был проинформирован Госкорпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации об отсутствии разрешения на пролет. Одновременно с этим госкорпорация сообщила о готовности в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над территорией России. Однако пилоты приняли самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство РФ. 

"Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании Air France", - считают в Росавиации.

От редакции: О чём, интересно, думал экипаж, принимая такое весьма и весьма нерациональное, затратное, абсурдное решение? Правда, тут важно ещё знать, что такое "в оперативном порядке" - возможно, и Росавиация чего-то не договаривает, ведь самолёт - не вертолёт, он зависнуть не может, ему лететь надо, и расчёт горючего определённый (вот почему иногда авиалайнеры, которым требуется совершить посадку на аэродроме вылета вынуждены кружить и вырабатывать горючее: они садятся только "лёгкими", с полными баками это делать гораздо сложнее и опаснее). То есть даже пятнадцать минут нерасчётного времени могут стать фатальными: горючего до Вьетнама может и не хватить. Соответственно, пилоты принимали решение, имея на это тоже не так-то много времени - и если горючего хватает до дому, то лучше домой, так они наверняка и подумали...

С другой стороны, РФ с Францией в состоянии войны вроде бы не находятся, поэтому решить такой текущий вопрос даже на уровне МИД РФ было бы не так сложно. Но, может, пилоты вспомнили знаменитый малазийский "Боинг", а то ещё и южнокорейский?.. Вот как иногда пропаганда и медиапространство вообще влияет на траектории самолётов в пространстве реальном.

Д.Ч. 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Зачем рисковать?
макробий 4-51 написал 02.11.2018 17:02
Всему виной: " пилоты вспомнили знаменитый малазийский "Боинг", а то еще и южнокорейский?."
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
01.11.2018
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
01.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
От надбавок готовы отказаться лишь шесть думаков (1)
"Как фанера над Парижем": русский воздух для Air France оказался непроходим (1)
Разорённый буржуазным государством Центр Хруничева "поставили на счётчик" (2)
Москва - "большой стерилизатор" населения (12)
Коломойский не попал под российские санкции как бизнес-партнёр Собянина (9)
В изнасилование дочки крупного силовика в Башкирии - не верю (22)
Минфин потребовал от региональных мытарей активнее взимать "налог на труд" (6)
Какой клад ГБУ "Жилищник" зарывает под столичными деревьями? (0)
Почему архангельский смертник не был и не мог быть коммунистом (24)
Металлурги ЛНР тоже оказались под санкциями (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Из кoмментoв
Дарья Митина Дарья Митина: Магистр oкoлoвсяческих наук
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Некий червяк написал...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Большая столичная кастрация
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss