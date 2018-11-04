"Почему Путин думает, что поп в школе лучше учителя?"

Сегодня по традиции мы должны вам давать легкое воскресное чтение, свободное от страстей и ужасов. Никаких Рогозиных, падений ракет с космонавтами и автофекалий.

Но 4 ноября и праздник Казанской иконы Божьей Матери, наиболее почитаемой у тех, кто причисляет себя к верующим.

Причисляет, потому что бог в душе и доказать свою веру не может даже сам «второразрядный агент советского КГБ Михайлов». В миру Вл.Гундяев, на работе патриарх Кирилл.

На «казанскую» меня удачно прооперировали, так что сегодня я должен быть преисполнен самых благочестивых мыслей - верно?

Однако в связи с искусственно созданным рабом небожьим Владимиром тотальным дефицитом донорской крови, пришлось того-этого… хлебнуть. Чуть не отправился к праотцам раньше графика.

Лежу, понимаешь, в операционной, а хирург, натачивая скальпель об оселок, подбадривает:

- Это хорошо, что тебе еще нет 70 лет. Иначе бы мы тебя просто отправили умирать домой («подыхать», по-кремлевски). Отрезать-то мы тебе, чего надо, отрежем. Только твоей крови у нас нет. А «скорая», которая ищет ее по всей Москве, застряла в пробке.

Хорошенькое напутствие. Вот что значит однажды, как бы резвяся и играя, лишить почетных доноров заслуженных льгот. А что же наша милосердная и сострадательная РПЦ? Смолчала. Не попечаловалась своему кремлевскому высокопреосвященству. Не ее же режут.

А еще 4 ноября высосанный неизвестно из какого пальца «день народного единства». Какому-то недолеченному в Кащенко психу пришло в голову, что олигарх и уборщица едины. И этот наркотический бред надо отмечать как государственный праздник.

Нынче, говорят, раб небожий Владимир не проводит в честь себя никаких политических шоу. Через 13 лет ему доложили, что праздновать, собственно, нечего. А что он может сказать обманутым людям, которым только что взвинтил пенсионный возраст?

7 ноября у народа в генах, и выкорчевать его оттуда можно только вместе с народом. Что, впрочем, и происходит.

Даже в своей приветственной речи на открытии «Всемирного русского национального собора» 1 ноября он не прочитал по бумажке ничего, чтобы запомнилось и запало в душу.

Важно, что предстал перед собравшимися их духовным вождем. И все поняли, кто в РПЦ хозяин.

А что за организация такая - этот собор? Что-то вроде пленума ЦК, на который съезжаются первые секретари епархий. Чем они занимаются на местах?

Смешной вопрос. Как чем? Добычей всеми способами «презренного металла». Часть оставляют себе и настоятелям на зарплату, часть перечисляют на роскошное содержание г-на патриарха и его синодального окружения.

Вот отчего с таким остервенением епархии на местах через светские суды (!) «отжимают» исторические здания, в которых располагаются больницы, поликлиники, детские училища и лечебницы, музеи... На том, мол, основании, что до революции они принадлежали церкви.

Разве сексот КГБ Гундяев, как член КПСС, не знает, что приходы нынешней РПЦ начали воссоздавать по указанию тов.Сталина в 1943 году, и они никакого отношения к дореволюционной церкви не имеют? Знает, конечно. И эта РФ не преемница царской России. Ей всего 27 лет.

Нет, вы представляете себе этот маразм - епархия выселяет больницу? Отсуженные здания слуги господа тут же сдают в аренду, которая приносит многомиллионные прибыли. Особенно им полюбился ресторанный бизнес, потому что это сразу живые деньги.

Почему г-ну Гундяев без конца требует от мэра Собянина и подмосковного губера Воробьева строить и восстанавливать церкви и монастыри и получает их?

Потому что это дармовая собственность за наш счет. Храмы с утра до вечера работают как торговые лавки по продаже церковной утвари. С перерывом на церковные службы.

Если РПЦ отделена от светского государства (ст.14 Конституции), то почему стяжателю Гундяеву дозволено лезть в самые богатые министерства?

С МЧС у него договорчик - о профилактике стихийных бедствий, вроде недавнего краснодарского. С Рогозиным - на предстартовое освящение ракет - вроде недавнего окропления «Союза» с двумя космонавтами на борту. Вы в курсе, что подобной аварии 45 лет не было в отечественной космонавтике?

С шаманом Шойгу вообще пакт о полковых священниках. Зачем? Солдат принимает присягу на верность родине и народу, но не богу, которого никогда не видел. А чему его может научить капеллан? Только безропотной сдаче в плен.

Выступая в пятницу (только не падайте со стула) в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», главный оборотень РПЦ потребовал увеличения преподавания религии в школах. Одного часа в неделю ему, видите ли, мало. Зачем? Чтобы родители для его обогащения платили еще одну церковную дань.

И что вы думаете? Раб небожий Владимир прикажет. На школьного учителя учат 5 лет. А какой-такой работе со школьниками и их психологии учат в духовных семинариях, не знают ни школа, ни родители. Потому что никакой.

Так почему член КПСС г-н Путин считает, что любой поп в школе лучше учителя?