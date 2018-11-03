Анатолий Баранов: Обезьяна с гранатой всегда опасна

Дал комментарий "Свободной прессе".

1 ноября в Херсонской области начались испытания управляемых ракет. Сообщается, что в связи с этим закрыто воздушное пространство над Черным морем, сообщают «Украинские новости».

Как сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ, боевые стрельбы с применением зенитных управляемых ракет средней и малой дальности проводятся на полигоне Ягорлык в Херсонской области. В учениях принимает участие военная авиация, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи. Сообщается, что в ходе учений будут отработаны запуски зенитных ракетных систем по воздушным целям.

Накануне в ВСУ заявляли, что в связи со стрельбами с 1 по 4 ноября будет закрыто для полётов воздушное пространство над частью Чёрного моря.

Цель мероприятия — оборона морского побережья и уничтожения противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий, — сообщила тогда пресс-центр командования ВМС ВСУ. Было объявлено, что украинские офицеры и рядовые учились поражать позиции «противника в глубине временно оккупированных территорий».

— Любые военные учения имеют какой-то сценарий, — подчеркивает главный редактор ФОРУМ.мск Анатолий Баранов. — А на Украине сценарий уже традиционно один — «отражение нападения государства-агрессора», то есть России. Никаких новых систем ПВО на Украине нет и взяться им неоткуда. Никакой российской угрозы с воздуха не просматривается — за четыре года конфликта на Донбассе в украинском небе не было зафиксировано ни одного российского военного самолета. Так что речь идет очевидным образом о демонстрации.

— Украина не в первый раз проводит учебные стрельбы над Черным морем. Можно ли сказать, что они чего-то добились?

— Точности стрельбы они не добились определенно. Ни одного попадания, чтоб куда целились, туда и попали, не припоминаю. Техника либо устаревшая, либо вообще музейная, вроде печально известного С-200. Но мировой известности после попадания в Ту-154 они добились — теперь все знают, что украинская система ПВО может попасть куда угодно на любом расстоянии…

— Сообщается, что во время этого периода воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. О воздушном пространстве над какими территориями может идти речь? На что это может повлиять?

— Если подходить к вопросу ответственно, то во время украинских стрельб желательно не попадать вообще в возможный радиус поражения. Мало и куда они там попадут. Так что все пространство над Черным морем на это время будет небезопасным. Обезьяна с гранатой всегда опасна. Ракета может поразить самую неожиданную воздушную цель, может на излете упасть на любой объект в море. Да и на суше тоже.

— Учения вновь проводятся рядом с Крымом. Есть ли способ обезопасить мирных жителей? Как вообще должна реагировать Москва?

— Я полагаю, нужно провести учения российских ПВО по отражению украинской «раздолбайской» атаки. Все объекты, летящие в сторону российской территории, должны сбиваться, а заодно возможно и поражение пусковых установок, которые запускают ракеты в нашу сторону.