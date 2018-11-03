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Московский листок

"Активные, энергичные меры": Медведев и Козак отчаялись удержать бензоцены

Опубликовано 03.11.2018 в разделе комментариев 3

нефть силовигархия бензин классоваяненависть сырьеваяимперия
"Активные, энергичные меры": Медведев и Козак отчаялись удержать бензоцены

Правительство считает невозможным ввести госрегулирование цен на топливо, включая бензин. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости. 

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», — сказал Козак. 

По его словам, в противном случае есть риск дефицита топлива и ухода с рынка независимых сетей автозаправочных станций (АЗС), благодаря которым россияне получают доступ к дешевому бензину.

31 октября на совещании у Козака власти в лице Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. В частности, было решено заключить соглашения о фиксированных объемах и ценах поставок нефтепродуктов на оптовый рынок. 

Весной 2018 года в России было зафиксировано существенное повышение цен на бензин. Правительство и президент Владимир Путин объясняли его возросшими ценами на мировом рынке, из-за чего нефтяные компании стремились компенсировать выпадающие доходы. В дальнейшем правительство снизило акцизы на бензин и временно отказалось от их дальнейшего повышения. Также Госдума приняла закон о завершении к 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли. В нем предусмотрены обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, если мировые цены на нефть будут превышать внутрироссийские.

Напомним, что Кремль в курсе ситуации на рынке бензина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопрос необходимо адресовать правительству. Он отметил, что этой темой сейчас активно занимаются в кабинете министров — "предпринимаются очень активные, энергичные меры".

Выходит, Песков, как и его работодатель про пенсионный возраст (трижды!) - просто нагло врал? За это умение теперь и платят миллионы в качестве зарплаты в Кремле?

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая. Однако, по данным Росстата, в сентябре цены на бензин увеличились на десять процентов по сравнению с августом. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1269 написал 03.11.2018 19:41
В Саудовской Аравии цена за литр бензина высшего качества - 0.54$ (35.6 руб.)
У сортирного Карлика - А-98 (про ужасное качество скажут японские автопроизводители?) стоит около 53 руб.?
.
Потому, что в Саудовской Аравии нет сортирный Карликов и Айфончиков?
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Re:
sdhfdh написал 03.11.2018 19:20
0.54*67=36 а у нас 44 - не намного больше. до конца года удержат а вот потом видимо только не допустят резкого скачка до 55 - будут плавно поднимать за полгода или до холодов в течение года
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(без названия)
стоик1269 написал 03.11.2018 19:00
В Саудовской Аравии цена за литр бензина высшего качества - 0.54$.
.
Потому, что в Саудовской Аравии нет сортирный Карликов и Айфончиков?
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