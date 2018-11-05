А мой кагор вчера в церкви не взяли. Слишком дешевый для них

А.Баранову, жалоба
Как начинающий христианин, преисполненный самых благочестивых помыслов, отправился я вчера в городскую Знаменскую церковь заказать молебен Пресвятой Богородице.
На праздник казанской иконы Божьей Матери 4 ноября меня оперировали, так что сами понимаете…
Молодая волонтерка, при виде которой сразу возникает мысль о грехе, подвела меня к прилавку, на котором лежало маленькое объявление: «Наш храм принимает для богослужений вино только марки «Массандра».
А у меня вино из магазина, даже не знаю, какой марки и чьего розлива. Стыдно стало перед девушкой, покраснел как тот самый кагор. И куда бежать за этой «Массандрой»? А сколько она стоит? Потом нашел в Интернете: бутылка 700-800 руб. в среднем. Губа у этих ребят не дура. Цена как раз для бабуси.
- А заказать молебен Пресвятой Богородице можно? - спрашиваю в глубочайшем смущении.
Это, пожалуйста - 100 рублей. Главное, чтобы молитва до девы Марии дошла - верно? А вот дойдет ли?
На жертвенном столике по случаю праздника полным-полно даров. Мука и крупы, яблоки и печенье. Разглядывать, конечно, не стал.
Подошел служитель и начал раскладывать жертвоприношения в пакеты. Потом вынес их к входу к тачке. Видать, не первый рейс делает. Погрузил все и повез в домик рядышком - как видно, сортировать подношения.
Грешным делом, я думал, что они достаются женщинам, которые делают здесь уборку, выбрасывают догоревшие свечи, продают церковную утварь, принимают записки «на свободное пожертвование». Не тут-то было…
Я уже много раз рассказывал, что совсем не одобрял кривлянье «пусей» Толоконниковой и Алехиной в храме Христа Спасителя накануне президентских выборов 2012 г.
Ничего бы им не было, если бы просто подрыгали ногами. Но они наложили видеокартинку на музыку и разместили на своем сайте. Получился панк-молебн «Богородица, Путина прогони». Нда-с… Других забот у девы Марии нет.
Присоединяюсь к тем, что писал: всыпать им принародно плетей по заднему месту было бы и достаточно и поучительно.
Но дорогой Владимир Владимирович, повинуясь христианскому милосердию и состраданию, устроил над феминистками показательный процесс. Наручники, собаки и все такое. В итоге они получили от него «по двушечке», которую он публично горячо одобрил. Нельзя покушаться на скрепы.
Но выяснились во время процесса несколько пренеприятных для организаторов этого шоу деталей.
К примеру, представитель Общества защиты прав потребителей рассказал, что здание ХХС принадлежит Фонду Христа Спасителя и представляет собой огромный бизнес-центр, где зарегистрированы десятки компаний.
Тут тебе и прачечная, и автомойка, и химчистка, и трапезная с уникальным залом церковных соборов. Он каждодневно сдается под всякие увеселительные мероприятия. Заказывай, плати 450 тыс. за сутки и пляши хоть голый - ничьих религиозных чувств этот шабаш не заденет.
Несмотря на огромные прибыли, фонд тогда получал от мэрии 200-300 млн. руб. дотаций в год. Не хило.
Московская патриархия г-на Гундяева в этом развлекательном вертепе всего лишь гость - арендует под службы 7% общей площади.
В чем, говорили в кулуарах, просчет «Пусей»? Наверное, в том, что они вторглись в чужую епархию без оплаты. Заплатили бы - и пляши у алтаря хоть до упаду. Потому что и в храмах «бабло побеждает зло».
На суде также прозвучало, что церкви сегодня - торговые лавки, где с утра до вечера идет незаконная, необлагаемая налогами продажа всякой всячины. От свечек до иконок. От календарей до житий святых.
Снимок иконы Иисуса Христа с надписью «Господь - цена 2.000 руб.». стал хитом и облетел десятки СМИ и соцсетей.
Говорилось и том, что приходы совсем не по-божески дерут с мирян за все услуги: за крещение, венчание, освящение квартир. Дерут даже с усопших за отпевание и предание земле. 300 рублей за сорокоуст - не хило?
Шуму было много. В синодальном «политбюро» г-на Гундяева выводы сделали. Вскоре на сайтах РПЦ и на дверях церквей появились «вразумления». Дескать, ваши деньги, дорогие прихожане, вовсе не деньги, а жертва богу.
Нуждается ли господь в муке, яблоках, сахаре, печенье, а также в привязанных к доллару русских рублях, не уточнялось.
Как ни называй плату - жертвой или твердой ценой, суть не меняется. Бесплатно вам не дадут даже крохотный календарик или свечку. Как признавались сами батюшки, у них есть план по сборам. Часть их они должны перечислять в вышестоящую епархию. А та - г-ну Гундяеву на роскошную жизнь.
