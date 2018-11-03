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Московский листок

ВСУ готовятся к наступлению на ЛНР

Опубликовано 03.11.2018 в разделе комментариев 2

украина лнр всу
ВСУ готовятся к наступлению на ЛНР

Украинские силовики доставили к линии соприкосновения в Донбассе тяжёлую технику, состоящую из трёх единиц БТР-80, двух БМП и трёх автомобилей «Урал». Колонна прибыла в зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район посёлка Мироновский.

«Таким образом, киевские власти продолжают дестабилизировать обстановку в регионе», - заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко. 

Он также сообщил о прибытии к линии соприкосновения инструкторов из Литвы. По словам Марочко, они будут обучать украинских военнослужащих составлять карты минных полей. 

Ранее News.ru сообщал, что вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды нарушили «школьное перемирие» на территории ЛНР. Силовики применили минометы калибром 82 миллиметра. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрелам подверглись районы посёлка Желобок и пункта пропуска «Станица Луганская».

Как ещё пояснил Марочко, «по информации нашей разведки, первого октября в район населенного пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, прибыли литовские военные инструкторы. Целью прибытия является обучение военнослужащих бригады составлению карт минных полей, в связи с участившимися случаями гибели и ранений военнослужащих ВСУ в результате подрывов на своих минно-взрывных устройствах», сообщает ЛИЦ. 

По данным Марочко, Украина, несмотря на взятые обязательства по режиму перемирия, продолжает активно наращивать свои силы и средства вблизи линии фронта, «тем самым показывая свой агрессивный настрой в решении конфликта на Донбассе.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
makovsilya написал 03.11.2018 16:26
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге -- http://gg.gg/countblog
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(без названия)
киргуду написал 03.11.2018 16:25
нашли прикол брат на брата.....объединились бы да на аляску,а там как карта ляжет....
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