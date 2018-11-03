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Московский листок

Московские власти закупят "мечту террориста" на 3 миллиарда

Опубликовано 03.11.2018 в разделе комментариев 3

Московские власти закупят "мечту террориста" на 3 миллиарда

Московские власти планируют потратить на закупку низкопольных автобусов на газовом топливе 2,97 миллиарда рублей, сообщает портал "Моссовет". Тендер опубликован на портале государственных закупок. 

Всего планируется закупить 181 автобус различной стоимости. Все они должны быть выпущены не ранее 2018 года. Поставка автобусов должна быть выполнена в течение 120 дней после заключения контракта.

***

У меня, как у горожанина, вопрос - зачем?

Понятно, что меня не спросили, прежде чем осчастливить автобусами на газу. Но кто я такой, чтобы меня спрашивать? Тебе купили, на твои налоги, пользуйся и молчи в тряпочку, к выборам истекая от счастья. Такая твоя задача. А решать будут другие граждане, облеченные властью и доверием.

Однако ж понятно - транспорт переводят на газ из экономии. Нам в Москве уже надо экономить топливо? Странно, цены на проезд в Москве самые высокие во всей Восточной Европе, а если с Россией сравнивать, то в разы. За такие деньги можно б и не экономить. Тем более, что плата за экономию - риск! Автобусы и на жидком топливе, бывает, горят. Иногда вместе с пассажирами, иногда успевают выскочить. Но в столице, в часы пик шансов быстро покинуть загоревшийся транспорт не много...

А автомобили на газу не горят, они взрываются. Редко, в исключительных случаях, но бывает. И представьте - с толпой народу внутри и с толпой народа вокруг, на улице.

Цена экономии. Кстати, не нашей - нам навряд ли снизят цену за проезд в "газовых" автобусах. Так что на нас кто-то другой сэкономит, кто решения принимает, надо полагать.

Хотел закончить словами "пусть мне кто-нибудь объяснит, зачем мне это нужно"... Но закончу тем, с чего начал - никто ничего мне объяснять не намерен. В принципе.

Это цена за безальтернативные, по сути, выборы Путина, Собянина и других. Отдали 75 процентов Путину? Получите повышение пенсионного возраста и новые налоги. Проголосовали за Собянина? Ну так не плачьте по поводу столичных денежек - они не ваши. Захотят, так будете летать на пушечных ядрах, быстро и дешево, как барон Мюнхгаузен. 

А пока покатаемся на мобильных минах системы "мечта террориста".

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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А как же электробусы?
все не наворуются! написал 03.11.2018 12:05
Уже все сломались?Ведь лично мерьСобянин на нем проехал ..две остановки.Дальше не получилось,электричество кончилось.Но зато какие были громкие заявления,какая пиар-компания!
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(без названия)
размышляющий написал 03.11.2018 11:56
Это автобус на метане. Не пропан бутане. Минус только один, заправляется час.
Взорвать невозможно, автобус большой и газовые баллоны спрятаны в металлический и керамический скафандр.
Правильно дорогой товарищ Семен Семенович!
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16 500 000 за один
автобус, лять! написал 03.11.2018 11:17
"Московские власти планируют потратить на закупку низкопольных автобусов на газовом топливе 2,97 миллиарда рублей, сообщает портал "Моссовет". Тендер опубликован на портале государственных закупок. "
.
Цена автобуса выходит по 16 500 000 рублей! Лять, столько стоят Феррари и Ламборгини! Они ничего уже не боятся. Накуй я плачу налоги этим тварям? Лять, накуй я живу в этой стране? Шакалы наверху, бараны внизу.
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