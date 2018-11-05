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Московский листок

Полиция не пускала флаг Новороссии на Русский марш

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 0

Репортаж Максима и Петра Калашниковых с Русского марша 2018 г. Как удалось отстоять флаг Новороссии? Почему пришли на марш Елена Рохлина, Надежда Квачкова, Юрий Екишев, Всеволод Чаплин, Кирилл Мямлин?



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