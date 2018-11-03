Прокураторы не считают, что генерал-братэлло Золотов "рамсЫ попутал"

Генеральная прокуратура России не нашла в скандальном видеообращении директора Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционному политику Алексею Навальному оснований для прокурорской проверки. Об этом сообщила в Facebook председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, направившая на имя генпрокурора Юрия Чайки обращение "по факту явных угроз" в адрес Навального, прозвучавших в видеообращении Золотова. Она опубликовала скан ответа из надзорного ведомства на свое обращение.

"Оснований для организации проверки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ не имеется, - говорится в документе за подписью чиновника Генпрокуратуры Н. Н. Честных. - Если гражданин полагает, что распространенные сведения порочат его честь и достоинство, то в соответствии со статьей 152 ГК РФ вправе требовать по суду их опровержение".

По мнению Слабуновой, обещание Золотова сделать из Навального "хорошую сочную отбивную" является недвусмысленной угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2. ст. 119 УК РФ). Председатель "Яблока" уверена, что Генпрокуратура "покрывает сомнительные действия высших должностных лиц страны".

"Может, Чайка и сам не возражает против такой расправы с оппозиционером?" - задает она риторический вопрос.

Слабунова добавила, что она также ожидает ответа на аналогичное обращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. "Я написала, что по совокупности всего сделанного следовало бы отправить в отставку такого руководителя национальной гвардии", - сообщила она РБК.

Напомним, в конце августа основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнародовал результаты своего расследования о закупках Росгвардией продуктов питания для бойцов по явно завышенным ценам и при этом неважного качества. Пресс-служба Росгвардии назвала расследование сфальсифицированным и провокационным, а обвинения ФБК в адрес руководства ведомства - голословными.

11 сентября в Сети появилось видеообращение Золотова к Навальному, в котором глава Росгвардии вызвал на дуэль оппозиционера, пообещав сделать из него "хорошую, сочную отбивную".

Навальный в тот момент отбывал 30-дневный арест за январскую "забастовку избирателей" и смог ответить лично только 18 октября, освободившись из СИЗО после повторного ареста на 20 суток. Он назвал Золотова "вором, мошенником, лжецом и лицемером. А также и просто дураком, который позорит страну, занимая такую высокую должность". Навальный согласился на дуэль в виде теледебатов на любом федеральном канале или в YouTube (полный текст ответа).

Однако Золотов не согласился на словесный поединок с Навальным, пояснив, что приглашал его "на другое". Он объяснил, что вызывал оппозиционера на "спортивное соревнование, не более того", и предложил разобраться в суде, прав его оппонент или нет.

Навальный уверен, что видеообращение Золотова было записано по согласованию с Путиным. В Росгвардии уверяли, что руководитель ведомства делает все обращения и интервью "исключительно по собственной инициативе".

От редакции: То есть "сочная отбивная" - это не "наезд", не угроза, по мнению Чаек? Очевидно, что довавшиеся до власти воришки, живущие по понятиям - в данном случае не признают очевидного, что распальцовки бывшего охранника Ельцина это вовсе не угрозы. Но безотносительно к смехотворному выступлению Золотова, надо понимать, что Система даёт сбои всё чаще - зачем опричникам вообще возвышать свой голос, когда оппозиция (пусть в данном случае и либеральная, не несущая системной, идейной альтернативы обществу) не высказывает ничего опасного для режима? Дело опричников - не говорить, а физически защищать власть.

Выходит, не системный элемент Золотов, а лично взбешённый обличениями недавно созданной подозрительной структуры (Росгвардии - по заветам Ельцина и созданной, "гвардии реформ") человек выступил от имени Государства, и Государство опозорил своим бандитским словарём, оборОтцами, интонациями... Государству, конечно, стыдно - но признавать этого оно не будет. Как будто такого и не было - хотя, все видели. Но это ли на данный момент самое стыдное? Нет, поскольку правящий класс всё наглее диктует свою волю массам, с момента выхода на экраны юморески Золотова случилось уже многое - например, арест обличителя "вагнеровцев", то есть всё той же опричнины грабителей недр. Золотов явно меркнет на этом фоне, а правозащитникам - новое поле для работы.

Д.Ч.

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