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Московский листок

Почему Путин думает, что поп в школе лучше учителя?

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 4

церковь рпц кирилл богатство
Почему Путин думает, что поп в школе лучше учителя?

Сегодня по традиции мы должны вам давать легкое воскресное чтение, свободное от страстей и ужасов. Никаких Рогозиных, падений ракет с космонавтами и автофекалий.

Но 4 ноября и праздник Казанской иконы Божьей Матери, наиболее почитаемой у тех, кто причисляет себя к верующим.

Причисляет, потому что бог в душе и доказать свою веру не может даже сам «второразрядный агент советского КГБ Михайлов». В миру Вл.Гундяев, на работе патриарх Кирилл.

На «казанскую» меня удачно прооперировали, так что сегодня я должен быть преисполнен самых благочестивых мыслей - верно?

Однако в связи с искусственно созданным рабом небожьим Владимиром тотальным дефицитом донорской крови, пришлось того-этого… хлебнуть. Чуть не отправился к праотцам раньше графика.

Лежу, понимаешь, в операционной, а хирург, натачивая скальпель об оселок, подбадривает:

- Это хорошо, что тебе еще нет 70 лет. Иначе бы мы тебя просто отправили умирать домой («подыхать», по-кремлевски). Отрезать-то мы тебе, чего надо, отрежем. Только твоей крови у нас нет. А «скорая», которая ищет ее по всей Москве, застряла в пробке.

Хорошенькое напутствие. Вот что значит однажды, как бы резвяся и играя, лишить почетных доноров заслуженных льгот. А что же наша милосердная и сострадательная РПЦ? Смолчала. Не попечаловалась своему кремлевскому высокопреосвященству. Не ее же режут.

А еще 4 ноября высосанный неизвестно из какого пальца «день народного единства». Какому-то недолеченному в Кащенко психу пришло в голову, что олигарх и уборщица едины. И этот наркотический бред надо отмечать как государственный праздник.

Нынче, говорят, раб небожий Владимир не проводит в честь себя никаких политических шоу. Через 13 лет ему доложили, что праздновать, собственно, нечего. А что он может сказать обманутым людям, которым только что взвинтил пенсионный возраст?

7 ноября у народа в генах, и выкорчевать его оттуда можно только вместе с народом. Что, впрочем, и происходит.

Даже в своей приветственной речи на открытии «Всемирного русского национального собора» 1 ноября он не прочитал по бумажке ничего, чтобы запомнилось и запало в душу.

Важно, что предстал перед собравшимися их духовным вождем. И все поняли, кто в РПЦ хозяин.

А что за организация такая - этот собор? Что-то вроде пленума ЦК, на который съезжаются первые секретари епархий. Чем они занимаются на местах?

Смешной вопрос. Как чем? Добычей всеми способами «презренного металла». Часть оставляют себе и настоятелям на зарплату, часть перечисляют на роскошное содержание г-на патриарха и его синодального окружения.

Вот отчего с таким остервенением епархии на местах через светские суды (!) «отжимают» исторические здания, в которых располагаются больницы, поликлиники, детские училища и лечебницы, музеи... На том, мол, основании, что до революции они принадлежали церкви.

Разве сексот КГБ Гундяев, как член КПСС, не знает, что приходы нынешней РПЦ начали воссоздавать по указанию тов.Сталина в 1943 году, и они никакого отношения к дореволюционной церкви не имеют? Знает, конечно. И эта РФ не преемница царской России. Ей всего 27 лет.

Нет, вы представляете себе этот маразм - епархия выселяет больницу? Отсуженные здания слуги господа тут же сдают в аренду, которая приносит многомиллионные прибыли. Особенно им полюбился ресторанный бизнес, потому что это сразу живые деньги.

Почему г-ну Гундяев без конца требует от мэра Собянина и подмосковного губера Воробьева строить и восстанавливать церкви и монастыри и получает их?

