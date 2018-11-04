Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Такое лицо прищемили!

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 3

москва либералы метрополитен весело
Такое лицо прищемили!

В НИИ им. Склифосовского подтвердили РБК госпитализацию актрисы Татьяны Васильевой и сообщили, что состоянию ее здоровья ничего не угрожает. «Она была у нас вчера, ее диагностировали и отпустили домой, все хорошо», — заявили в справочной медучреждения.

О госпитализации Татьяны Васильевой стало известно накануне вечером. Об этом артистка рассказала телеканалу «360». По ее словам, она попала в больницу после того, как ей защемило голову дверями вагона в метро. 

Свою травму она связала с тем, что в метрополитене «не предупреждают» о закрытии дверей.

От редакции: Вот какой праздник - такие и происшествия. Да, по-советски, словами о закрывании дверей в новых вагонах не предупреждают - только звуковым сигналом и помигиванием. Рудименты социализма устранены и тут. Вспомнилась одна из картинок, объясняющая деткам в метро, почему надо быть осторожыми при закрывании дверей: слонёнку хобот прищемило. Анекдоты "народного единства": народные актрисы не только ездят в метро, но и рискуют потерять в нём всё своё достоинство. В этом лице ведь скрывается вся, можно сказать, краса "демократии" - самого её лютого антисоветского издания (с еврейским уклоном, но это не важно в данном случае). Лицо, в которое столько инвестировано! Оно уже не времён "Дуэньи" - без ботокса, как у Путина, не обошлось, конечно же. И вдруг это всё - могли взорвать какие-то двери плебейского метро?! Да ради чего же проклятый СССР уничтожали? Для чего открыли двери всем товарищам, желающим из него бежать (и ведь как побежали! вспомним манерного Михаила Казакова, прощающегося на перроне, машущего чуть ли не платочком), а актёрам, ластящимся к Ельцину и новоборетЕнному олигархату, накрыли банкеты длинные.

Фильм был такой (не буду рекламировать название), в котором прищемлЕнное лицо сыграло притеснЕнное в СССР "меньшинство" - как раз года 1992-го выхода на экраны фильм, там запечатлён исторический момент в самом финале: почётный караул ещё шагает к ненавистному прозревшим меньшинствам мавзолею Ленина, но над ним парит уже коммерческий воздушный шар, рекламирующий симфоническое выступление здесь, на проклятой Красной площади того самого дирижёра (намёк на Растроповича), который вырос в коммуналке из тихого скрипача, которого мамаша (Васильева) ценой своей чести вырастила назло всему народу-притеснителю, приходилось даже делать "отсосАйтунг" стукачу КГБ, соседу, чтобы не заложил... Похабнейший и лживый фильм - характерный для поздней перестройки. Но вот - притеснения-то не кончились! И личные авто уже не спасают...  

Интересно, что по этому поводу скажет Собянин - он ведь всегда старался дружить с актёрской элитой, и она, элитка-то, на недавних выборах так "топила" за него, так дефилировала...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Некто поздравил кое с чем

Обыски на улице Свободы. Государство миллиардеров будет судить школьников



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
мазохист написал 04.11.2018 13:24
Есть ли такое событие,новость,предмет которые наш пламенный революционер не рассматривает с точки зрения марксизма-ленинизма?И есть ли еще такие мазохисты.которые умудряются прочесть сей опус?Девять строчек,23 знака препинания,91 слово-и все это в одном предложении!Количество знаков,предлогов,союзов и прочих изысков великого писателя,подсчитайте сами.
Ответить
Дима,текст перед подачей в народ надо проверять
не Казаков,а Козаков написал 04.11.2018 13:22
А по-сути статьи - все хорошо.
Ответить
Спасиб оавтору поста
V.N. написал 04.11.2018 13:08
Спасибо, Дима. Хорошо прошелся о фальшаке актерской илитке.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
01.11.2018
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
01.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Падение МиГа-29 в Египте ударило по всей корпорации (2)
Такое лицо прищемили! (3)
"Сергей Нечаев номер два" (10)
Некто поздравил кое с чем (6)
Питерец сварился в яме с кипятком (12)
Почему Путин думает, что поп в школе лучше учителя? (35)
Временный губернатор Липецкой области в год "зарабатывает" много больше Путина (3)
"Активные, энергичные меры": Медведев и Козак отчаялись удержать бензоцены (11)
"Гарант прогресса", американский солдат атакован своими же в Афганистане (4)
ВСУ готовятся к наступлению на ЛНР (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто станет великим освободителем человечества?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как мы просрали демократию в столице нашей родины
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Последователи Минина и Пожарского
Максим Калашников Максим Калашников: Ярославский депутат Петровский отработал пугалом Путина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss