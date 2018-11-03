Шизофрения поразила все уровни власти и не только

На днях писатель Стариков напомнил слушателям, что в России 30 октября отмечается день памяти политических репрессий, который был узаконен Постановлением Верховного Совета РСФСР 18 - го октября 1991 года. Предатель Горбачёв бестолковыми речами готовил Союз Советских Социалистических республик к ликвидации. Не забывал и о Коммунистической партии с помощью которой и стал президентом великой страны. Разве это не шизофрения? И такой человек попал на самый верх огромной и развитой страны.

Многие политики и даже учёные наподобие Пивоварова, Млечина, Сванидзе говорят и пишут, что Сталин уничтожил десятки миллионов невинных людей. Мои родители жили на Алтае село Огни и занимались сельским хозяйством. В 1937 году были раскулачены и сосланы в Нарым, где я и родился. Вряд ли кто - то из молодых знает где это и что это. В 1942 году отца призвали в армию и он погиб в 1943 году под Ленинградом. Никто нас кроме фашистов не расстреливал. Да выжить было трудно, а сейчас живи в своё удовольствие если доживёшь до пенсии или не подохнешь в 50 лет.

Пройдёт несколько десятков лет и в стране, которая будет жить при плановой экономике, народ потребует установить день памяти умерших от нищеты при миллиардном состоянии небольшой группы властных чиновников и просто воров. А может увековечат день развала великого государства СССР со второй в мире экономикой.

Левада - Центр публикует интересные данные. Россияне стали ощущать больше ответственности за происходящее в стране. Таких россиян за последний год увеличилось с 9 % до 28 %. До 10 % увеличилась доля граждан, считающих, что они могут повлиять на события происходящие в стране. Жаль, что социологи не спрашивали россиян о том, знают ли они, что в Конституции РФ есть статья 3, которая гласит: "Единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ". Более того никто из общественных деятелей и вообще тех кто системно бывает на различных передачах не напоминают народу о его главенствующего положения. Нет этого разъяснения в печатных средствах массовой информации. Уверен, что большинство населения страны не знают хотя бы те статьи Конституции, которые непосредственно касаются их. Об этом надо вдалбливать народу и днём и ночью. Нищета особенно в малых городах и на селе убила народ морально, они перестали себя ощущать полноценной единицей общества. Почему? Да потому что в России нет и общества. Оно сознательно В.Путиным разделено на группы и сословия. Самой маленькой группе отдали все богатства страны, которая и держит нынешнюю власть.

Чиновники, ворьё, прикормленные журналисты, депутаты всех уровней и сословий - одним словом мешки с деньгами пытаются унизить социалистический уклад Союза. И всё это сводится якобы к тому, что не было свободы. Я до сих пор не могу понять о какой свободе они говорят. Жил в Союзе и не ощущал какого - то ограничения. Почти ежегодно ездил на отдых - Юрмола, Сочи, Ялта, гулял по Москве, знакомился со стариной в Ленинграде. Покупали с женой книги, собрали небольшую библиотеку. Мне больше ничего не надо было. Зачем мне заграница если живу нормально. Свобода нужна только ворам вывозить награбленное за рубеж. И ведь народ попадается на эту удочку и тоже начинает хаить Союз. А сколько мы платили за проживание в бесплатной квартире? Я за трёхкомнатную квартиру со всеми удобствам платил примерно 16 рублей. Счётчик электроэнергии стоял на площадке и никто его не воровал. Сейчас прячут под пудовые замки.

Давайте вернёмся к репрессиям. Да они были, без этого ни одна страна не обходится тем более та которая строила новую страну для народа. Считаю, что не всегда силовые структуры правильно и в соответствии законов того времени разбирались с задержанными. Вот пример Украины. Недобитые бандеровцы устроили кровавый переворот. Надо было по окончанию Отечественной войны уничтожить полностью тех кто воевал на стороне Гитлера, чтобы от них не появилось потомства. А кто совершил вооружённый переворот в СССР? Полного расследования так и не проведено.В народе говорят, что Горбачёв и Яковлев, которые побывали в США были завербованы. Но это только разговоры на уровне сарафанного радио. А где власть, силовые структуры? А им не нужно с этим, разбираться, в своей жизни они достигли всего за счёт народа, а мы забыли, что являемся выше тех кто нами командует.

Новые руководители страны открыли шлагбаум и потекли предатели за бугор и в основном к нашим врагам. Кто продал группу в которой была Чакман? Эксперта В.Неелова арестовали за госизмену и таких уже насчитывается более десятка. Открытие границы нужно не простым людям, а чиновникам, предателям, ворью, олигархам.

