Вы будете смеяться, но в Петербурге опять авария с разливом кипятка

Только вчера я писал, что больно часто в Петербурге прорывает трубы с кипятком и гибнут люди.

Питерец сварился в яме с кипятком

Понимаете? Вчера! И вот опять - прорыв трубы с кипятком произошел на улице Тельмана в Невском районе Петербурга. В зоне подтопления оказались девять домов, у которых теперь проблемы с отоплением и горячей водой. Также в кипятке утонул автомобиль.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники полиции, а также аварийные бригады. Они предупредили петербуржцев, чтобы они старались обходить стороной места, где случилась авария – есть вероятность, что асфальт разрушится прямо под ногами...

Видимо, это все, что власти могут сделать для горожан.

А.Б.