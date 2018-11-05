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Московский листок

Вы будете смеяться, но в Петербурге опять авария с разливом кипятка

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 1

Вы будете смеяться, но в Петербурге опять авария с разливом кипятка

Только вчера я писал, что больно часто в Петербурге прорывает трубы с кипятком и гибнут люди.

Питерец сварился в яме с кипятком

Понимаете? Вчера! И вот опять - прорыв трубы с кипятком произошел на улице Тельмана в Невском районе Петербурга. В зоне подтопления оказались девять домов, у которых теперь проблемы с отоплением и горячей водой. Также в кипятке утонул автомобиль.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники полиции, а также аварийные бригады. Они предупредили петербуржцев, чтобы они старались обходить стороной места, где случилась авария – есть вероятность, что асфальт разрушится прямо под ногами...

Видимо, это все, что власти могут сделать для горожан.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ВФЫВФЫВ
ФЫВФЫВФЫ написал 05.11.2018 03:03
НЕ ХВАТАЕТ СИЛ УДЕРЖИВАТЬ ТОТ УРОВЕНЬ КОМУНИКАЦИЙ КОТОРЫЙ БЫЛ!Сатаноидам не хватате энергии на поддержку огромных комуникацуионных сетей,что в рф что в сша!Я был в питере давно и уже тогда мне он казался ветхим только москвабад както строили поддерживали....В сша также городов понахерачили дорог а сил это поддерживать сегодня нет....
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