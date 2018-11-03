КПРФ отказалась участвовать в выборах губернатора Приморья

Приморское региональное отделение КПРФ в субботу на партийной конференции приняло решение не выдвигать своего кандидата на новые выборы главы региона, сообщает РИА Новости.

"Это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов", - заявил Андрей Ищенко, участвующий в первом и втором турах выборов.

По его словам, на прошлых выборах представители КПРФ зафиксировали фальсификации. Сейчас идут суды по искам, поданным коммунистами, но в суде их не принимают, добавил он.

"Для нас заблокировано десять муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра. Если кандидат от КПРФ участвует, ему не дадут пройти муниципальный фильтр", - пояснил решение партии первый секретарь приморского краевого комитета КПРФ Анатолий Долгачев.

Ране представитель КПРФ подал 11 исков об отмене решения краевого избиркома о признании состоявшихся в регионе 16 сентября выборов недействительными. 1 ноября уссурийский суд Приморского края прекратил производство по ним всем. "Предмет административного спора отсутствует", - цитирует РБК решение суда.

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Сейчас документы в избирательную комиссию региона подали уже 14 кандидатов, пять из них - самовыдвиженцы, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко.