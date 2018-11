Вооруженных камнями мигрантов в Нигерии расстреляли именем Трампа нигерия мигранты Армия Нигерии в пятницу сослалась на слова президента США Дональда Трампа, пытаясь оправдать жестокое подавление протестов. Солдаты открыли огонь в спину по убегающим участникам акции. На обвинения со стороны правозащитников африканские военные ответили цитатами из речи Трампа, произнесенной 1 ноября. В ней американский лидер угрожал карами участникам "каравана мигрантов", если они вздумают закидывать камнями солдат армии США. Причем Трамп приравнял камни к огнестрельному оружию. В понедельник, 29 октября, около 1000 мусульман-шиитов вышли на демонстрацию в нигерийской столице Абудже. Они перекрыли дорожное движение. Во время разгона протестующих военнослужащие открыли огонь на поражение, пишет The New York Times. По официальным данным, были убиты три человека. Но правозащитники считают, что истинное количество жертв намного больше. Представители Amnesty International и лидеры протестующих заявили, что в результате разгона протестного марша в Абудже и подавления двух аналогичных акций меньшего масштаба погибли больше 40 человек, а больше сотни получили огнестрельные ранения. По словам корреспондента Reuters, только при разгоне главной акции были убиты как минимум 20 человек. Отметим, похожие события произошли в 2015 году. Тогда военные убили около 350 протестующих из того же шиитского Исламского движения Нигерии, которое организовало и протесты в минувший понедельник. Утром в пятницу в официальном аккаунте армии Нигерии в Twitter было размещено видео с антимигрантской речью Трампа. Тем самым военные попытались оправдаться за расстрел демонстрантов. В речи от 1 ноября президент США заявил, что камни, брошенные в американских солдат, охраняющих государственную границу, будут приравниваться к огнестрельному оружию со всеми вытекающими из этого последствиями. "То, что они [мигранты] сделали с мексиканскими военными, - это позор. Они закидали их камнями, некоторые были очень серьезно ранены. Кидали камни прямо в лицо, - возмущался американский лидер, общаясь с журналистами на южной лужайке Белого дома. - Если они сделают подобное у нас, они будут арестованы, у них будут проблемы. Я не говорил, что в них надо стрелять, я этого не говорил. Но если они сделают это с нами, они будут арестованы на длительный срок". Ранее президент США на брифинге для журналистов в Белом доме заявил, что использование нелегальными мигрантами камней будет расцениваться как применение огнестрельного оружия. Он подчеркнул при этом, что надеется на то, что американские военнослужащие со своей стороны не будут открывать огонь по участникам "каравана мигрантов", передает ТАСС. Представитель нигерийской армии Джон Эджим посоветовал правозащитникам прислушаться к словам американского президента. "Что Давид использовал, чтобы убить Голиафа? Камень - это оружие, - добавил Эджим. - Наши солдаты получили ранения. Шииты даже сожгли одно из наших транспортных средств". Согласно сообщениям властей, ранения получили 6 солдат. В доказательство недобрых намерений протестовавших армия Нигерии опубликовала в Facebook фотографии с оружием демонстрантов: изъятый арсенал состоял из шести рогаток и перочинного ножа. Добавим, в Нигерии Дональд Трамп пользуется популярностью. И это не смотря на то, что в прошлом году он заявил, будто нигерийцы ни за что не вернутся "в свои хижины", увидев Америку. Трамп также презрительно называл африканские страны "гадюшниками", не уточняя, какие конкретно национальные образования он имел в виду. США продолжают вооружать нигерийскую армию, закрывая глаза на нарушения прав человека. Трамп считает, что власти Нигерии успешно борются с исламскими террористическими группировками. Напомним, вчера двенадцать граждан Гондураса в составе продвигающегося по Мексике к границе США "каравана мигрантов" подали иск на президента Дональда Трампа и министерство внутренней безопасности (МВБ), обвинив их в нарушении Конституции Соединенных Штатов. Иск направлен на рассмотрение окружного суда в Вашингтоне (округ Колумбия). Истцами являются Мария Дорис Пинеда, Жасмин Ортега Санчес, Франсиско Хавьер Кастильос, Оливия Аделин Кастильос, Дина Рук и Марта Лопес, а также их шестеро малолетних детей, пишет The Washington Examiner. Ответчиками, помимо Трампа, названы глава МВБ Кирстен Нильсен и ряд его подчиненных, а также генпрокурор Джефф Сешнс. Авторы иска ставят в вину ответчикам нарушение Пятой поправки Конституции, запрещающей "заставлять человека свидетельствовать против себя при рассмотрении уголовного дела", а также лишать его права на жизнь и на свободу без должного юридического процесса. Авторы документа считают, что президент Трамп не имеет права применять военную силу, чтобы не пропускать на территорию США иностранцев, обоснованно добивающихся убежища в этой стране. Кроме того, истцы упрекают американского президента в разжигании ненависти и создании атмосферы "страха и истерии" путем ложного сравнения мигрантов с уголовниками и бандитами. Материалы по теме: Десятки бастующих уволены за требование повышения зарплаты Трамп начинает самую настоящую войну с трудовыми мигрантами из Мексики Минфин потребовал от региональных мытарей активнее взимать "налог на труд" Родители детей из "каравана мигрантов" подали в суд на Трампа за нарушение Конституции США



