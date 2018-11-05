Ко дню народного "единства": воспитатели детсадов не дождались исполнения майских указов

4 ноября силы реакции праздную свой главный праздник – день солидарности овец с волками. В этот день самые темные мракобесы с помой и крайне самодовольно осыпают проклятиями «коммунистические банды», которые в славном Октябре 1917 года возглавили миллионные рабочие массы, твердо повели их на штурм российского капитала, который не выдержал организованного натиска масс, пав под ним быстро и совершенно бескровно. Тогда в России впервые победила Революция, власть из рук ничтожного меньшинства богачей-капиталистов перешла в руки миллионов, ограбленных и разоренных буржуями, рабочих и крестьян! Нет сомнений, что то величайшее событие российской, и всей мировой, истории просто не может не повториться в будущем. Доведенные богачами до нищеты и отчаяния наемные работники всех стран, вынуждены будут осознать в самом ближайшем будущем свой единый классовый интерес, и начнут за него бороться. Оттого так напуганы мракобесы всех мастей сегодня, оттого так громко, не скупясь на клевету, ругают они коммунистов!

Только ложью буржуев и их прихвостней правды от народа не скрыть, правда всегда найдет себе дорогу и проступит через всякую ложь, какой бы циничной и наглой она не была, как бы уверенно ее не произносили.

Так в канун дня «единства» эксплуататоров с эксплуатируемыми, газета «Ведомости» (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/23/784500-vospitateli-detsadov) опубликовала у себя интересный материал: за первую половину 2018 года средняя зарплата воспитателей детсадов снизилась до 88,5% от средней зарплаты в сфере образования, в то время как в 2014 году она составляла 94,3% от средней зарплаты в отрасли. Большинство опрошенных педагогов заявили, что с 2014 года их доходы не выросли, а упали на 20–30%. Такое положение дел прямо противоречит обещаниям главы российского буржуазного государства, В. Путина, который в своих распиаренных «майских указах», обещал платить воспитателям детских садов среднюю зарплату по отрасли начиная с 2013 года.

Куда же делись обещанные зарплаты педагогов, почему они не растут, а падают? Для этого нам стоит взглянуть на другие новости, например, на такую: «состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках». Богачи продолжают набивать свою кошельки за счет стремительно возрастающей бедности трудового народа, за счет тех, кто не имеет иных источников дохода, кроме наемного труда на буржуев, включая их государственные и муниципальные предприятия! В этом, и не в чем ином, заключена вся суть капиталистического строя. Ведь деньги, это не просто бумага, как пытаются преподнести рабочим слуги капитала, а общее количество труда. Нет труда – нет и денег. Поэтому не буржуи создают деньги, а рабочие люди своим ежедневным трудом. В капитализме буржуи лишь распоряжаются общей массой произведенного наемными работниками труда, делят ее, забирая себе несравнимо большую часть лишь за «труд» по распределению, то есть по праву своего господствующего положения.

А теперь пусть каждый педагог и прочий наемный работник задумается: а что именно ему сегодня предлагают праздновать буржуи? Нужно ли рабочему такое вот «единство», при котором его эксплуатируют, грабят и обдирают по праву владения буржуев частной собственностью на средства производства, которое позволяет им забирать себе весь труд рабочих, а потом его делить по своему усмотрению. Как это получается, мы только что рассмотрели, да и каждый из нас сможет привести свой пример … Значит к черту единство рабочего с буржуем!

Да здравствует пролетарское единство и рабочий интернационализм! Да здравствует власть пролетариата и социалистическая собственность!