Обыски на улице Свободы. Государство миллиардеров будет судить школьников

На московского подростка, который общался с архангельским подрывником и хранил дома элементы взрывчатки, завели уголовное дело по ч. 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Уголовная ответственность по данным статьям наступает с 14 лет. Они предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. РБК, ссылаясь на источник в полиции, пишет, что уголовное дело возбудил столичный главк Следственного комитета России. Источник издания в центральном аппарате МВД подтвердил информацию.

По данным "Интерфакса", 14-летний школьник задержан, его доставили в местный отдел полиции до предъявления обвинения в течение двух суток. Источник ТАСС в силовых структурах сообщает, что следствие уже в субботу планирует обратиться в суд за мерой пресечения школьнику. Его фамилия в соответствии с законом не разглашается, но известно, что его зовут Кирилл.

В ходе прошедших накануне обысков по месту жительства подростка на улице Свободы было обнаружено самодельное взрывное устройство и его элементы. В частности, были изъяты "многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ", уточнил собеседник ТАСС.

Также следователи изъяли ноутбук, флеш-карты, телефоны и блокноты "с рукописной продукцией". По версии следствия, у школьника могли быть соучастники.

В квартире подростка работали сотрудники Центра "Э" МВД по противодействию экстремизму, взрывотехники ФСБ, а также сотрудники службы по защите конституционного строя ФСБ. Помимо подростка в отдел полиции для дачи показаний была доставлена его мать.

На 14-летнего москвича вышли в ходе расследования уголовного дела о самоподрыве 17-летнего анархиста в здании ФСБ в Архангельске. По неофициальным данным, архангельский подрывник звонил московскому восьмикласснику перед взрывом. Так оперативники и вычислили школьника.

Telegram-каналы утверждают, что молодые люди обсуждали в соцсетях технологии производства взрывных устройств, а 14-летний Кирилл якобы собирался совершить теракт в День народного единства 4 ноября во время "Русского марша" в Люблино.

"Медиазона" публикует фотографии, на которых предположительно запечатлен задержанный подросток. Они были опубликованы на удаленной странице в соцсети "ВКонтакте" под именем "Кирилл Кропоткин", которая есть в друзьях у отца школьника.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот оно и подросло, поколение, для которого наши "боевые нулевые" были годами рождения. И всё повторяется - если История не двигается вперёд, всё будет упорно, настойчиво повторяться, - все этапы революционных попыток, рывков к изменению формации. 2003-й год, зима, офис Мосгортранса возле Устьинского моста, к которому несёт рюкзак с самодельной бомбой тоже подросток, правда, уже студенческого возраста, но по виду именно подросток, тощий и сутуловатый Федорович, почитывавший "Дуэль" и лишь год как пришедший в АКМ. Он решил "пугнуть" Мосгортранс, когда отменяли студенческие проездные и повышали в очередной раз плату за проезд - пугнуть накануне разрешённого пикета АКМ. В итоге и пикет почти сорвал, и сам сел надолго. Причём его тоже "пасли" фэсбы от самого дома - эксперименты со взрывчатыми веществами давно обратили внимание "органов" на его место жительства (подробности есть в "Поэме Столицы")... Но мне интересно, как сейчас будут судить тощих анархистов эти свиноподобные олигархи, не вмещающиеся уже в списки "ФОРБС", почётные граждане и налогоплательщики нескольких государств, "поднявшиеся" на приватизированной именно в РФ экс-социалистической собственности. Какую мораль воздвигнут над своим судилищем Вексельберги и Сечины, чьи состояния исчисляются миллиардами - а вот такие худосочные, едва оперившиеся птенцы бедняцких, рабочих гнёзд, только что ограбленных пенсионной реформой, уже штурмуют их идеологическую Цитадель (мой поклон Мигалкову) эксплуатации? Индивидуальный террор - глупость любой оппозиции, работающая лишь на усиление репрессивного режима, однако какой бы утопией и романтизмом одиночек не был этот "школьный террор", но и осуждать его можно только с позиций сильнейшей, прежде всего идеологически и организационно, оппозиции. У нас нет таковой, прежде всего организационно, на данный момент, и потому присоединяться к хору буржуазно причитающих мы тоже не будем.

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