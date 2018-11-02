"Как фанера над Парижем": русский воздух для Air France оказался непроходим

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France, следовавший из Парижа во вьетнамский город Хошимин, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после шести часов полета. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Самолет вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль накануне в 13:10 по местному времени (15:10 по Москве). По словам пассажиров, через несколько часов командир экипажа по громкой связи сообщил, что у лайнера нет разрешения лететь над российской территорией, из-за чего экипаж возвращается в Париж.

В результате часть пассажиров была перенаправлена на другие рейсы, другим пришлось провести ночь в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу. В авиакомпании также выразили мнение, что могла произойти компьютерная ошибка.

Росавиация в пятницу, 2 ноября, прокомментировала инцидент. Air France не запрашивала в российских органах соответствующего разрешения, сообщили ТАСС в ведомстве.

Как пояснили в российском агентстве воздушного транспорта, данный рейс на протяжении длительного времени выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство РФ и не требующим согласования со стороны России.

"1 ноября 2018 года маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через российское воздушное пространство. При этом соответствующего разрешения на использования воздушного пространства РФ авиакомпания не запросила", - подчеркнули в Росавиации.

Экипаж самолета был проинформирован Госкорпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации об отсутствии разрешения на пролет. Одновременно с этим госкорпорация сообщила о готовности в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над территорией России. Однако пилоты приняли самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство РФ.

"Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании Air France", - считают в Росавиации.

От редакции: О чём, интересно, думал экипаж, принимая такое весьма и весьма нерациональное, затратное, абсурдное решение? Правда, тут важно ещё знать, что такое "в оперативном порядке" - возможно, и Росавиация чего-то не договаривает, ведь самолёт - не вертолёт, он зависнуть не может, ему лететь надо, и расчёт горючего определённый (вот почему иногда авиалайнеры, которым требуется совершить посадку на аэродроме вылета вынуждены кружить и вырабатывать горючее: они садятся только "лёгкими", с полными баками это делать гораздо сложнее и опаснее). То есть даже пятнадцать минут нерасчётного времени могут стать фатальными: горючего до Вьетнама может и не хватить. Соответственно, пилоты принимали решение, имея на это тоже не так-то много времени - и если горючего хватает до дому, то лучше домой, так они наверняка и подумали...

С другой стороны, РФ с Францией в состоянии войны вроде бы не находятся, поэтому решить такой текущий вопрос даже на уровне МИД РФ было бы не так сложно. Но, может, пилоты вспомнили знаменитый малазийский "Боинг", а то ещё и южнокорейский?.. Вот как иногда пропаганда и медиапространство вообще влияет на траектории самолётов в пространстве реальном.

Д.Ч.