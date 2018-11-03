Виктор Тюлькин: Нам логичнее нести булыжник к броневику Ленина

Любопытная ситуация складывается в Питере к 7 ноября. Власти во главе с исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым — не дали разрешение коммунистическим и левым организациям города не только на шествия, но и на митинги. Отказали питерской КПРФ, отказали Оргкомитету и РКРП. Прокомментировать данное событие редакция попросила первого секретаря ЦК РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа, экс депутата Госдумы Виктора Тюлькина.

В.Т.: Ситуация нелепая и почти забавная. КПРФ отказали в митинге около Авроры по причине нежелания перекрывать движение по Петроградской набережной. РОТ ФРОНТу отказали в митинге на пл. Ленина сославшись на проведение с 12 часов до 20 мероприятия для детей «Мы выбираем творчество». Когда мы согласились и на митинг с 20 часов, то администрация хмуро замолчала. Официального ответа ещё нет, но сквозь зубы сказали, что всё равно нельзя.

Кор.: Получается, что при Собчаке было можно, при Яковлеве разрешали, при Матвиенко согласовывали, при Полтавченко договаривались, а тут… В чем дело? В Беглове?

В.Т.: Я про Беглова пока ничего плохого сказать не могу, и вряд ли он сам, собираясь идти на выборы губернатора, принял такое решение. Наверное, он всё же не дурак. Значит это команда Москвы, которая продолжает прессинг потенциально протестно-опасных регионов. Напуганы реакцией на антинародную пенсионную реформу не на шутку. Беглов стал просто заложником ситуации. Я ему не завидую.

Кор.: Руководители КПРФ возмущены, но исходя из ситуации решили ограничиться акцией «Цветы к Авроре» – возложения цветов к революционному Крейсеру. А Вы что делаете?

В.Т.: Мы настаиваем на митинге поздно вечером, когда уже детям пора спать и чиновникам не за кого прятаться.

Кор.: А если откажут, тоже понесете цветы к Авроре?

В.Т.: Нам логичнее нести булыжник к броневику Ленина, который, как Вы помните, имеет имя «Враг Капитала».

Беседу вёл Дмитрий Волгин