Всё меньше народа верит в сказку про народное единство

Кардинальные изменения в настроениях людей почувствовала и власть, которая в государственный праздник 4 ноября 2018г. отказалась от массовых пропагандистских акций, опасаясь, что на митингах могут прозвучать совсем иные лозунги и речи нежели привычная религиозная и псевдопатриотическая патока, много лет оскверняющая память об ополчениях начала 17-го столетия. Ежегодно вся страна наблюдает, как на празднествах новой России фанерные щиты скрывают ленинский мавзолей, а стареющие эстрадные артисты с сиплыми голосами продолжают продавать себя под фонограммы 90-х, коими агитировали ещё за Ельцина. Высосанная из пальца дата 4 ноября - это тоже своеобразная фанера, прикрывающая оскал звериного капитализма, возродившего дореволюционные методы эксплуатации и дореволюционную же уловку о триедином союзе народа, православной церкви и царя (последнего сейчас заменяет культ "сильного" президента). Под нескончаемым дождём антисоциальных и репрессивных актов щит окончательно прогнил, обнажив мерзкую гримасу корыстолюбивой и безнравственной "элиты".

Листая ленту новостей в социальных сетях, что ещё пару лет назад полнилась благосклонными откликами на "день народного единства", ясно осознаёшь, что в отношениях государства и гражданского общества наступил полный разрыв. Праздник вообще редко поминают, относя к малозначительному обстоятельству в вихре информационной шелухи, но если поминают, то неискренние и приторные славословия тонут среди гневных инвектив.

В разы выросло число оппозиционных интернет-сообществ, в десятки раз - число их сторонников. Под приводимыми ими аргументами уже не видно роя брызгающих слюной троллей. Да и что тут сказать: "А ты един с Сечиным? Глава Роснефти зарабатывает пенсию за 118 секунд, зарплату учителя за 180 секунд, зарплату врача за 228 секунд, зарплату шахтёра за 360 секунд"? "Какое единство может быть у ограбленного пенсионера с вором, укравшим его пенсию? 328 миллионеров и миллиардеров из "Единой России" проголосовали, чтобы мы с вами работали на них до гробовой доски". Что тут противопоставить: "У 1% самых богатых россиян 57% национальных богатств. 102 миллиардера с состоянием $411 млрд. В офшорах более $1000 млрд. У 70% россиян лишь 6% национальных богатств. 38% не хватает денег на еду или одежду"? Доводами апологетов режима всё чаще становится площадная брань и анонимный буллинг, так как больше брать нечем.

Люди, ранее подчеркивавшие свою аполитичность или даже лояльность власти, постепенно прозревают. Вот один мой знакомый копипастит статью, в которой в качестве главных опор путинского режима называются коррупция, потребительство и диванный патриотизм. Другой делает ссылку на цитату: "Цены будут расти на топливо и бензин столько, сколько понадобится олигархам, и государство ничего не будет с этим делать. Так нам тупым трусливым терпилоидам и надо!". Человек, исправно голосовавший за "Единую Россию", вдруг разражается фразой: "Сыр, именно сыр является лакмусовой бумажкой экономики России. Страна с 40% всех природных ресурсов планеты не способна произвести нормальный сыр. Везде пальма, крахмал, сухое молоко. Это и есть результат 18 лет правления самого великого управленца в истории".

Однако наиболее показательно в социальных сетях невиданное доселе массовое одобрение критических высказываний. Сотни лайков стоят под записью, характеризующей день народного единства как день, когда мэр города идёт на прием к врачу в обычную городскую поликлинику, дети губернатора учатся в обычной школе, министры едут на общественном транспорте, социальные лифты работают для всех, а не только для отпрысков чиновников, и запись заканчивается выводом: "Потому, к сожалению, мне сегодня поздравить вас не с чем". Сотням пользователей понравился следующий комментарий: "Я что-то не встречал репетитора по математике, разъезжающего на "Лексусе", или бабушку, торгующую укропом, с швейцарскими часами. Женщина, испекшая мне торт на заказ, не рассказывала, как дивно отдыхала на озере Гарда в Италии. Какой, на фиг, налог на самозанятых?! Всё уже своровали, дальше край? Люди просто выживают, отвалите от них!". Сотни читателей "плюсуют" такой крик души: "Моя мама - пенсионер и ей больше 70-ти. У неё есть сарай, которому 35 лет. 35 лет этот сарай не был интересен двум государствам: СССР и РФ. Но в этом году путинские ... (непечатное выражение) решили, что моя мама должна платить им за этот сарай 600 руб. ежегодно в виде нового налога", а чуть меньше - ироничную ремарку под ним: "Автор не понимает, что без налога на сарай никакого прорыва путинской экономики не будет!". Подобные вышеприведённым посты расходятся в тысячах вариантов, это шквал, сметающий горы лжи и дезинформации телеимперии.

Потому, конечно, не случайны истеричные призывы депутатов и чиновников вроде организации дружин, которые будут выискивать крамолу на просторах рунета. Оппозиционные СМИ отправлены на задворки, но социальные сети с миллионами пользователей наглядно демонстрируют реальное отношение россиян к политике нынешнего руководства и своему собственному положению. Заблуждающихся с каждым днём все меньше.

...В тучные годы высоких нефтяных цен большинство населения удавалось ублажать россказнями о грядущих фантастических победах, возвращении былого державного величия, отеческой заботе со стороны правящей партии. 2018 год с его шокирующим и непревзойдённым по цинизму повышением пенсионного возраста, валом новых поборов, безумными эскападами представителей высшего чиновничьего корпуса стал переломным для понимания широкими массами, что отнюдь не развитие России, не благосостояние народа, не экономический и культурный прогресс являются настоящими целями правящей верхушки. Что единственная цель нынешнего режима, его исключительная цель, которой он руководствуется в повседневной жизни и перспективах - это удержание власти любой ценой для охраны захваченных сверхбогатств и преференций. Вся его деятельность продиктована одним данным соображением и только им.

"Наш народ стал народом-предателем. Он предал своё прошлое, предал тех, кто принёс ради него неслыханные жертвы, предал своих потомков, предал сотни миллионов людей на планете, смотревших на него как на образец, опору и защиту. Пройдут годы, может быть, века, и наши потомки осудят нас как предателей, подлецов, шкурников, холуев, трусов, капитулянтов. И проклянут нас. И это будет справедливо, ибо мы заслуживаем такой суд" (А.А.Зиновьев). Может быть, у нас есть ещё шанс исправить ситуацию? Прозрение, во всяком случае, наступает.