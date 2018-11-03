"Гарант прогресса", американский солдат атакован своими же в Афганистане

Военнослужащий США погиб в результате нападения в Кабуле, еще один получил ранение, сообщается в субботу на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка". Вероятно, говорится в сообщении, речь идет о "внутренней атаке". По предварительным данным, нападавший был служащим афганских национальных сил безопасности, его ликвидировали.

Военнослужащий, получивший ранение, находится в стабильном состоянии.

"Внутренними атаками" называются нападения, при которых афганские служащие или лица, одетые в афганскую форму, атакуют американских военных или военных коалиции.

Операция "Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО, начавшаяся с января 2015 года. В рамках миссии силы стран-членов НАТО обучают и оказывают помощь правительственным силам Афганистана.

От редакции: Вот такая там стабильность, в Афганистане, который США при посредничестве моджахедов (которы активно готовил и Пакистан) отвоевали у тамошних прогрессивных сил, коим на помощь и пришли в 1979-м году советские войска. Вы гляньте даже бегло внизу статистику терактов - месяца не проходит без самоподрыва, подрыва зданий госструктур или же нападения на оккупантов.

Пафос талибов - сил, как раз и пробуждённых к жизни в ходе поддержанной США войны с СССР на территории Афганистана, - ясен. Они за окончательный и бесповоротный социальный регресс, за феодализм без каких-либо "демократических" преукрас. Афганистан и так является поставщиком наркотиков для всего мира, но контролируемый США наркотрафик - всё же лучше, чем неконтролируемый, - вот как полагают сметливые либералы всех стран, тихо, но всё же поддерживая США в их "миротворческой миссии". Вспомнить Афганистан 1970-х, до реванша в нём исламистов либералам - как говорили их святые, советские политзэки, "западло".

Но мы-то не ленивые, покажем.

Любят обычно цветные фотографии тамошних студенток в миниюбках, смело гуляющих по родному Кабулу - но в целом от среднего советского внешнего вида гражданского населения тех же 1970-х мало отличаются и эти некабульские товарищи... Клёши, улыбки, неуверенный, но всё же взгляд в светлое будущее, которое уже не за горами при поддержке советских педагогов, инженеров, деятелей искусства и учёных, придёт примерно через те десять лет, что нужны и СССР для достижения коммунизма.

Ну, вот это школьницы-старшеклассницы, например. Ещё не студентки даже. Среди них и пионервожатые, да-да, - всё то, что при поддержке США и было свергнуто вместе с просоветской властью...

Какая близость - корреляция знаний и "вольностей" в одежде (европейских норм всего лишь, тут скорее вспомнится английский колледж, чем советская школьная форма), - словно угаданная фотографом заранее.

Мы вам не коленки показываем тут - а именно социальный пргресс, если вы не вычитали... Этот прогресс достигнут лишь за 20 лет прогрессивной, просоветской власти, которая и запросила у Брежнева в 1979-м помощи.

Это вот уже 1980-е - даже европейкам приходится прятать лица...

А чем могут похвастаться США за те же два (уже почти три) десятилетия, прожитые обществом под жаркой, удушливой паранджой после изгнания моджахедами из Афганистана ограниченного контингента советских вооружённых сил, не только поддерживавших прогрессивный режим там, но и помогавших строить каналы, инфраструктуру для развития страны, для образования и культурного роста населения? Нарождением в 90-х талибов - как итога проведённого именно под командованием США возврата в досветское (до 1960-х) прошлое? Казнью отца нашего члена ЦК, Даши Митиной - повешенного вместе с другими коммунистами в череде исламистских расправ с инакомыслящими в "святых" 1990-х?

Кстати, вот, наконец, и святые, и 1990-е - в одинаковых серых паранджах, под рудиментом времён соцпрогресса светофором, сидит гарем, если вы не догадались. Это нечто вроде биржи труда, безработные люди кучкуются на фоне утраченной ими индустрии - фабрики афганского текстиля, архитектура которой так напоминает советский конструктивизм, и наверняка строилась фабрика не без поддержки Советов...

Ничем не могут похвастаться США на этом участке Земного шара. Не принимает их Афган - вот и выбор у народа, у трудящихся тут теперь лишь из двух зол. Либо вялый, имитационный и затруднённый частной собственностью прогресс при власти "демократии" (то есть - США, без военной поддержки которых режим рухнет мгновенно), то есть слабенький и колониального типа, но всё же капитализм, - либо ударный регресс в феодализм, в халифат, в работорговлю и разнузданную наркоторговлю при власти талибов.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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