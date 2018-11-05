9 октября, водители и кондукторы владимирского автотранспортного предприятия «БигАвтоТранс», когда узнали, что зарплату выдадут без премиальных, составлявших значительную часть жалования, отказались приступать к работе. Горожане не дождавшись автобусов №№ 25, 26, 28 и 11, стали штурмом брать автобусы других маршрутов, чтобы хоть с пересадками добраться до работы или учебы.

В этот же день инициативная группа водителей пришла на личный прием к руководителю областной Гострудинспекции Марине Матвеевой. Гости сообщили ей, что руководство предприятия, нарушает их трудовые права и они объявили забастовку.

Марина Матвеева в тот же день встретилась с директором компании Дмитрием Бигановым. Он обещал уладить ситуацию. После этого стало известно, что около 120 работников действительно получат полную зарплату (оклад + премия), но им также выдадут ещё и уведомления о сокращении. Фирма решила отказаться от городских пассажирских перевозок.

С 1 ноября и до 12-15 декабря, все не уволившиеся сотрудники по собственному желанию должны будут, согласно режиму простоя, с 9 часов утра до 18 часов вечера безвылазно находиться в помещении актового зала административного корпуса ООО «БигАвтоТранса». С 13 до 14 часов они смогут уйти на обед. Кроме этого, по необходимости им разрешено посетить курилку и туалет.

«Нахождение указанных сотрудников вне установленных мест, будет расцениваться как нарушение трудовой дисциплины» - говорится в приказе.

Кондукторам и водителям, находящимся в вынужденном простое, в течение полутора месяцев будут платить 2/3 средней зарплаты.

По мнению большинства сотрудников предприятия, введение режима простоя — это законная процедура, но отдыхать в актовом зале на стуле целый день и получать за это 2/3 зарплаты многие не выдержат. Это психологическая попытка заставить персонал увольняться по собственному желанию, ещё до даты увольнения по сокращению и, следовательно, без полагающихся выплат. Работодатель устроил для людей необычную пытку, с которой в стране ещё не знакомы.