Московские власти закупят "мечту террориста" на 3 миллиарда

Московские власти планируют потратить на закупку низкопольных автобусов на газовом топливе 2,97 миллиарда рублей, сообщает портал "Моссовет". Тендер опубликован на портале государственных закупок.

Всего планируется закупить 181 автобус различной стоимости. Все они должны быть выпущены не ранее 2018 года. Поставка автобусов должна быть выполнена в течение 120 дней после заключения контракта.

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У меня, как у горожанина, вопрос - зачем?

Понятно, что меня не спросили, прежде чем осчастливить автобусами на газу. Но кто я такой, чтобы меня спрашивать? Тебе купили, на твои налоги, пользуйся и молчи в тряпочку, к выборам истекая от счастья. Такая твоя задача. А решать будут другие граждане, облеченные властью и доверием.

Однако ж понятно - транспорт переводят на газ из экономии. Нам в Москве уже надо экономить топливо? Странно, цены на проезд в Москве самые высокие во всей Восточной Европе, а если с Россией сравнивать, то в разы. За такие деньги можно б и не экономить. Тем более, что плата за экономию - риск! Автобусы и на жидком топливе, бывает, горят. Иногда вместе с пассажирами, иногда успевают выскочить. Но в столице, в часы пик шансов быстро покинуть загоревшийся транспорт не много...

А автомобили на газу не горят, они взрываются. Редко, в исключительных случаях, но бывает. И представьте - с толпой народу внутри и с толпой народа вокруг, на улице.

Цена экономии. Кстати, не нашей - нам навряд ли снизят цену за проезд в "газовых" автобусах. Так что на нас кто-то другой сэкономит, кто решения принимает, надо полагать.

Хотел закончить словами "пусть мне кто-нибудь объяснит, зачем мне это нужно"... Но закончу тем, с чего начал - никто ничего мне объяснять не намерен. В принципе.

Это цена за безальтернативные, по сути, выборы Путина, Собянина и других. Отдали 75 процентов Путину? Получите повышение пенсионного возраста и новые налоги. Проголосовали за Собянина? Ну так не плачьте по поводу столичных денежек - они не ваши. Захотят, так будете летать на пушечных ядрах, быстро и дешево, как барон Мюнхгаузен.

А пока покатаемся на мобильных минах системы "мечта террориста".

Анатолий Баранов