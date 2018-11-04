КНДР строит невиданный туристический комплекс

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын снова руководил на месте делами строительства Вонсан–Кальмаской прибрежной туристической зоны.

Уважаемый высший руководитель осмотрел с высоты панораму улицы Вонсан–Кальмаской прибрежной туристической зоны и, осматривая далее разные места турзоны, конкретно ознакомился с положением дел по ведению строительства.

Он отметил следующее.

- На днях многократно изучал проект улицы Вонсан–Кальмаской прибрежной туристической зоны, до сих пор оформление улицы в целом художественно не уточнено, придана только отдельная изобразительная художественность, но не налажена художественная взаимосвязь между зданиями, а также недостаточно гармонично сочетается высота зданий.

Товарищ высший руководитель отметил, что если изменение разнообразных форм и величин сооружений будет гармонично сочетаться и решится в пользу художественной взаимосвязи, тогда смогут выгодно выделиться и своеобразие туристического комплекса и элегантность уникального этого прибрежного паркового города.

Как подчеркнул товарищ Ким Чен Ын ещё в прошлом августе, следует предусмотреть дополнительное расположение здесь 30-этажных гостиниц и отелей. И тогда же указал ближе к прибрежной зоне расположить управленческие здания: партийный комитет и комитеты организаций трудящихся, комитет по управлению, органы народной, государственной безопасности, юридический и прокурорский органы туррайона, чтобы они были непосредственно включены в структуру района, желательно построить такой партийно-прокурорский офис в форме многоэтажного комплексного здания.

Также председатель ТПК выдвинул новое конкретное направление работы товарищам: чтобы спланировали дополнительно разместить здесь и электронно-увеселительное помещение, комплексный стадион и кинотеатры на улице приморского туррайона, а на свободном участке между береговой линией и аэродромом разместить крупномасштабный аквапарк и городок аттракционов.

Товарищ Ким Чен Ын дал задание построить и большую комплексную стоянку машин в приморском туррайоне, реконструировать Кальмаскую станцию. И также глубоко изучать вопрос о создании массового транспорта для Вонсан–Кальмаской прибрежной туристической зоны.

Как подчеркнул в прошлый раз, следует придавать большое значение работе по озеленению, не меньшее, чем строительству, следует проектировать планировку по озеленению в соответствии со спецификой приморской улицы, прилагать разносторонние усилия к работе по озеленению, отметил он.

Уважаемый высший руководитель рассказал товарищам, что осматривал слекса троительство курортного комплекса Менсасимри (пляж, известный своим чистым песком, протяженностью в 10 ли), которое неузнаваемо изменяется с каждым днем, кажется, что уже вдали виднеется Инпхасимри (протяженность в 10 ли, переполняется народом до отказа). Когда товарищ высший руководитель воображает светлые лица тех людей, которые будут проводить время своего цивилизованного и счастливого отдыха на редчайшем в мире, красивом берегу восточного моря нашей страны, он, как признался товарищам-строителям, не в силе удержать бурной радости.

"Хотя сейчас по-прежнему остаются напряженными из-за внешнеполитического недружелюбия некоторых соседей все силы страны, но наша партия, считающая борьбу за повышение благосостояния нашего народа своей главной задачей, создавая цивилизацию новой социалистической эпохи, своим точным руководством проектирует новый мир. У нас есть незыблемая воля и сплоченная сила всей армии и народа, следующих за партией в огонь и в воду. Благодаря им на этой земле вырастут не только приморский туррайон, но и многие монументальные сооружения, которым уже завидует весь мир, достояние народа пополняется беспрестанно!" - с уверенностью сказал он.

Он отметил, что враждебные силы глупо усердствуют в злобных происках своих санкций, чтобы затормозить повышение благосостояния нашего народа и его развитие, идейно изменить и покорить нас. Но они со временем ясно увидят своими глазами, как наше государство, которое стократно прирастало своей силой в испытаниях, построит могучую страну на основе собственных сил, техники и своими руками.

Еще раз товарищ Ким Чем Ын подчеркнул, что в период, когда в стране все трудно и напряжено, необходимо увеличивать усилия для успехов в грандиозной творческой борьбе с капитализмом, такой, какой является строительстве Вонсан–Кальмаской прибрежной туристической зоны - это меткий залп по враждебным силам, решительная борьба за защиту авторитета партии и плодотворная борьба за собственноручное сотворение счастья народа. Все должны хранить в душе это глубоко классовое чувство и проявлять массовый героизм, стойкий и непреклонный боевой дух, тем самым еще раз продемонстрировать на весь мир характерную черту борьбы эпохи ТПК, потенциальную энергию развития нашего государства и темп развития социализма нашего образца, сказал он.

Уважаемый высший руководитель отметил, что верит: благодаря неиссякаемой силе масс строителей, безгранично преданных призыву партии, место культурного отдыха нашего народа и приморский парк, которому будет удивляться и завидовать мир, демонстративно построится в следующем году, по случаю 10-летия Октября. Он добавил, что мы будем стремительно продвигаться вперед, чтобы как можно быстрее приблизить тот день, когда прозвучат в Менсасимри смех и песни счастья нашего народа.

Его сопровождали член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК партии Чве Рён Хэ, заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чжо Ён Вон, Ким Ён Су, заведующий отделом Госсовета Ким Чан Сон, начальник управления Госсовета Ма Вон Чун.