Отсюда главный вывод. Тот, кто именует себя предстоятелем РПЦ и называется патриархом Кириллом, служит вовсе не господу. Он служит мамоне, то есть сатане.
Что начал строить в подмосковном парке «Патриот» член КПСС с 1980 г. г-н С.Шойгу под видом «Главного храма Вооруженных сил»?
Такой же церковно-развлекательный вертеп, куда не ступит нога простого смертного. Кругом будет вооруженная охрана и никакие «Пуси», которым, допустим, претит война в Сирии, туда проникнуть не смогут.
По прикидкам специалистов, этот монстр с пять куполами высотой в 100 метров (3-й по высоте в Европе!) будет стоить 13-15 млрд. руб.
Почему этот министр-шоумен скрывает сметную стоимость церковного новодела? Не догадались? Видимо, потому, что так украсть и «распилить» будет очень легко.
Но нас туда с вами не пустят и с самым дорогим кагором от «Массандры».
От редактора: Мне, безусловно, лестно, Александр Михайлович, что на порядки в церкви Вы жалуетесь на мой адрес. Однако ж у них есть свой начальник - Иегова, Адонай, Яхве, ей-богу, запутался в его именах, шифруется куда там Штирлицу.
Что до моей скромной персоны, то дар ваш в виде портвея неизвестной марки, хоть сам и непьющий, приму, памятуя о нуждах волонтерок и прочих страждущих гражданок.
Служителям культа же вы свои напитки зазря не носите, им грех, а нам сгодится.
А.Б.
иррегулярный написал 05.11.2018 02:54
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 05.11.2018 02:36
~~~"ТАБАЧНО-АЛКОГОЛЬНЫЙ-мiтрополiт"~~~
_ Ныне -
"ТАБАЧНО-АЛКОГОЛЬНЫЙ-мiтрополiт" -
У "руля"[властi]в РПЦ стоит!
От е6го ,,ОКОРМЛЕНИЯ,, -
уже В С Е Х тошнит!
Уже В С Е понимают,что он -
главный П А Р А З И Т !
Гундяев и его РПЦ -
на ,,шее,,у страны СИДИТ!
_ Этого гундяя -
,,ШОУМЕНОМ,,от РПЦ называют!
Его ПОВСЕМЕСТНО-тотально -
нигде НЕ уважают!
"ТАБАЧНО-ВОДОЧНЫМ-мiтрополiтом" -
Его Н А З Ы В А Ю Т!
На этИХ ,,слуг-0божИХ,,-
В С Е ПЛЮЮТ !
_ Гундяев ДА -
"ТАБАЧНО-ВОДОЧНЫЙ-мiтрополiт"!
Он - со своим КЛАНОМ[р-п-ц]-
На "шее" у страны СИДИТ!
Гундяев церковным МИЛЛИАРДЕР-олiгарх,
он - П А Р А З И Т !
ЦУ от ЧУЖ`ИХ - выполняет ЭТОТ
,,м и т р о п о л и т,, ...
Гундяев`щина -
Развитию России[i СНГ]ВРЕДит!
_ Для чего РЕЛИГИЕЙ -
так усерДНО "окормляют"?
Да ПОТОМУ что ПОСРЕДСТВОМ
(под ПРИКРЫТИЕМ)ее - страну [Россию]
изнутри[УСПЕШНО] Р А З Р У Ш А Ю Т!
Гундяев`щину во власть -
УМЕЛО В Н Е Д Р Я Ю Т!
ПОСРЕДСТВОМ гундяев`щины -
Россию ЧУЖ`ИМ подчиняют...
_ "Окормление" религией -
ЭТО 100% - ТУПИКовый путь!
ПОРА Челове(ку)честву -
на Путь Светской Жизни Свернуть!
Поа ,,ЭТО,,Осознать!
Пора Челове(ка)чество -
от религи(й)и Освобождать!
Пора Челове(ка)чество -
от религи(й)и Спасать!
ПОРА с Мира(i людей) -
,,ХОМУТ,,религии С Н И М А Т Ь!
ПОРА Светскую Жизнь -
ПОВСЕМЕСТНО - ПРОПАГАНДИРОВАТЬ!!!
_ ФАШИЗМ - обществ[а]о УНИЧТОЖАЕТ!
РЕЛИГИЯ - обществ[a]о ПО`РАБ`ОЩАЕТ!
Религия Развитие обществ(а)-
П Р Е К Р А Щ А Е Т !
Религия - ЛЖЕ-доктринами -
обществ(а)о "О К О Р М Л Я Е Т"!
Обществ(а)о БЕЗ Развития -
В Ы М И Р А Е Т !
РЕЛИГИЯ,как КОЛОНИЗАТОР -
Мир ЗАХВАТывает!
Функции[ЧЬ`ИХ ЦУ...]
по ПО`РАБ`ОЩЕНИЮ мира -
она(религия)ВЫПОЛНЯЕТ...?[42-41]
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 04-11-18.
иррегулярный написал 05.11.2018 02:25