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Московский листок

Эксперт, изучавший частные войска силовигархии, взят под стражу

Опубликовано 02.11.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия чвк
Эксперт, изучавший частные войска силовигархии, взят под стражу

В столице заключен под стражу военный эксперт Владимир Неелов, которого подозревают в государственной измене. Неелов занимался щекотливой и смертельно опасной темой - деятельностью частных военных компаний (ЧВК), которые Кремль все чаще использует для различных секретных миссий и спецопераций. 

Лефортовский районный суд санкционировал арест Неелова 26 октября, передает ТАСС. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). Фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. 

По словам источника в окружении Неелова, он отказался от адвоката. "Родные договорились с одним из адвокатов, чтобы тот представлял интересы Владимира Михайловича, но он отказался от защитника", - пояснил собеседник. 

В Лефортовском суде "Интерфаксу" подтвердили факт задержания Неелова и предъявления ему обвинения по ст. 275 УК РФ. Там уточнили, что 26 октября в суде было зарегистрировано ходатайство ФСБ РФ об избрании в отношении Неелова меры пресечения. 

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что, по версии следователей, арестованный передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Материалы уголовного дела имеют гриф "секретно". Собеседник пояснил, что речь идет о военном эксперте "Центра стратегической конъюнктуры" Владимире Неелове, известном своими комментариями о деятельности частных военных компаний. В свою очередь глава "Центра стратегической конъюнктуры" Иван Коновалов отказался комментировать ТАСС информацию об аресте Неелова. 

Из открытых источников известно, что Владимир Михайлович Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Он специализировался на изучении частных военных компаний, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле, феномена "приватизации военной сферы", является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа. Ряд публикаций Неелова, в частности, посвящен ЧВК Вагнера. 

Как отмечает Znak.com, Неелов давал комментарии прокремлевским изданиям: "Федеральному агентству новостей" (ФАН), News Front и другим. 

На сайте ПИР-Центра (неправительственной организации, специализирующейся на изучении вопросов глобальной безопасности) Неелов указан среди победителей международной школы глобальной безопасности за 2014 год. Уточняется, что он принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "Росатома". Неелов владеет английским, немецким и сербским языками, передает РИА "Новости". 

"Теневая армия

К ЧВК Вагнера уже три года приковано внимание прессы, но о ее деятельности по-прежнему известно крайне мало. По некоторым данным, компанию, одним из руководителей которой считается подполковник запаса Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), курирует Главное управление Генштаба (бывш. ГРУ) вооруженных сил РФ. Сам Уткин также связан с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. 

Сотрудники ЧВК Вагнера принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, где действуют пророссийские вооруженные формирования, воюющие под флагами ДНР и ЛНР, в Сирии. В последнее время круг интересов ЧВК расширился до Африки. Наемников Вагнера обнаружили в Центрально-Африканской Республике. Летом туда отправились для проведения журналистского расследования корреспонденты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Однако они были убиты при загадочных обстоятельствах. По одной из версий, к расправе над журналистами причастны российские наемники. 

Выяснить обстоятельства гибели россиян попытался издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Однако он был отравлен неизвестным веществом и прошел курс лечения в Германии. 

17 октября к зданию "Новой газеты" в Москве кто-то принес похоронный венок с фотографией журналиста Дениса Короткова и надписью "Предатель Родины", а на следующий день там же была обнаружена корзинка с отрезанной головой барана и запиской: "Главному редактору Новой газеты с приветом вам и Короткову". Помимо этого, неизвестные заказали интернет-доставку в квартиру Короткова в Санкт-Петербурге. Посыльный принес туда букет с четным количеством цветов и визиткой с надсписью "Мы тебя не забудем". Об этом написала "Фонтанка.ру", где Коротков долгое время работал до перехода в "Новую". 

Добавим, что Коротков является автором резонансных расследований, долгое время изучавшим бизнес-империю "повара Путина" Евгения Пригожина и деятельность российских частных военных компаний (ЧВК).

От редакции: Вот так, товарищи, вот так... Измена государству. А государство - это тоже такая "ЧВК" по сути. Силовигархия - круг личных друзей президента, оказавшихся фактическими владельцами богатств недр, дорог. Если и ГРУ работает на эту мафию, на личные интересы кремёлвских миллиардеров - то чем хуже ЧВК одного из "питерских"? Когда-то у него была только личная служба безопасности, теперь у него (а значит, и у Путина) - своя маленькая армия. Частная армия, выражающая интересы "государства" (которое "это я" - силовигархия). Конечно же, это дело не частное, а государственное - в чём и расписался правящий класс этим арестом. Звучит устрашающе "госизмена" - но во что государство-то превратилось при вседозволенности и власти этих "питерских" нефтесосов?

Это что - то государство, в котором мы родились и в котором "так вольно дышит человек"? Нет, теперь государство - это частная лавочка, где приоритетна защита сверхприбылей друзей Путина, где наёмники едут в Сирию отвоёвывать нефть для Пригожина. И вот это - подвиг в данном государстве, а вовсе не национализация и нефти и газа, и всего того, что было приватизировано при Ельцине и Путине. Национализация - тоже будет изменой родине (господам, укравшим у нас Родину - нашу, социалистическую). "Вот такая загогулина"...  

Д.Ч.

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