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Московский листок

Питерец сварился в яме с кипятком

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 4

авария петербург жкх
Питерец сварился в яме с кипятком

В стабильно тяжёлом состоянии находится 23-летний житель Петербурга, упавший в яму с кипятком на Октябрьской улице в Колпино, ожоги у молодого человека практически повсеместны, они покрывают 80% тела. 

Разлив кипятка на углу улиц Октябрьской и Ижорского Батальона произошёл около часа ночи. На обратном пути из кино молодой человек угодил в промоину.

***

Новость, конечно, не сильно глобальная, но это как посмотреть. Дело в том, что именно в Петербурге люди регулярно попадают в разливы кипятка.

Вот только 28 сентября пришла такая новость.

Питерцы сварились заживо в день рождения

Встречались подобные происшествия и раньше. Почему-то именно кипяток и именно в Петербурге. Совпадение? Несчастное стечение обстоятельств?

Коммунальная авария произошла на улице Софьи Ковалевской днем в четверг, 1 ноября. Движение между 13 и 15 домами по этой улице временно перекрыли. Пострадавших не было.

30 октября на проспекте Кузнецова кипяток подтопил двор. Автовладельцы пытались спасти припаркованные машины. Однако подобраться к ним было сложно. Пострадавших тоже не было.

18 октября на улице Бурцева в Кировском районе Санкт-Петербурга проезжую часть улицы залило горячей водой, в лужах кипятка оказались припаркованные автомобили. К счастью и тут пострадавших не оказалось.

А вчера вот, по теории вероятности, человеку не повезло, он обварился в разливе кипящей воды. Если постоянно в пятимиллионном образуются разливы кипятка, то рано или поздно в них кто-то провалится. Или горячая вода сама зальет, как в кафе 28 сентября.

В других городах с такой пугающей регулярностью разливов кипятка не наблюдается. А в Петербурге жить просто опасно!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Анекдот
в тему написал 04.11.2018 04:11
- Абрам, что такое судьба?
- А это когда идешь по улице и на голову падает кирпич...
- А если мимо?
- Значит, не судьба!
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РЕ
-----------------Норд Ман-------------- написал 04.11.2018 02:39
В стабильно тяжелом состоянии находится 23-летний житель Петербурга, упавший в яму с кипятком на Октябрьской улице в Колпино, ожоги у молодого человека практически повсеместны, они покрывают 80% тела.
==================
Не жилец.
На морфии еще несколько дней протянет при наличии гемодиализа.
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Романтика!
**** написал 04.11.2018 02:37
Это же романтика!
Жить в северном городе и попасть в яму с кипятком...
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Как женился идиот - Женка бесновата! Развели огонь под стрехой - Загорелась хата!
!!!Q!QQTOT-JA-BOG-VASHJ!!!&&& написал 04.11.2018 02:35
-Таки нужно снизить температуру воды в сетях до сорока пяти градусов! Тогда она при разливах уже таки не будет такой опасной - то таки да! Очень надежное средство!
А то жиделей таки подлого собчатника, кака тараканов, кипятком! То таки да...
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