Потому что это дармовая собственность за наш счет. Храмы с утра до вечера работают как торговые лавки по продаже церковной утвари. С перерывом на церковные службы.

Если РПЦ отделена от светского государства (ст.14 Конституции), то почему стяжателю Гундяеву дозволено лезть в самые богатые министерства?

С МЧС у него договорчик - о профилактике стихийных бедствий, вроде недавнего краснодарского. С Рогозиным - на предстартовое освящение ракет - вроде недавнего окропления «Союза» с двумя космонавтами на борту. Вы в курсе, что подобной аварии 45 лет не было в отечественной космонавтике?

С шаманом Шойгу вообще пакт о полковых священниках. Зачем? Солдат принимает присягу на верность родине и народу, но не богу, которого никогда не видел. А чему его может научить капеллан? Только безропотной сдаче в плен.

Выступая в пятницу (только не падайте со стула) в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», главный оборотень РПЦ потребовал увеличения преподавания религии в школах. Одного часа в неделю ему, видите ли, мало. Зачем? Чтобы родители для его обогащения платили еще одну церковную дань.

И что вы думаете? Раб небожий Владимир прикажет. На школьного учителя учат 5 лет. А какой-такой работе со школьниками и их психологии учат в духовных семинариях, не знают ни школа, ни родители. Потому что никакой.

Так почему член КПСС г-н Путин считает, что любой поп в школе лучше учителя?



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Всего комментариев к статье: 4
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Говорила баба деду -Мол, спасибо за победу! Только внучек наш, де-Билл, Взял победу и пропил!
!!!Q!QQTOT-JA-BOG-VASHJ!!!&& написал 04.11.2018 02:46
"Почему Путин думает, что поп в школе лучше учителя?"
- А он же не дурак! Таки он же видит, что в СССР 70 лет свирепствоавла самая лучшая в мире система образования и что она дала тупым населюкам, которые изучали и Диамат и Истмат? Ума - таки точно не прибавила - тупые населюки с радостью отдали всяким шизикам и сволочам свою страну - СССР даже не за стекляшки, а за права человека и 3,1416-дараса, за затычки для - зды, шоколатки "сниккерс" - то таки да!
Таки теперь путин, которого курируют всякие "старцы", "духовники" и прочие таки подозрительные личности- пробует применить для обуздания идиотизма в гниломосках бы-дляков - таки веру и упование на древнеиудейского родоплеменного бошка - то таки да!
Таки понятное дело, что он и не слыхал за изобретенную Мной Импортозамещающую таки Линейку Адаптированных к нашим суровым условиям таки Богов на базе древнеславянского Бога Самокритики "Я-Рыло!" Шо вы хотите с таки неграмотного человека? То таки да...
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Долой вампиризм!
**** написал 04.11.2018 02:14
Переливать кровь - это делать человека вампиром.
Недопустимо!
Нужно найти и покарать тех, кто еще в шестидесятые угробили проект искусственной крови, перфторана.
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Почему Путин думает, что поп в школе лучше учителя
pc8 написал 04.11.2018 02:11
Потому, что Пу - это поджидок утилизирующий Россиянию. И одно из проверенных средств утилизации - это попы. Уже более 1000 лет ортодоксальные(правоверные) изВизантийские попы проповедуют иудейские наставления для гоев на Руси (типа - 'Вся власть от Господа' или 'Верую, ибо нелепо'...). При этом сами попы, не имеющие к русскому народу никакого отношения, воплощают непосредственно все смертные грехи, какие только перечислены в их собственной религии.
Ну, а уж сам Пу - это общеизвестный отморозок.
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фиг вам, а не Исаакий
А. Головенко, автор статьи написал 04.11.2018 02:05
С отвращением отношусь к либералам типа Касьянова и Ко. Но именно либералы Невской столицы, а не КПРФ остановили захват Гундяевым государственного Исаакиевского собора, который даже в царские времена не принадлежал церкви.
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