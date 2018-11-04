Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Умерла Гандзюк: укронацисты расправились со своей же

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 1

ато укронацизм евромайдан херсон
Умерла Гандзюк: укронацисты расправились со своей же

Украинская чиновница и активистка Катерина Гандзюк, которую летом облили серной кислотой, умерла в больнице. Об этом сообщается на странице Facebook, которую ведут друзья женщины. «Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится в публикации. 

Президент Украины Петр Порошенко потребовал найти виновников гибели Гандзюк, передает «Интерфакс-Украина». «Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой, — она, к сожалению, умерла в больнице», — заявил Порошенко, который находится с визитом в Турции. Также он призвал силовиков найти убийц, чтобы они были наказаны.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля возле ее дома в Херсоне. Женщину доставили в местную больницу с ожогами, затем перевели в киевскую клинику. Уголовное дело сначала возбудили по статье «Хулиганство», затем переквалифицировали на «Покушение на убийство с особой жестокостью». 

19 октября первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что по подозрению в нападении на Гандзюк задержаны пять человек. Двое находятся под стражей, трое — под домашним арестом. Следствие полагает, что нападение связано с работой или политической деятельностью Гандзюк. В середине сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что возможный организатор покушения готов дать показания.

Автор ФОРУМа.мск Андрей Манчук комментирует кратко:

- Сегодня умерла Екатерина Гандзюк - националистка из Херсона, которую залили кислотой ультраправые атошники. Один из них даже удостоился персональной фотосессии в Европарламенте, которая стала известной благодаря нанесенной на его тело свастике. Сейчас будет много сетевого злорадства, но я не присоединюсь к нему - хотя покойница активно травила херсонских коммунистов и комсомольцев. Важно понимать главное - история Катерины свидетельствует о том, что нацизм убивает не только левых.

Материалы по теме:

ВСУ готовятся к наступлению на ЛНР

"Никакого фашизма": как в полку "Азов" поминали убитых в ДНР и ЛНР (видео)



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вы все умрете, хохлы
Себастьян написал 04.11.2018 21:42
Ну нет на Украине нацистов, а Гандзюк сама себя кислотой облила.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
01.11.2018
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
01.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Талибы планомерно наступают на правительственные проамериканские базы в Афганистане (1)
В "день единства" в Москве заполыхал автобус-провидец: газовые будут гореть ещё ярче (2)
Умерла Гандзюк: укронацисты расправились со своей же (1)
Русско марширующих не запрещают, но деликатно осаживают (3)
КНДР строит невиданный туристический комплекс (6)
Падение МиГа-29 в Египте ударило по всей корпорации (5)
Такое лицо прищемили! (14)
"Сергей Нечаев номер два" (45)
Некто поздравил кое с чем (11)
Питерец сварился в яме с кипятком (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Полиция не пускала флаг Новороссии на Русский марш
Дарья Митина Дарья Митина: Юбилейнoе, нo не oфициальнoе:)
Дарья Митина Дарья Митина: В этoй нoвoсти всё прекраснo, oт первoгo дo пoследнегo слoва
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто станет великим освободителем человечества?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss