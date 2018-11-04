Питерец сварился в яме с кипятком

В стабильно тяжёлом состоянии находится 23-летний житель Петербурга, упавший в яму с кипятком на Октябрьской улице в Колпино, ожоги у молодого человека практически повсеместны, они покрывают 80% тела.
Разлив кипятка на углу улиц Октябрьской и Ижорского Батальона произошёл около часа ночи. На обратном пути из кино молодой человек угодил в промоину.
***
Новость, конечно, не сильно глобальная, но это как посмотреть. Дело в том, что именно в Петербурге люди регулярно попадают в разливы кипятка.
Вот только 28 сентября пришла такая новость.
Питерцы сварились заживо в день рождения
Встречались подобные происшествия и раньше. Почему-то именно кипяток и именно в Петербурге. Совпадение? Несчастное стечение обстоятельств?
Коммунальная авария произошла на улице Софьи Ковалевской днем в четверг, 1 ноября. Движение между 13 и 15 домами по этой улице временно перекрыли. Пострадавших не было.
30 октября на проспекте Кузнецова кипяток подтопил двор. Автовладельцы пытались спасти припаркованные машины. Однако подобраться к ним было сложно. Пострадавших тоже не было.
18 октября на улице Бурцева в Кировском районе Санкт-Петербурга проезжую часть улицы залило горячей водой, в лужах кипятка оказались припаркованные автомобили. К счастью и тут пострадавших не оказалось.
А вчера вот, по теории вероятности, человеку не повезло, он обварился в разливе кипящей воды. Если постоянно в пятимиллионном образуются разливы кипятка, то рано или поздно в них кто-то провалится. Или горячая вода сама зальет, как в кафе 28 сентября.
В других городах с такой пугающей регулярностью разливов кипятка не наблюдается. А в Петербурге жить просто опасно!
А.Б.
в тему написал 04.11.2018 04:11
- А это когда идешь по улице и на голову падает кирпич...
- А если мимо?
- Значит, не судьба!
-----------------Норд Ман-------------- написал 04.11.2018 02:39
==================
Не жилец.
На морфии еще несколько дней протянет при наличии гемодиализа.
**** написал 04.11.2018 02:37
Жить в северном городе и попасть в яму с кипятком...
!!!Q!QQTOT-JA-BOG-VASHJ!!!&&& написал 04.11.2018 02:35
А то жиделей таки подлого собчатника, кака тараканов, кипятком! То таки да...