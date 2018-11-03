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Московский листок

Обыски на улице Свободы. Государство миллиардеров будет судить школьников

Опубликовано 03.11.2018 в разделе комментариев 5

терроризм фэсбы силовигархия анархи
Обыски на улице Свободы. Государство миллиардеров будет судить школьников

На московского подростка, который общался с архангельским подрывником и хранил дома элементы взрывчатки, завели уголовное дело по ч. 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. 

Уголовная ответственность по данным статьям наступает с 14 лет. Они предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. РБК, ссылаясь на источник в полиции, пишет, что уголовное дело возбудил столичный главк Следственного комитета России. Источник издания в центральном аппарате МВД подтвердил информацию.

По данным "Интерфакса", 14-летний школьник задержан, его доставили в местный отдел полиции до предъявления обвинения в течение двух суток. Источник ТАСС в силовых структурах сообщает, что следствие уже в субботу планирует обратиться в суд за мерой пресечения школьнику. Его фамилия в соответствии с законом не разглашается, но известно, что его зовут Кирилл. 

В ходе прошедших накануне обысков по месту жительства подростка на улице Свободы было обнаружено самодельное взрывное устройство и его элементы. В частности, были изъяты "многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ", уточнил собеседник ТАСС. 

Также следователи изъяли ноутбук, флеш-карты, телефоны и блокноты "с рукописной продукцией". По версии следствия, у школьника могли быть соучастники. 

В квартире подростка работали сотрудники Центра "Э" МВД по противодействию экстремизму, взрывотехники ФСБ, а также сотрудники службы по защите конституционного строя ФСБ. Помимо подростка в отдел полиции для дачи показаний была доставлена его мать. 

На 14-летнего москвича вышли в ходе расследования уголовного дела о самоподрыве 17-летнего анархиста в здании ФСБ в Архангельске. По неофициальным данным, архангельский подрывник звонил московскому восьмикласснику перед взрывом. Так оперативники и вычислили школьника. 

Telegram-каналы утверждают, что молодые люди обсуждали в соцсетях технологии производства взрывных устройств, а 14-летний Кирилл якобы собирался совершить теракт в День народного единства 4 ноября во время "Русского марша" в Люблино. 

"Медиазона" публикует фотографии, на которых предположительно запечатлен задержанный подросток. Они были опубликованы на удаленной странице в соцсети "ВКонтакте" под именем "Кирилл Кропоткин", которая есть в друзьях у отца школьника.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот оно и подросло, поколение, для которого наши "боевые нулевые" были годами рождения. И всё повторяется - если История не двигается вперёд, всё будет упорно, настойчиво повторяться, - все этапы революционных попыток, рывков к изменению формации. 2003-й год, зима, офис Мосгортранса возле Устьинского моста, к которому несёт рюкзак с самодельной бомбой тоже подросток, правда, уже студенческого возраста, но по виду именно подросток, тощий и сутуловатый Федорович, почитывавший "Дуэль" и лишь год как пришедший в АКМ. Он решил "пугнуть" Мосгортранс, когда отменяли студенческие проездные и повышали в очередной раз плату за проезд - пугнуть накануне разрешённого пикета АКМ. В итоге и пикет почти сорвал, и сам сел надолго. Причём его тоже "пасли" фэсбы от самого дома - эксперименты со взрывчатыми веществами давно обратили внимание "органов" на его место жительства (подробности есть в "Поэме Столицы")... Но мне интересно, как сейчас будут судить тощих анархистов эти свиноподобные олигархи, не вмещающиеся уже в списки "ФОРБС", почётные граждане и налогоплательщики нескольких государств, "поднявшиеся" на приватизированной именно в РФ экс-социалистической собственности. Какую мораль воздвигнут над своим судилищем Вексельберги и Сечины, чьи состояния исчисляются миллиардами - а вот такие худосочные, едва оперившиеся птенцы бедняцких, рабочих гнёзд, только что ограбленных пенсионной реформой, уже штурмуют их идеологическую Цитадель (мой поклон Мигалкову) эксплуатации? Индивидуальный террор - глупость любой оппозиции, работающая лишь на усиление репрессивного режима, однако какой бы утопией и романтизмом одиночек не был этот "школьный террор", но и осуждать его можно только с позиций сильнейшей, прежде всего идеологически и организационно, оппозиции. У нас нет таковой, прежде всего организационно, на данный момент, и потому присоединяться к хору буржуазно причитающих мы тоже не будем. 

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
киргуду написал 03.11.2018 16:34
а куда молодежи податься???.......15 лет взад кадыркин доруководился что молодеж в горы поперла и будет переть,только объединяться в россии с российской молодежью будут....по горам скакать прошлый век....
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..."Государство миллиардеров..."
АнатолийЮ написал 03.11.2018 16:20
До сих пор в мире широко был известен мусульманский терроризм. Кремлевский карлик доруководился до появления нового вида терроризма- российского, антипутинского.
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"сотрудники службы по защите конституционного строя ФСБ". Гэбня, которой нет в Конституции РФ,
защищает конституционный строй. Как трогательно! написал 03.11.2018 15:14
.
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самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изго
пожелание написал 03.11.2018 15:10
Как заявил его дед.у подростка нашли УДОБРЕНИЕ(продается в любом магазине-аммиачная и калийная селитра)и (насколько известно)из нее НЕЛЬЗЯ приготовить ВВ.Компоненты дымного(вы уверены.что бездымного?) пороха валяются в в людом костре.При желании взрывным устройством можно объявить что угодно,хоть воздушный шарик(особенно надутый водородом).
P.S.товарищ Баранов,можно "размышлений" от Д.Ч. публиковать поменьше?Все равно никто не читает,ибо понять сие невозможно.
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(без названия)
стоик1262 написал 03.11.2018 14:47
сортирный Карлик грозит всем русским ядерным Раем, что видимо является преступлением против человечности?
Почему сортирный Карлик на свободе?
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