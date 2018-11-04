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Московский листок

В "день единства" в Москве заполыхал автобус-провидец: газовые будут гореть ещё ярче

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 2

беспредел москва транспорт собянин ликсутов
В "день единства" в Москве заполыхал автобус-провидец: газовые будут гореть ещё ярче

На Московской кольцевой дороге (МКАД) на 73-м км, в районе улицы Свободы, загорелся крупный рейсово-экскурсионный автобус. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС. 

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 18:50. На место выехали пожарные. Они потушили огонь в автобусе в 19:10. «Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве. О причинах инцидента не сообщается. 

Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на МКАД загорелся пассажирский автобус марки Neoplan. Возгорание произошло по всей площади автобуса - 30 кв. м. По предварительным данным, люди успели выйти из горящего транспортного средства, сказал он.

Отметим, что Собянин, Ликсутов и прочие господа из мэрии - огня в московском транспорте принципиально не боятся. Такие истории их ничему не учат - наоборот, они уже уничтожили в центре Москвы троллейбусы ради автобусов, работающих на солярке, а вскоре и газовые автобусы пустят. Заботятся о безопасности москвичей!

Московские власти планируют потратить на закупку низкопольных автобусов на газовом топливе 2,97 миллиарда рублей, сообщил вчера портал "Моссовет". Тендер опубликован на портале государственных закупок. 

Всего планируется закупить 181 автобус различной стоимости. Все они должны быть выпущены не ранее 2018 года. Поставка автобусов должна быть выполнена в течение 120 дней после заключения контракта.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Зри в Корень!
Виктор Николаевичь написал 04.11.2018 21:47
Чтобы автобусы не горели, нужно просто запретить мигрантам в России возить людей и грузы.
Как объяснить тот факт, что водятлами сидят почти исключительно хачи?
Русские что, водить уже не умеют?
Или диаспоры обеспечили своим нацикам легкую работу, выдавив русский пролетариат?
Не будет исламистов и приравненых к ним, и не важно, чем заправлять автобусы. Хоть электричеством.
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(без названия)
крепостной написал 04.11.2018 21:03
будут гореть автобусы - будет и работа у Баранова
который найдет "украинский след" где угодно
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