Некто поздравил кое с чем

Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Об этом он написал на своей странице в Twitter: «С Днем народного единства! Россия - могучая страна с богатой историей, прочными духовно-нравственными ценностями. И сегодняшний праздник символизирует сплоченность россиян. Мира, благополучия и успехов в работе на благо нашей страны и любимой столицы! Пока мы едины - мы непобедимы!»

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Это я полностью воспроизвел чью-то заметку, которая так и называлась: "Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем народного единства".

А теперь быстро и без залезания в Яндекс - кто такой Алексей Шапошников?

Между прочим, это великий человек, второе лицо в нынешней Москве, если по закону. А по смыслу, может, и первое. Ну? Кто?

Вот на таком мелковатом уровне находится у нас сегодня законодательная власть. Если председателя Госдумы Володина, слегка наморщив извилины, средний россиянин нет-нет, да вспомнит, то уж председателя Мосгордумы - ни в жисть!

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История низведения законодательной власти в столице до уровня бригады официантов началась сразу после разгрома в октябре 1993 года. Моссовет, занимавший, если кто еще помнит, историческое здание на Тверской, 13, насчитывал целых 500 депутатов! И до 1989 года был самой настоящей властью в столице, поскольку до этого момента принципа разделения властей не существовало, и Мосгорисполком, по сути, был вторым названием Моссовета. Избранные депутаты частью работали на постоянной основе в комитетах и комиссиях исполкома, а большей частью оставались на своих рабочих местах, участвуя в работе органа только во время сессии. Разумеется, никаких представительских машин, кабинетов с секретаршами - зато была реальная власть в городе.

При последнем демократическом составе Моссовета его разогнали, не дав досидеть положенного срока. Большого расстройства по этому поводу граждане не испытали - демократически избранный Моссовет в течение 2,5 лет подвергался уничтожающей критике, москвичам казалось, что орган ненужный и слабый, ну отпал и отпал...

На самом деле исполнительная власть просто узурпировала власть еще при "живом" законодательном органе.

Всего один характерный пример: в июне 1992 года демократически избранный за год до того мэр Гавриил Попов подал в отставку, и его место занял вице-мэр Юрий Лужков.

Кстати, в связи с этим о Моссовете. До выбров мэра Г.Попов был как раз председателем Моссовета с весны 1990 года. И Моссовет тогда был настолько популярным, что Попов выиграл выборы в первом же туре. А Лужков, вообще не бывший депутатом, был приглашен Поповым в вице-мэры как руководитель городского исполкома, тогда уже отделенного от совета. Без "паровоза" в лице председателя Моссовета будущий великий Лужков тогда вообще бы никуда не избрался.

Так вот, спустя год Попов ушел, передав бразды правления Лужкову. Но как врио мэра, поскольку по закону он мог занимать это место всего 3 месяца, а потом обязан был провести новые мэрские выборы.

Моссовет несколько раз назначал дату новых выборов мэра, а врио мэра спокойно игнорировал эти постановления. И оставался в кресле мера и три месяца, и до самого разгона Моссовета осенью 1993 года, и потом - аж до 1996 года просто указом президента. В 1996-м он все же провел собственные "выборы", которые стали прообразом всех последующих "выборов" в России - Лужков получил 88,5 процента голосов!

А так как выборы мэра проходили в Москве вместе с выборами президента, и большое количество избирателей откреплялось в другие регионы, общая численность избирателей в протоколах двух голосований отличается: в Москве голосовало 7 014 492 человек, хотя реальное число избирателей было 6 827 753 человек. Если считать процент голосов от неё, результат Лужкова получается вообще около 95%. Такие вот "выборА"...

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После разгона советской власти в 1993 году исполнительная ветвь власти приступила к формированию законодательных органов "под себя".

Скажем, Лужков, забравший себе весь комплекс на Тверской, 13, который ранее был вынужден делить с 500 депутатами Моссовета, выделил под Мосгордуму здание бывшего Свердловского райкома КПСС. Место, в принципе, неплохое, но в нем было всего 35 кабинетов, пригодных для размещение депутатского корпуса. И Лужков спокойно сократил предполагавшееся число депутатов в 50 человек до числа кабинетов. И так Мосгордума проработала 20 лет, пока не превратилась постепенно в полную тень исполнительной власти.

В конце концов в последнем созыве многолетнего председателя Мосгордумы Платонова заменили на только что впервые избранного депутатом Алексея Шапошникова, 31 года на тот момент - предыдущая его должность называлась "руководитель Видеоцентра Общественного штаба по наблюдению за выборами Мэра Москвы". Ну и еще он являлся сыном депутата Мосгордумы Валерия Шапошникова. Этого оказалось достаточно, чтобы избрать его председателем Мосгордумы.

Зато теперь этот представительный орган сидит по-княжески - во дворце князей Гагариных, отобранном у больницы, которой его передали безбожные большевики после революции. Теперь историческая справедливость восторжествовала, чем г-н Шапошников, надо думать, уже увековечил свое имя в истории города.

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И кстати о "празднике" 4 ноября.

В этот день в истории вообще ничего не происходило. Польский гарнизон вывели из кремля позже, как раз к 7 ноября... И было это проходным, мало чем примечательным событием первой антифеодальной революции в России, получившей в истории благодаря победившему абсолютизму имя "смуты".

Наверно и наше, в полной мере смутное время, будут судить совсем не по тем событиям, что сегодня украшают передовицы газет.