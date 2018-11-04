В "день единства" в Москве заполыхал автобус-провидец: газовые будут гореть ещё ярче

На Московской кольцевой дороге (МКАД) на 73-м км, в районе улицы Свободы, загорелся крупный рейсово-экскурсионный автобус. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 18:50. На место выехали пожарные. Они потушили огонь в автобусе в 19:10. «Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве. О причинах инцидента не сообщается.

Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на МКАД загорелся пассажирский автобус марки Neoplan. Возгорание произошло по всей площади автобуса - 30 кв. м. По предварительным данным, люди успели выйти из горящего транспортного средства, сказал он.

Отметим, что Собянин, Ликсутов и прочие господа из мэрии - огня в московском транспорте принципиально не боятся. Такие истории их ничему не учат - наоборот, они уже уничтожили в центре Москвы троллейбусы ради автобусов, работающих на солярке, а вскоре и газовые автобусы пустят. Заботятся о безопасности москвичей!

Московские власти планируют потратить на закупку низкопольных автобусов на газовом топливе 2,97 миллиарда рублей, сообщил вчера портал "Моссовет". Тендер опубликован на портале государственных закупок.

Всего планируется закупить 181 автобус различной стоимости. Все они должны быть выпущены не ранее 2018 года. Поставка автобусов должна быть выполнена в течение 120 дней после заключения контракта.

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