А разве репрессий нет сегодня в свободной и демократической стране? Есть, только они совершаются под предлогом бандитизма. То есть заказные. С 1991 года в России убили 320 журналистов и депутатов, в том числе с 2001 года - 205. А сколько людей, которые не являлись журналистами и депутатами? А сколько умерли от голода? Чиновники скажут, что автор болен головой. Пусть будет так, но я знаю случай когда старая женщина умерла от голода. Жила на первом этаже в однокомнатной квартире. Выходила с костылём на лавочку где беседовали старушки. А тут развал СССР. Стали закрываться предприятия, исчезли на некоторое время пенсии, зарплата. Стало не до посиделок. Народ забыл о таких стариках, проблемы одолели такие, которых никто не ждал. Вспомнили о старушке недели через две. С участковым вскрыли квартиру а она уже высохла. Так то была как осенний лист. И таких примеров тысячи если не больше. За это время бывшие комсомольцы получили предприятия, заводы, фабрики и началось разбазаривание страны, которое и продолжается до сих пор. Народ на столько отупел при этой власти, что вообще отказался даже от понимания процессов происходящих в стране. Сами себя загнали в рабство. В сельской местности рабочий (сейчас крестьян нет) зарабатывает 10 - 12 тысяч рублей. В малых городах не больше, при этом тарифы выкачивают и эти крохи. А вот Силуанов зарабатывает миллион семьсот тысяч рублей. За какие достижения такой оклад. А может ещё занимается бизнесом. В СМИ была информация, что его официальный заработок составляет 22 % месячного дохода. Все чиновники без исключения занимаются бизнесом, как и депутаты. Их никто не трогает они же власть. Но мы молчим этим и пользуется наши руководители.

Журналисты сообщили народу радостную весть. Правительство договорилось с руководителями 11 компаний о цене на моторное топливо. Министр энергетики Новак говорит, что компании будут поставлять на внутреннее потребление на 3 % топлива больше чем ранее. Читатель, смотрите какую картину в стране установил Кремль. Олигархи сырьевой отрасли добывают нефть в России и везут в сыром виде за рубеж. И где выручка от такой торговли? В кармане собственника. Хотя лидер КПРФ уже давно лег под президента, но иногда говорит умные вещи. Год он не указал, в который Германия приняла углеводородов от России толи на 26, толи на 27 миллиардов долларов точно не помню. По дороге пропало 18 миллиардов долларов и об этом было заявлено в Госдуме и опубликовано в печати. Власть сделала вид, что такого заявление не было. А кто может такое заявление пропустить мимо ушей? Только Кремль.

В СССР всё было наоборот. Директор платил нормальную зарплату, оставлял деньги на содержание инфраструктуры и платил государству налоги. На оставшуюся прибыль содержал ведомственные поликлиники, больницы, дома культуры, санатории, дома отдыха, пионерские лагеря и строил бесплатное жильё для своих сотрудников. Конечно ни одно предприятие всё это содержало. Где всё это сейчас? В карманах собственников, чиновников и возможно президента. Молодой политик И.Драндин как - то на шоу кажется у Норкина сказал, что олигархи являются кошельками Путина. Не может президент быть беднее подчинённых. Такова психология человека, обладающего в стране неограниченными полномочиями. Сторонники президента скажут, что автор бредит. А вот что пишет В.Прибыловский в своей книге "Чистка В.Путина". "По сведениям испанской прессы, с 1996 по 2000 год Путин посетил район Торевьехи в Испании 37 раз. Видимо ездил в свой особнячок, - предполагает следователь А.Зыков, который после того как Путин занял Кремль был отправлен на пенсию, при этом Путин пересекал границу по поддельном паспортом. Как утверждает журнал Тhe New Тimes, Дмитрий Медведев тоже имел определённое отношение к Никешину (депутат Законодательного собрания Петербурга и директор компании "Двадцатый трест"). Именно Медведев выполнял поручения В.Путина о переводе денежных средств на разного рода строительные проекты". Выходит, что компания доверенных лиц формировалась ещё в Петербурге, которая и владеет Россией. В этой книге есть некоторые подробности формирования компании, которая в последствии окажется в Москве. Рекомендую прочитать.

Так что же дал капитализм народу и стране? Нищету и развал экономики. Если бы мы и особенно ветераны смогли сохранить хотя бы Россию с той экономикой, которая была до развала Союза, могли бы США окружать нас военными базами? И большинство бывших союзных республик вернулись бы в состав России возможно с большими правами. И США не претендовали на роль мирового жандарма. Неужели народ не понимает этого?

Сторонники Трампа пишут, что США готовится к войне с Россией. Думаю, что ядерной не будет. Хотя в руководстве США большинство сумасшедших но не до такой же степени. Войну обычным вооружением Россия не выдержит. У нас нет резерва ни в живой силе, ни в вооружении, ни в материальном обеспечении войск и народ. Такое положение создали наши доблестные генералы Советского Союза, которые попрятались в своих хоромах, предоставив пьянице советский танк, когда Ельцин врал народу о светлом будущем. Народ конечно не мог разобраться сразу, но военные то знали к чему ведёт страну новая власть. А сейчас лидер КПРФ, который уже давно лёг под Путина кричит где надо и не надо о детях войны. Это они позволили вместе с генералитетом Горбачёву и Ельцину развалить Союз. Пусть теперь радуются действующей властью. Уцелевшие военные в Отечественной войне поражены шизофренией и это позволило расстрелять советскую власть и навязать народу бандитски - воровской капитализм.