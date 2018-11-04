Питерец сварился в яме с кипятком

В стабильно тяжёлом состоянии находится 23-летний житель Петербурга, упавший в яму с кипятком на Октябрьской улице в Колпино, ожоги у молодого человека практически повсеместны, они покрывают 80% тела.

Разлив кипятка на углу улиц Октябрьской и Ижорского Батальона произошёл около часа ночи. На обратном пути из кино молодой человек угодил в промоину.

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Новость, конечно, не сильно глобальная, но это как посмотреть. Дело в том, что именно в Петербурге люди регулярно попадают в разливы кипятка.

Вот только 28 сентября пришла такая новость.

Питерцы сварились заживо в день рождения

Встречались подобные происшествия и раньше. Почему-то именно кипяток и именно в Петербурге. Совпадение? Несчастное стечение обстоятельств?

Коммунальная авария произошла на улице Софьи Ковалевской днем в четверг, 1 ноября. Движение между 13 и 15 домами по этой улице временно перекрыли. Пострадавших не было.

30 октября на проспекте Кузнецова кипяток подтопил двор. Автовладельцы пытались спасти припаркованные машины. Однако подобраться к ним было сложно. Пострадавших тоже не было.

18 октября на улице Бурцева в Кировском районе Санкт-Петербурга проезжую часть улицы залило горячей водой, в лужах кипятка оказались припаркованные автомобили. К счастью и тут пострадавших не оказалось.

А вчера вот, по теории вероятности, человеку не повезло, он обварился в разливе кипящей воды. Если постоянно в пятимиллионном образуются разливы кипятка, то рано или поздно в них кто-то провалится. Или горячая вода сама зальет, как в кафе 28 сентября.

В других городах с такой пугающей регулярностью разливов кипятка не наблюдается. А в Петербурге жить просто опасно!

А.Б.