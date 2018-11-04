Такое лицо прищемили!

В НИИ им. Склифосовского подтвердили РБК госпитализацию актрисы Татьяны Васильевой и сообщили, что состоянию ее здоровья ничего не угрожает. «Она была у нас вчера, ее диагностировали и отпустили домой, все хорошо», — заявили в справочной медучреждения.

О госпитализации Татьяны Васильевой стало известно накануне вечером. Об этом артистка рассказала телеканалу «360». По ее словам, она попала в больницу после того, как ей защемило голову дверями вагона в метро.

Свою травму она связала с тем, что в метрополитене «не предупреждают» о закрытии дверей.

От редакции: Вот какой праздник - такие и происшествия. Да, по-советски, словами о закрывании дверей в новых вагонах не предупреждают - только звуковым сигналом и помигиванием. Рудименты социализма устранены и тут. Вспомнилась одна из картинок, объясняющая деткам в метро, почему надо быть осторожыми при закрывании дверей: слонёнку хобот прищемило. Анекдоты "народного единства": народные актрисы не только ездят в метро, но и рискуют потерять в нём всё своё достоинство. В этом лице ведь скрывается вся, можно сказать, краса "демократии" - самого её лютого антисоветского издания (с еврейским уклоном, но это не важно в данном случае). Лицо, в которое столько инвестировано! Оно уже не времён "Дуэньи" - без ботокса, как у Путина, не обошлось, конечно же. И вдруг это всё - могли взорвать какие-то двери плебейского метро?! Да ради чего же проклятый СССР уничтожали? Для чего открыли двери всем товарищам, желающим из него бежать (и ведь как побежали! вспомним манерного Михаила Казакова, прощающегося на перроне, машущего чуть ли не платочком), а актёрам, ластящимся к Ельцину и новоборетЕнному олигархату, накрыли банкеты длинные.

Фильм был такой (не буду рекламировать название), в котором прищемлЕнное лицо сыграло притеснЕнное в СССР "меньшинство" - как раз года 1992-го выхода на экраны фильм, там запечатлён исторический момент в самом финале: почётный караул ещё шагает к ненавистному прозревшим меньшинствам мавзолею Ленина, но над ним парит уже коммерческий воздушный шар, рекламирующий симфоническое выступление здесь, на проклятой Красной площади того самого дирижёра (намёк на Растроповича), который вырос в коммуналке из тихого скрипача, которого мамаша (Васильева) ценой своей чести вырастила назло всему народу-притеснителю, приходилось даже делать "отсосАйтунг" стукачу КГБ, соседу, чтобы не заложил... Похабнейший и лживый фильм - характерный для поздней перестройки. Но вот - притеснения-то не кончились! И личные авто уже не спасают...

Интересно, что по этому поводу скажет Собянин - он ведь всегда старался дружить с актёрской элитой, и она, элитка-то, на недавних выборах так "топила" за него, так дефилировала...

Д.Ч.

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