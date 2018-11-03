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Московский листок

Десятки бастующих уволены за требование повышения зарплаты

Опубликовано 03.11.2018 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Десятки бастующих уволены за требование повышения зарплаты

Компания «Золото Камчатки», владеющая горно-обогатительным предприятием «Аметистовое», уволила десятки сотрудников, объявивших забастовку с требованием повышения заработной платы.

В период с 28 по 31 октября на работу не вышло около ста работников предприятия. Численность персонала ГОК составляет около тысячи человек, основное требование, выдвинутое работниками - повышение оплаты труда с 85 тыс. до 160 тыс. рублей в месяц.

***

В принципе, зарплата в 85 тысяч вполне приличная даже по московским меркам, а уж требовать 160 тысяч - "борзость". Однако ж вопрос, можно ли на такие деньги более-менее прилично прожить на Камчатке? Там даже в отпуск слетать - дороже, чем в Америку. Не готовя о том, что надо ведь что-то и откладывать на пенсию - остаться пенсионером на Камчатке уж и вовсе страшно. А с 85 тысяч что отложишь? Квартиру на "большой земле" не купишь.

В общем, другие запросы у камчатских рабочих.

А у начальства - свои запросы, и повышение зарплат для рабочих в это никак не входит.

Да и что такое 160 тысяч рублей? В общем, 2,5 тысячи долларов. В Австралии на аналогичных работах получают и по 10 тысяч, и больше. При том, что в Австралии заметно теплее...

Но это - для понимания. А так - нужна кампания солидарности. Увольнять бастующих последнее дело, следующим идет уже расстрел, как в Жанаозене несколько лет назад.

Надеюсь, до такого не дойдет, хотя кто знает?.. Посмотрите, с каким почтением смотрит наш Путин на тамошнего Назарбаева.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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РЕ
---------------------Норд Ман---------------- написал 03.11.2018 02:58
Компания &#171;Золото Камчатки&#187;, владеющая горно-обогатительным предприятием &#171;Аметистовое&#187;, уволила десятки сотрудников, объявивших забастовку с требованием повышения заработной платы.
В период с 28 по 31 октября на работу не вышло около ста работников предприятия. Численность персонала ГОК составляет около тысячи человек, основное требование, выдвинутое работниками - повышение оплаты труда с 85 тыс. до 160 тыс. рублей в месяц.
====================
Что-то мне подсказывает, что дурачок сам не понял, о чем написал.
ГОК - это ОН.
АметистовоЕ - может называться МЕСТОРОЖДЕНИЕ.
А не ГОК.
Золото обычно ГОК-ами не добывают.
Для гравитационного обогащения-отмывки - достаточно брандспойта-монитора.
Про зарплаты - какие-то астрономические величины озвучиваются.
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Половина греков - фаши! Половина - вроде наши! Кто там тот, а кто - не тот - Лихорадка разберет!
!!!!TOT!Q!VCEHONBOG!!!&&& написал 03.11.2018 02:36
"Увольнять бастующих последнее дело, следующим идет уже расстрел, как в Жанаозене несколько лет назад."
- А чего с ними церемониться? Таки же тупые, вечнопьяные роботы-матаголики в долбостройку хатели работать на хазяина, жидь, как у польше и шоп была вотка в магазине - то таки да!
Все им таки есть - ну и пусть работают на хазяина честно, ж таки не вертят, то таки да!
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