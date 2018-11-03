Десятки бастующих уволены за требование повышения зарплаты

Компания «Золото Камчатки», владеющая горно-обогатительным предприятием «Аметистовое», уволила десятки сотрудников, объявивших забастовку с требованием повышения заработной платы.

В период с 28 по 31 октября на работу не вышло около ста работников предприятия. Численность персонала ГОК составляет около тысячи человек, основное требование, выдвинутое работниками - повышение оплаты труда с 85 тыс. до 160 тыс. рублей в месяц.

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В принципе, зарплата в 85 тысяч вполне приличная даже по московским меркам, а уж требовать 160 тысяч - "борзость". Однако ж вопрос, можно ли на такие деньги более-менее прилично прожить на Камчатке? Там даже в отпуск слетать - дороже, чем в Америку. Не готовя о том, что надо ведь что-то и откладывать на пенсию - остаться пенсионером на Камчатке уж и вовсе страшно. А с 85 тысяч что отложишь? Квартиру на "большой земле" не купишь.

В общем, другие запросы у камчатских рабочих.

А у начальства - свои запросы, и повышение зарплат для рабочих в это никак не входит.

Да и что такое 160 тысяч рублей? В общем, 2,5 тысячи долларов. В Австралии на аналогичных работах получают и по 10 тысяч, и больше. При том, что в Австралии заметно теплее...

Но это - для понимания. А так - нужна кампания солидарности. Увольнять бастующих последнее дело, следующим идет уже расстрел, как в Жанаозене несколько лет назад.

Надеюсь, до такого не дойдет, хотя кто знает?.. Посмотрите, с каким почтением смотрит наш Путин на тамошнего Назарбаева.

А.Б.