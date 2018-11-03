КПРФ "слилась" с выборов в Приморье

Приморское региональное отделение КПРФ в субботу на партийной конференции приняло решение не выдвигать кандидата в губернаторы от партии.

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Сейчас документы в избирательную комиссию региона подали уже 14 человек.

По итогам второго тура избирком признал результаты выборов губернатора недействительными, хотя победу очевидно одержал кандидат от КПРФ Ищенко. Естественно, учитывая протестные настроения в регионе, его шансы на победу и сейчас практически абсолютны. Единственное, что могло ему помешать - это непрохождение пресловутого "муниципального фильтра", но решиться не допустить к выборам фаворите гонки даже такой партии, как "Единая Россия", было бы непросто.

Но вот краевое отделение КПРФ решило сделать за власть и "Единую Россию" грязную работу - высечь самое себя. Такого даже в истории этой своеобразной партии еще не было.

А.Б.