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Московский листок

Талибы планомерно наступают на правительственные проамериканские базы в Афганистане

Опубликовано 04.11.2018 в разделе комментариев 3

сша афганистан талибы исламизм
Талибы планомерно наступают на правительственные проамериканские базы в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили афганскую правительственную базу в провинции Урузган, сообщает Pajhwok со ссылкой на местного чиновника. В результате нападения погибли афганские военнослужащие, точное число жертв атаки пока неизвестно.

Захват военной базы в пригороде Таринкот административного центра провинции Урузган подтвердили агентству в провинциальном совете, а также в министерстве обороны страны. При этом о потерях сторон не сообщается. 

Между тем представители "Талибан" заявили афганским СМИ, что накануне вечером в ходе захвата военной базы вблизи города Таринкот убили 10 солдат и еще 13 захватили в заложники. Это вторая база правительственных сил, захваченная боевиками в течение недели. 

В ночь на пятницу под контроль боевиков перешла ключевая база подразделений полиции общественной безопасности, расположенная между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад в северо-западной афганской провинции Фарьяб. 

Боевики захватили 17 полицейских, четыре танка, две реактивные установки, стрелковое оружие и боеприпасы на базе Пул-и-Ача. Нападавшие также понесли потери, более 10 боевиков убиты в ходе столкновения, сообщил агентству Pajhwok глава уезда Давлатабад Абдул Разик Какар.

От редакции: Там всё серьёзнее и серьёзнее обстановочка: не справляется дядя Сэм с работой по всем избранным направлениям, а тут ещё и нашествие мигрантов из Мексики Трамп пытается превратить в очередную войну... До агрессивной ли внешней политики тут? Пупок-то уже трещит у империализма номер один. Кто вчера не читал развёрнутого нашего комментария по поводу скромного эпизода - нападения на солдат США в Кабуле, - тот и не догадался к чему там всё идёт...  Перечитайте, там даже с фотографиями.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1269 написал 04.11.2018 23:08
В свое время, по приказу московских сионистов типа Андропова, было убито 2 млн. афганцев?
Правда, славян они уничтожили миллионов 60 ?
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 04.11.2018 21:59
Полковники ГРУ не при делах?
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Враг будет остановлен
Виктор Николаевичь написал 04.11.2018 21:38
Президент Трамп приказал задействовать всего 15 тысяч для остановки вторжения непрошенных
"гостей".
Фактически, они будут выполнять полицейскую функцию, потому что для уничтожения преступников нужно гораздо меньшие силы.
Если понадобится уничтожить врага, а не играть с сатаноидами в благородство, у Америки хватит сил и средств.
Во все времена у всех народов вторжение незванных злобных чужаков считалось военными действиями, и агрессор уничтожался, ради жизни на земле.
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