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Московский листок

Падение МиГа-29 в Египте ударило по всей корпорации

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 2

египет миг
Падение МиГа-29 в Египте ударило по всей корпорации

В Египте разбился истребитель МиГ-29М, поставленный Россией в рамках одного из крупнейших авиационных контрактов за последние несколько лет. "Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). 

По данным "Коммерсанта", истребитель потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает. 

По словам источника газеты в авиационной промышленности, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки, в частности отказ комплексной системы управления, либо ошибка пилота. Расследованием займется специальная комиссия ВВС Египта. 

Египет получил российские истребители МиГ-29М/М2 в рамках одного из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет, отмечает "Коммерсант". 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в 2,5 млрд долларов. Все они оснащены новейшими оптико-локационными станциями ОЛС-УЭ, подвесными прицельными контейнерами и малогабаритной станцией постановки радиоэлектронных помех (МСП). 

В июне 2017 года глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил на авиасалоне "Ле Бурже", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда Михеев. В конце апреля 2018 года о получении Египтом части самолетов МиГ-29 в рамках контракта с Россией заявлял замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки. 

РБК напоминает, что Москва и Каир еще в 2014 году подписали пакет контрактов в военно-технической сфере на сумму примерно в 3,5 млрд долларов. Россия поставляет Египту системы противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия и авиации. 

Одноместный МиГ-29М представляет собой глубокую модернизацию базовой модели, МиГ-29, разработка которой велась в 1970-х годах. Первый полет МиГ-29М совершил в 1986 году. Машина отличается усовершенствованной системой управления, конструкцией воздухозаборников и тормозной системы, расширенной номенклатурой вооружения и относится к поколению 4++. В настоящее время истребитель числится в составе ВВС более 25 стран.

Вообще, очередной удар по имиджу МиГа - сильный... Ведь в Сирии продолжают летать "наши МиГи". 

Сейчас "МиГ-29СМТ" являются новейшими самолетами из серийно производимых корпорацией "МиГ" и, как полагает "Коммерсант", последней из военных новинок, до сих пор не задействованных в сирийской операции ВКС. Работа в Сирии позволит их экипажам получить боевой опыт, а специалисты увидят, как ведет себя машина на поле боя. 

Пока экипажи "МиГ-29СМТ" выполняют в основном задачи по доразведке местности, хотя иногда и подключаются к выполнению боевых задач. Известно, что как минимум один из "МиГов" уже осуществлял сброс осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-500Кр на позиции боевиков "Исламского государства".

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Всего комментариев к статье: 2
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Что-то Маркс вспомнился, давно забытый..
Что написал 04.11.2018 14:20
капитализм порождает машину, феодализм - ветряную мельницу, первобытный строй - палку-копалку, а путинизм - мультипликацию.
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Вишь ты оно как, таперича вот МиГ нае.. упал
Сионист написал 04.11.2018 14:07
Не иначе как египтяне дырку просверлили. Или, может, сионисты египетским самолетом прикрылись? Таки да или таки нет? Шо-то не пойму. Не розумию, трохи. А что у нас по этому вопросу думает товарищ стоик N (n+1), наш пролетарский шалом ему? Може це, бандеоровци-*****? Ась?
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