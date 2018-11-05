А мой кагор вчера в церкви не взяли. Слишком дешевый для них

А.Баранову, жалоба

Как начинающий христианин, преисполненный самых благочестивых помыслов, отправился я вчера в городскую Знаменскую церковь заказать молебен Пресвятой Богородице.

На праздник казанской иконы Божьей Матери 4 ноября меня оперировали, так что сами понимаете…

Молодая волонтерка, при виде которой сразу возникает мысль о грехе, подвела меня к прилавку, на котором лежало маленькое объявление: «Наш храм принимает для богослужений вино только марки «Массандра».

А у меня вино из магазина, даже не знаю, какой марки и чьего розлива. Стыдно стало перед девушкой, покраснел как тот самый кагор. И куда бежать за этой «Массандрой»? А сколько она стоит? Потом нашел в Интернете: бутылка 700-800 руб. в среднем. Губа у этих ребят не дура. Цена как раз для бабуси.

- А заказать молебен Пресвятой Богородице можно? - спрашиваю в глубочайшем смущении.

Это, пожалуйста - 100 рублей. Главное, чтобы молитва до девы Марии дошла - верно? А вот дойдет ли?

На жертвенном столике по случаю праздника полным-полно даров. Мука и крупы, яблоки и печенье. Разглядывать, конечно, не стал.

Подошел служитель и начал раскладывать жертвоприношения в пакеты. Потом вынес их к входу к тачке. Видать, не первый рейс делает. Погрузил все и повез в домик рядышком - как видно, сортировать подношения.

Грешным делом, я думал, что они достаются женщинам, которые делают здесь уборку, выбрасывают догоревшие свечи, продают церковную утварь, принимают записки «на свободное пожертвование». Не тут-то было…

Я уже много раз рассказывал, что совсем не одобрял кривлянье «пусей» Толоконниковой и Алехиной в храме Христа Спасителя накануне президентских выборов 2012 г.

Ничего бы им не было, если бы просто подрыгали ногами. Но они наложили видеокартинку на музыку и разместили на своем сайте. Получился панк-молебн «Богородица, Путина прогони». Нда-с… Других забот у девы Марии нет.

Присоединяюсь к тем, что писал: всыпать им принародно плетей по заднему месту было бы и достаточно и поучительно.

Но дорогой Владимир Владимирович, повинуясь христианскому милосердию и состраданию, устроил над феминистками показательный процесс. Наручники, собаки и все такое. В итоге они получили от него «по двушечке», которую он публично горячо одобрил. Нельзя покушаться на скрепы.

Но выяснились во время процесса несколько пренеприятных для организаторов этого шоу деталей.

К примеру, представитель Общества защиты прав потребителей рассказал, что здание ХХС принадлежит Фонду Христа Спасителя и представляет собой огромный бизнес-центр, где зарегистрированы десятки компаний.

Тут тебе и прачечная, и автомойка, и химчистка, и трапезная с уникальным залом церковных соборов. Он каждодневно сдается под всякие увеселительные мероприятия. Заказывай, плати 450 тыс. за сутки и пляши хоть голый - ничьих религиозных чувств этот шабаш не заденет.

Несмотря на огромные прибыли, фонд тогда получал от мэрии 200-300 млн. руб. дотаций в год. Не хило.

Московская патриархия г-на Гундяева в этом развлекательном вертепе всего лишь гость - арендует под службы 7% общей площади.

В чем, говорили в кулуарах, просчет «Пусей»? Наверное, в том, что они вторглись в чужую епархию без оплаты. Заплатили бы - и пляши у алтаря хоть до упаду. Потому что и в храмах «бабло побеждает зло».

На суде также прозвучало, что церкви сегодня - торговые лавки, где с утра до вечера идет незаконная, необлагаемая налогами продажа всякой всячины. От свечек до иконок. От календарей до житий святых.

Снимок иконы Иисуса Христа с надписью «Господь - цена 2.000 руб.». стал хитом и облетел десятки СМИ и соцсетей.

Говорилось и том, что приходы совсем не по-божески дерут с мирян за все услуги: за крещение, венчание, освящение квартир. Дерут даже с усопших за отпевание и предание земле. 300 рублей за сорокоуст - не хило?

Шуму было много. В синодальном «политбюро» г-на Гундяева выводы сделали. Вскоре на сайтах РПЦ и на дверях церквей появились «вразумления». Дескать, ваши деньги, дорогие прихожане, вовсе не деньги, а жертва богу.

Нуждается ли господь в муке, яблоках, сахаре, печенье, а также в привязанных к доллару русских рублях, не уточнялось.

Как ни называй плату - жертвой или твердой ценой, суть не меняется. Бесплатно вам не дадут даже крохотный календарик или свечку. Как признавались сами батюшки, у них есть план по сборам. Часть их они должны перечислять в вышестоящую епархию. А та - г-ну Гундяеву на роскошную жизнь.

Отсюда главный вывод. Тот, кто именует себя предстоятелем РПЦ и называется патриархом Кириллом, служит вовсе не господу. Он служит мамоне, то есть сатане.

Что начал строить в подмосковном парке «Патриот» член КПСС с 1980 г. г-н С.Шойгу под видом «Главного храма Вооруженных сил»?

Такой же церковно-развлекательный вертеп, куда не ступит нога простого смертного. Кругом будет вооруженная охрана и никакие «Пуси», которым, допустим, претит война в Сирии, туда проникнуть не смогут.

По прикидкам специалистов, этот монстр с пять куполами высотой в 100 метров (3-й по высоте в Европе!) будет стоить 13-15 млрд. руб.

Почему этот министр-шоумен скрывает сметную стоимость церковного новодела? Не догадались? Видимо, потому, что так украсть и «распилить» будет очень легко.

Но нас туда с вами не пустят и с самым дорогим кагором от «Массандры».

От редактора: Мне, безусловно, лестно, Александр Михайлович, что на порядки в церкви Вы жалуетесь на мой адрес. Однако ж у них есть свой начальник - Иегова, Адонай, Яхве, ей-богу, запутался в его именах, шифруется куда там Штирлицу.

Что до моей скромной персоны, то дар ваш в виде портвея неизвестной марки, хоть сам и непьющий, приму, памятуя о нуждах волонтерок и прочих страждущих гражданок.

Служителям культа же вы свои напитки зазря не носите, им грех, а нам сгодится.

А.Б.