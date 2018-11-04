Талибы планомерно наступают на правительственные проамериканские базы в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили афганскую правительственную базу в провинции Урузган, сообщает Pajhwok со ссылкой на местного чиновника. В результате нападения погибли афганские военнослужащие, точное число жертв атаки пока неизвестно.

Захват военной базы в пригороде Таринкот административного центра провинции Урузган подтвердили агентству в провинциальном совете, а также в министерстве обороны страны. При этом о потерях сторон не сообщается.

Между тем представители "Талибан" заявили афганским СМИ, что накануне вечером в ходе захвата военной базы вблизи города Таринкот убили 10 солдат и еще 13 захватили в заложники. Это вторая база правительственных сил, захваченная боевиками в течение недели.

В ночь на пятницу под контроль боевиков перешла ключевая база подразделений полиции общественной безопасности, расположенная между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад в северо-западной афганской провинции Фарьяб.

Боевики захватили 17 полицейских, четыре танка, две реактивные установки, стрелковое оружие и боеприпасы на базе Пул-и-Ача. Нападавшие также понесли потери, более 10 боевиков убиты в ходе столкновения, сообщил агентству Pajhwok глава уезда Давлатабад Абдул Разик Какар.

От редакции: Там всё серьёзнее и серьёзнее обстановочка: не справляется дядя Сэм с работой по всем избранным направлениям, а тут ещё и нашествие мигрантов из Мексики Трамп пытается превратить в очередную войну... До агрессивной ли внешней политики тут? Пупок-то уже трещит у империализма номер один. Кто вчера не читал развёрнутого нашего комментария по поводу скромного эпизода - нападения на солдат США в Кабуле, - тот и не догадался к чему там всё идёт... Перечитайте, там даже с фотографиями.

Д.Ч.

Новость по теме:

"Гарант прогресса", американский солдат атакован своими же в Афганистане