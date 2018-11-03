Анатолий Баранов: Обезьяна с гранатой всегда опасна

Дал комментарий "Свободной прессе".
1 ноября в Херсонской области начались испытания управляемых ракет. Сообщается, что в связи с этим закрыто воздушное пространство над Черным морем, сообщают «Украинские новости».
Как сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ, боевые стрельбы с применением зенитных управляемых ракет средней и малой дальности проводятся на полигоне Ягорлык в Херсонской области. В учениях принимает участие военная авиация, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи. Сообщается, что в ходе учений будут отработаны запуски зенитных ракетных систем по воздушным целям.
Накануне в ВСУ заявляли, что в связи со стрельбами с 1 по 4 ноября будет закрыто для полётов воздушное пространство над частью Чёрного моря.
Цель мероприятия — оборона морского побережья и уничтожения противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий, — сообщила тогда пресс-центр командования ВМС ВСУ. Было объявлено, что украинские офицеры и рядовые учились поражать позиции «противника в глубине временно оккупированных территорий».
— Любые военные учения имеют какой-то сценарий, — подчеркивает главный редактор ФОРУМ.мск Анатолий Баранов. — А на Украине сценарий уже традиционно один — «отражение нападения государства-агрессора», то есть России. Никаких новых систем ПВО на Украине нет и взяться им неоткуда. Никакой российской угрозы с воздуха не просматривается — за четыре года конфликта на Донбассе в украинском небе не было зафиксировано ни одного российского военного самолета. Так что речь идет очевидным образом о демонстрации.
— Украина не в первый раз проводит учебные стрельбы над Черным морем. Можно ли сказать, что они чего-то добились?
— Точности стрельбы они не добились определенно. Ни одного попадания, чтоб куда целились, туда и попали, не припоминаю. Техника либо устаревшая, либо вообще музейная, вроде печально известного С-200. Но мировой известности после попадания в Ту-154 они добились — теперь все знают, что украинская система ПВО может попасть куда угодно на любом расстоянии…
— Сообщается, что во время этого периода воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. О воздушном пространстве над какими территориями может идти речь? На что это может повлиять?
— Если подходить к вопросу ответственно, то во время украинских стрельб желательно не попадать вообще в возможный радиус поражения. Мало и куда они там попадут. Так что все пространство над Черным морем на это время будет небезопасным. Обезьяна с гранатой всегда опасна. Ракета может поразить самую неожиданную воздушную цель, может на излете упасть на любой объект в море. Да и на суше тоже.
— Учения вновь проводятся рядом с Крымом. Есть ли способ обезопасить мирных жителей? Как вообще должна реагировать Москва?
— Я полагаю, нужно провести учения российских ПВО по отражению украинской «раздолбайской» атаки. Все объекты, летящие в сторону российской территории, должны сбиваться, а заодно возможно и поражение пусковых установок, которые запускают ракеты в нашу сторону.
-----------------------Норд Ман------------------ написал 03.11.2018 02:50
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Ложь.
В ходе нападения РФ-ии на Грузию 08-08-08 - 4 россиянских летака были сбиты именно модифицированными системами старого типа С-75 и С-125.
Россиянские комплексы "Бук" по команде из мАсЬквы внезапно утратили боеспособность. После чего моськавитские "Буки" отказалась закупать Финляндия для ПВО Хельсинки (было на строй статье ВИКИ по "Букам", ссылка удалена после сбития малазийского Боинга).
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— Украина не в первый раз проводит учебные стрельбы над Черным морем. Можно ли сказать, что они чего-то добились?
— Точности стрельбы они не добились определенно. Ни одного попадания, чтоб куда целились, туда и попали, не припоминаю.
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Откровенное БЕЗУМИЕ.
Как Вы можете "припоминать" попадание, если зенитная ракета во-первых и не попадает (подрывается на расстоянии лазерным взрывателем, летак превращается в решето), во-вторых, Вы лично физически не могли присутствовать при этом.
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Техника либо устаревшая, либо вообще музейная, вроде печально известного С-200. Но мировой известности после попадания в Ту-154 они добились — теперь все знают, что украинская система ПВО может попасть куда угодно на любом расстоянии…
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Она была не украинская.
Про С-200 - всем все давно известно, кроме полных дебилов.
Дальность комплекса оказалась дАльше, чем возможность оператора передать команду на самоуничтожение. Вот головка РЛ-наведения и нашла первый-попавшийся радиоконтрастный объект, и навелась на него.
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— Сообщается, что во время этого периода воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. О воздушном пространстве над какими территориями может идти речь? На что это может повлиять?
— Если подходить к вопросу ответственно, то во время украинских стрельб желательно не попадать вообще в возможный радиус поражения. Мало и куда они там попадут. Так что все пространство над Черным морем на это время будет небезопасным. Обезьяна с гранатой всегда опасна.
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Они не больше "обезъяны" чем те, кто создал эти ракеты и их логику наведения.
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Ракета может поразить самую неожиданную воздушную цель, может на излете упасть на любой объект в море. Да и на суше тоже.
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Это опять бред.
На излете - Вам скорее бак с остатками гептила после старта "Протона" на башку прилетит.