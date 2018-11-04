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Московский листок

Русско марширующих не запрещают, но деликатно осаживают

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 0

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Русско марширующих не запрещают, но деликатно осаживают

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Один из организаторов "Русского марша" в Москве Дмитрий Карасев сообщил о своем задержании, предает "Интерфакс". "Я задержан во время сбора на "Русский марш"", - сказал он журналистам. Карасев отметил, что в настоящее время его везут в отделение полиции. Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации. 

Кроме того, Карасев напомнил, что организаторы "русского марша" получили от столичных властей подтверждение согласования мероприятия в Люблино 4 ноября. 

"Карасева задержали, он сейчас находится в ОВД "Мещанский", - сообщил ТАСС соорганизатор акции Алексей Климишин, добавив, что Карасев проходит по уголовному делу, возбужденному после инцидента у здания ФСБ на Лубянке. Официальными комментариями полиции агентство пока не располагает. 

В районе 13 часов по московскому времени шествие националистов "Русский марш" началось неподалеку от станции метро "Братиславская" на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС с места событий. 

Участники шествия пройдут от сквера Ветеранов по улицам Перерва и Люблинская. На время их следования движение автотранспорта на указанных улицах будет перекрыто. 

Ранее представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова сообщила, что власти Москвы согласовали девять обращений от организаторов шествий и митингов в День народного единства 4 ноября. 

"Согласовано три акции с общим количеством участников до 13 тыс. человек. Из них: три группы граждан проводят с 13:30 до 14:30 совместную демонстрацию по улицам Маршала Бирюзова, Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митинг с 14:30 до 17:00 на улице Маршала Василевского с количеством участников до 5000 человек", - сказала Романова. 

Кроме этого, по ее словам, пять групп граждан проведут с 14:00 до 15:00 совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская и с 15:00 до 16:00 митинг, численностью до 6000 человек, у памятника "Солдатам Отечества". 

"Представителям ЛДПР согласовано проведение митинга на Пушкинской площади с количеством участников до 2000 человек", - сказала представитель департамента.

От редакции: Спойлерский "праздник" - спойлерские акции. Как выдумал Сурков это 4 ноября, чтобы правящий класс имел показать национально разрозеннному и потому бесправному постсоветскому пролетариату фигу "а у нас есть националисты!" - так и пляшут под ту же дуду. 

Интересно, долларовый миллионер Жириновский исполнит на Пушкинской свой фирменный фрейлокс "Мы за бедных, мы за русских"? Пора бы вспомнить - а то и пенсионая реформа, и подорожание всего может - того, слегка отрезвить народ...

Д.Ч.



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