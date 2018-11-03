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Московский листок

КПРФ отказалась участвовать в выборах губернатора Приморья

Опубликовано 03.11.2018 в разделе комментариев 2

КПРФ отказалась участвовать в выборах губернатора Приморья

Приморское региональное отделение КПРФ в субботу на партийной конференции приняло решение не выдвигать своего кандидата на новые выборы главы региона, сообщает РИА Новости.

"Это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов", - заявил Андрей Ищенко, участвующий в первом и втором турах выборов.

По его словам, на прошлых выборах представители КПРФ зафиксировали фальсификации. Сейчас идут суды по искам, поданным коммунистами, но в суде их не принимают, добавил он.

"Для нас заблокировано десять муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра. Если кандидат от КПРФ участвует, ему не дадут пройти муниципальный фильтр", - пояснил решение партии первый секретарь приморского краевого комитета КПРФ Анатолий Долгачев.

Ране представитель КПРФ подал 11 исков об отмене решения краевого избиркома о признании состоявшихся в регионе 16 сентября выборов недействительными. 1 ноября уссурийский суд Приморского края прекратил производство по ним всем. "Предмет административного спора отсутствует", - цитирует РБК решение суда.

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Сейчас документы в избирательную комиссию региона подали уже 14 кандидатов, пять из них - самовыдвиженцы, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: "проститутки"
sdhfdh написал 03.11.2018 11:17
Обиделись и не пошли на выборы. Это как с пенсионным беспределом. Не разрешили референдум и обиделись - не стали дальше ничего делать, но проголосовали за поправки к нему. Беда - некому за простой народ постоять и стариков 60-летних спасать.
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(без названия)
3авидонов Никодиз написал 03.11.2018 11:08
Камуняки как всегда оказалися продажными 6.ядьми.
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