Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ко дню народного "единства": воспитатели детсадов не дождались исполнения майских указов

Опубликовано 05.11.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Ко дню народного "единства": воспитатели детсадов не дождались исполнения майских указов

4 ноября силы реакции праздную свой главный праздник – день солидарности овец с волками. В этот день самые темные мракобесы с помой и крайне самодовольно осыпают проклятиями «коммунистические банды», которые в славном Октябре 1917 года возглавили миллионные рабочие массы, твердо повели их на штурм российского капитала, который не выдержал организованного натиска масс, пав под ним быстро и совершенно бескровно. Тогда в России впервые победила Революция, власть из рук ничтожного меньшинства богачей-капиталистов перешла в руки миллионов, ограбленных и разоренных буржуями, рабочих и крестьян! Нет сомнений, что то величайшее событие российской, и всей мировой, истории просто не может не повториться в будущем. Доведенные богачами до нищеты и отчаяния наемные работники всех стран, вынуждены будут осознать в самом ближайшем будущем свой единый классовый интерес, и начнут за него бороться. Оттого так напуганы мракобесы всех мастей сегодня, оттого так громко, не скупясь на клевету, ругают они коммунистов!

Только ложью буржуев и их прихвостней правды от народа не скрыть, правда всегда найдет себе дорогу и проступит через всякую ложь, какой бы циничной и наглой она не была, как бы уверенно ее не произносили.

Так в канун дня «единства» эксплуататоров с эксплуатируемыми, газета «Ведомости» (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/23/784500-vospitateli-detsadov) опубликовала у себя интересный материал: за первую половину 2018 года средняя зарплата воспитателей детсадов снизилась до 88,5% от средней зарплаты в сфере образования, в то время как в 2014 году она составляла 94,3% от средней зарплаты в отрасли. Большинство опрошенных педагогов заявили, что с 2014 года их доходы не выросли, а упали на 20–30%. Такое положение дел прямо противоречит обещаниям главы российского буржуазного государства, В. Путина, который в своих распиаренных «майских указах», обещал платить воспитателям детских садов среднюю зарплату по отрасли начиная с 2013 года.

Куда же делись обещанные зарплаты педагогов, почему они не растут, а падают? Для этого нам стоит взглянуть на другие новости, например, на такую: «состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках». Богачи продолжают набивать свою кошельки за счет стремительно возрастающей бедности трудового народа, за счет тех, кто не имеет иных источников дохода, кроме наемного труда на буржуев, включая их государственные и муниципальные предприятия! В этом, и не в чем ином, заключена вся суть капиталистического строя. Ведь деньги, это не просто бумага, как пытаются преподнести рабочим слуги капитала, а общее количество труда. Нет труда – нет и денег. Поэтому не буржуи создают деньги, а рабочие люди своим ежедневным трудом. В капитализме буржуи лишь распоряжаются общей массой произведенного наемными работниками труда, делят ее, забирая себе несравнимо большую часть лишь за «труд» по распределению, то есть по праву своего господствующего положения.

А теперь пусть каждый педагог и прочий наемный работник задумается: а что именно ему сегодня предлагают праздновать буржуи? Нужно ли рабочему такое вот «единство», при котором его эксплуатируют, грабят и обдирают по праву владения буржуев частной собственностью на средства производства, которое позволяет им забирать себе весь труд рабочих, а потом его делить по своему усмотрению. Как это получается, мы только что рассмотрели, да и каждый из нас сможет привести свой пример … Значит к черту единство рабочего с буржуем!

Да здравствует пролетарское единство и рабочий интернационализм! Да здравствует власть пролетариата и социалистическая собственность!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полиция не пускала флаг Новороссии на Русский марш
05.11.2018
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
01.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Работодатель устроил для людей необычную пытку (0)
Ко дню народного "единства": воспитатели детсадов не дождались исполнения майских указов (0)
Вы будете смеяться, но в Петербурге опять авария с разливом кипятка (3)
Полиция не пускала флаг Новороссии на Русский марш (0)
Всё меньше народа верит в сказку про народное единство (11)
А мой кагор вчера в церкви не взяли. Слишком дешевый для них (11)
Талибы планомерно наступают на правительственные проамериканские базы в Афганистане (3)
В "день единства" в Москве заполыхал автобус-провидец: газовые будут гореть ещё ярче (4)
Умерла Гандзюк: укронацисты расправились со своей же (6)
Русско марширующих не запрещают, но деликатно осаживают (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Питер тонет в кипятке
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: По канонам потребительской красоты
Максим Калашников Максим Калашников: Протоиерей Всеволод Чаплин: почему обнаглел константинопольский патриарх?
Максим Калашников Максим Калашников: Полиция не пускала флаг Новороссии на Русский марш
Дарья Митина Дарья Митина: Юбилейнoе, нo не oфициальнoе:)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss