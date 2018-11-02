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Московский листок

От надбавок готовы отказаться лишь шесть думаков

Опубликовано 02.11.2018 в разделе комментариев 1

позор реформа пенсионеры госдура
От надбавок готовы отказаться лишь шесть думаков

Всего шесть депутатов-пенсионеров, заседающих в Госдуме, выразили готовность отказаться от пенсионной надбавки, закон о которой 25 октября нижняя палата парламента РФ приняла в третьем чтении. 

Из опрошенных РБК депутатов, попадающих в соответствующую категорию, о таком намерении заявили всего шесть человек. Среди них члены "Единой России" Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник. Кроме того, утвердительно на вопрос, готовы ли они воспользоваться новым законом о праве отказаться от пенсионной надбавки, утвердительно ответили главы фракций ЛДПР Владимир Жириновский и "Справедливая Россия" Сергей Миронов. 

Не готовы отказаться от пенсионных надбавок 15 человек, еще 33 уклонились от ответа на вопрос издания. 

"Я голосовал за повышение пенсионного возраста", - пояснил Гончар. "Когда я проголосовал (а мне 72 года), я задал себе вопрос: я так голосую потому, что меня это не касается? Мне захотелось ответить себе на этот вопрос", - добавил он. 

Резник сказал, что откажется от надбавки "в знак солидарности". "Я, наверное, не типичный депутат Думы. Если вы посмотрите мою декларацию, из нее видно, что пенсионная надбавка для меня не является решающей, так что, конечно, в знак солидарности, безусловно, откажусь", - отметил он. 

Издание напоминает, что ранее испанский суд оправдал Резника, который фигурировал в "деле "русской мафии". 

25 октября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий парламентариям добровольно отказываться от доплат к пенсиям. Инициатором отмены пенсионных преференций для парламентариев стал секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В конце августа при обсуждении законодательного пакета по пенсионной реформы он заявил, что "начинать нужно с самих себя". На момент вступления закона в силу 1 января 2019 года из 450 депутатов Госдумы в эту категорию попадет 74 человека, отмечает РБК. 

Ранее сообщалось, что гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной думы, имеет право на доплату к пенсии при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения (от 84,7 тысяч рублей), при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения. Если гражданин был депутатом Госдумы менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает. Лишены права на нее и парламентарии, осужденные за преступления.

Напомним, с 1 января 2019 года от доплаты к пенсиям могут отказаться парламентарии, которые по объему социальных гарантий в зависимости от должности приравниваются к премьер-министру, заместителю главы правительства или министру. 

В июле была официально обнародована информация о размерах пенсий и зарплат депутатов. Выяснилось, что средняя зарплата члена нижней палаты в 2018 году составляет 388 тыс. рублей, пенсия - 46626 рублей для тех, кто отработал не менее одного или двух созывов. Депутатам, которые отработали в парламенте больше 10 лет, начисляется пенсия в размере 63581 рубля. 

Гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной думы, имеет право на доплату к пенсии при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения (от 84,7 тыс. рублей), при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения, говорилось в сообщении.  

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Думаки разрешили себе и сенаторам отказываться от пенсий



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1269 написал 02.11.2018 18:12
Колониальная власть щедро подкармливает выродков, истязающих собственный народ?
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