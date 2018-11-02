В ПМР коммунистов сажают за слова, как и раньше, и очень надолго

Верховный суд непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) вынес приговор председателю коммунистической партии, бывшему кандидату в президенты и депутату Верховного совета Олегу Хоржану. Он признан виновным в призывах к дестабилизации политической ситуации, которые прозвучали во время акции протеста.

По решению Фемиды Олег Хоржан проведет за решеткой 4,5 года. Он также выплатит штраф в размере 6,4 тысячи приднестровских рублей (больше 100 тысяч российских рублей), передает "Интерфакс".

Лидеру приднестровских коммунистов инкриминировали часть 1 статьи 315 УК ПМР (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Также он обвинялся по статье 316 УК ПМР (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

Олег Хоржан 6 июня 2018 года на заседании Верховного Совета был лишен депутатской неприкосновенности. В этот же день его взяли под стражу. В сроке наказания, который Хоржан будет отбывать в колонии общего режима, учтено время с 6 июня по 1 ноября этого года, проведенное им под стражей.

Адвокат Хоржана Петр Немченко заявил, что в семидневный срок будет подана кассационная жалоба.

Согласно материалам дела, 2 июня 2018 года примерно в 21:00 Хоржан, находясь у здания Тираспольского городского УВД, требовал через мегафон от сотрудников милиции освободить задержанных участников организованного им несанкционированного митинга. Среди задержанных также был его сын.

Лидер коммунистов призывал не подчиняться приказам министра внутренних дел Руслана Мовы. Последнее обстоятельство суд квалифицировал как "призыв к саботажу".

Как указано в обвинительном заключении, Олег Хоржан проник в здание ГУВД, попытавшись "пройти в сторону оружейной комнаты и изолятора временного содержания", но был задержан сотрудниками милиции и силой выдворен из управления.

Суд счел недостаточными доказательства того, что при сопротивлении Хоржан причинил телесные повреждения милиционерам, и оправдал его по нескольким эпизодам, фигурировавшим в деле. После выдворения из здания ГУВД Хоржан столкнулся с Мовой и отпустил в его адрес ряд высказываний, которые судом были расценены как оскорбления должностного лица. В связи с этим на Хоржана и был наложен штраф.

Задержание Хоржана вызвало недовольство председателя КПРФ Геннадия Зюганова. Российский политик заявил из Москвы, что "преследуя коммунистов, политический режим идет по пути нацистов, "лесных братьев" и бандеровцев", писало ИА Regnum.

7 июня в поддержку Хоржана высказались и коммунисты непризнанной ДНР. "Сегодняшняя власть Приднестровья идет по пути украинской националистической власти, которая своей антинародной, русофобской, антисоветской и антикоммунистической политикой довела народ до гражданской войны", - сказал первый секретарь компартии ДНР Борис Литвинов.

По его словам, мечтой донецких коммунистов было создание большой Новороссии и соединение ее границ с границами ПМР. "Эти благородные цели многократно обсуждались с нашими приднестровскими товарищами и лидером их коммунистов Олегом Олеговичем Хоржаном", - говорилось в заявлении представителя "коммунистического интернационала".

От редакции: К сожалению, в ПМР - такая давняя традиция. Коммунисты и комсомольцы там всегда сидят - ну, лидеры, конечно. Рядовых не трогают, и их не так, чтоб много... В 2006-м году, будучи наблюдателем на тамошних выборах, я узнал, что при президенте Смирнове единственный реальный оппозиционер, лидер всё той же компратии - сидел и сидеть будет. Так что "по пути бандеровской Украины" ПМР, получается, шла уже давно - правда, господину Зюганову такое помнить не полагается, и лета уже не те, чтоб помнить всё и про всех, хотя должность в партии и обязывает.

С тех пор, со времён длительного властвования клана Смирновых, в ПМР сменилась власть - чего, видимо, не заметили ни в РФ, ни в КП РФ. Теперь у власти тогдашняя "либеральная" (на самом деле, идеологии там минимум) оппозиция, тоже семья, клан, владеющая нефтяным концерном "Шериф" (это почти все бензоколонки ПМР) - но судьба компартии и её лидера нисколько не изменилась. У непризнанных сателлитов РФ - всегда так, как и в ДНР, ЛНР, кстати. Коммунисты там никогда не победят - наоборот, на их съездах будут греметь взрывы, их лидеров будут сажать. Ну, и вы не догадываетесь, почему? Потому что Хозяин и попечитель "непризнанных" в Кремле - исключительно за "белых", за капитализм, за реформы до полного изживания "совка".

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Новости по теме:

Без путинских рубликов борьба за права человеков и зэков в РФ - под угрозой

Вован Соловьёв хорошо сыграл в эфире сторожевого пса: аж покойную конституцию вспомнил...