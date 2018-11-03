Временный губернатор Липецкой области в год "зарабатывает" много больше Путина

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов в 2017 году заработал 131,1 млн рублей, следует из его опубликованной декларации. На тот момент господин Артамонов занимал должность председателя Среднерусского банка Сбербанка России.

В собственности врио губернатора квартира площадью 150,1 кв. м, машиноместо, дачный участок (2,5 тыс. кв. м) и дачный дом (408,9 кв. м). Автопарк Игоря Артамонова включает автомобиль Porsche Panamera. Его супруга в 2017 году заработала 8,9 млн руб., у нее есть недвижимость в Германии: квартира (146,2 кв. м), машиноместо и подсобное помещение. Также жена господина Артамнова владеет автомобилями Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.

Напомним, что ушедший в начале октября в отставку губернатор Липецкой области Олег Королев задекларировал 5,1 млн руб. дохода за 2017 год.

А согласно официальным данным, в 2016 году Владимир Владимирович Путин заработал 8 миллионов 858 тысячи рублей. Непосредственно в 2015 году доход Путина составил 8,9 миллиона рублей. Не долларов - рублей!

В каком ещё государстве возможна такая "пирамида наоборот" - временные губернаторы в год гребут больше президентов?

А что уж говорить о работниках Спёрбанка! Они даже больше Трампа получают - вот такой для них кризис, затягивание поясов и экономия...

Это мы живём строго от зарплаты до зарплаты, а они - копят, видимо, для будущих поколений своих потомков, полагая, что капитализм в России навсегда.

Кстати, Сбербанк в 2017 выплатил членам правления 5,108 миллиарда рублей, что на 42,2 процента превышает уровень выплат в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет крупнейшего банка страны. На фиксированные вознаграждения приходится 23 процента выплат или 1,183 миллиарда рублей. Остальные 77 процентов — это плавающая часть, в которую входят премии и вознаграждения за достижение рабочих результатов, а также транши за показатели прошлых лет.

Чтоб было понятно: правление Сбербанка - это 10 человек.

Доллар год назад в рублях стоил примерно столько же.

То есть на десятерых примерно по полмиллиарда рублей каждому. Если в долларах, то где-то чуть больше, чем 8,5 миллионов долларов.

Что же касается Липецкой области - она одна из немногих имеет индустрию (не только метлаллургию, но и бурно экспортирующую свои товары "пищёвку" - лэйбл "Фрутоняня" тут обитает, например), и если тут "заносят", то конечно заносят много миллионов сразу. И не обязательно рублей...

Ну, а может ли быть губернатор беднее олигарха Лисина? Так тоже "пирамида" не заработает! Вот и выравнивают доходы промеж собою... Только вот Путину приходится на свои 8-9 миллионов рублей и Фонд президентских грантов содержать (это миллиарды - немножко не сходится тут дебет с кредитом), и прочей благотворительностью заниматься: захоранивать белогвардейцев на свои личные сбережения в Даниловом монастыре, например. Что себе оставляет на чесночный утренний йогурт - загадка, не иначе святым духом живёт, даром то набожен.

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