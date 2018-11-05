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Московский листок

Побег Русала из Джерси и обманутый пролетариат России

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 3

сша приватизация санкции олигархат русал алюминий
Побег Русала из Джерси и обманутый пролетариат России

Российский производитель алюминия Rusal, подпавший под американские санкции, заявил о переносе своего юридического адреса с острова Джерси на территорию России. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже. 

«После тщательного обсуждения совет директоров решил, что это отвечает интересам компании и акционеров», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что компании необходимо договориться с властями России, фондовыми биржами и другими регуляторами, поменять английское название и полное и сокращенное названия на русский, а также привести документы в соответствие с российским законодательством.

До сих пор группа En+ Group, равно как и ее крупнейший актив Rusal, была зарегистрирована на британском острове Джерси. В октябре 2017 года агентство «Интерфакс» со ссылкой на обзор инвестбанка Sberbank CIB сообщало о планах перерегистрировать группу компаний на Кипре. В самой En+ Group комментировать эту информацию тогда отказались. 

В начале июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве указывала, что Rusal рассматривал возможность перерегистрации в Калининградской области и Приморском крае. Эти два региона упоминаются в документе, который был распространен в Гонконге.

3 августа Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. В соответствии с принятыми законами подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. Закон предусматривает процедуру редомиляции (смена юридического адреса с одной юрисдикции на другую), однако в том случае, если компания создана до 1 января 2018 года, а контролирующие ее лица заняли свои должности не позднее 1 января 2017 года. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%. 

Один из главных акционеров Rusal Олег Дерипаска (контролирует 48,13% компании) был включен в санкционный список США в начале апреля 2018 года. Под санкции попал также и Виктор Вексельберг (вместе с партнерами он контролирует 26,5% Rusal).

От редакции: Вот так мы узнаём то, что должно быть государственной тайной. Нынешнее государство-вор, конечно, должно бы скрывать, где имеют "регистрацию" все те заводы и уцелевшие при деиндустриализации цепочки производств, что оказались в руках олигархов и обогащают их лично. Ведь, как минимум, странно: трудящиеся гнут спину на Дерипаску в России, а он со своим Русалом "существует" в Джерси. Может, поэтому с ним, как с ручным котёнком, так нагло и ведут себя США? Однако, если этот позор (ну, позор с позиции советского человека) сейчас правящий в России класс и не пытается скрывать, то перерегистрация РУсала никак не повлияет на сбыт того, что производят дерипаскины заводы в РФ. Например, тот алюминий, который они в виде незамысловатых деталек поставляли "Боингу" - теперь не востребован в США из-за санкций. А Путинской России банально не нужно всё то, что за годы капитализма производить научился Русал.

Так что роднит-то Дерипаску с американскими буржуями гораздо большее, нежели "регистрация". Но это откровенное, - сейчас даже географически видное ограбление российского пролетариата (прибавочную стоимость получать из российского пота рабочих, а налоги платить в Джерси), - нисколько не смущает ту инстанцию, которая должна бы за этим и следить - Государство, и конкретно Путина, Медведева... Нет, их все эти годы не смущало "пребывание" Русала в Джерси! "Социалку держат" в РФ, какую-то зарплатку платят рабочим - ну, и на том спасибо, ведь на фоне тотально уничтоженной при Путине в РФ индустрии, это ещё ничего, ещё жить-то как-то можно... Ну, и как вам при "эфективных менеджерах" перезапущенная индустрия - а, граждане, выбиравшие Ельцина, приватизацию и капитализм?!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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Всего комментариев к статье: 3
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(САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области.
wfeag написал 05.11.2018 13:37
Это все уже было в конце 90-х. Все это = тогда организовал Кириенко (в его родном городе Саров) и его сотоварищи, а еще навыпускали тогда госзаймы ГКО. Итог - вся экономика "накрылась медным тазом", облигации быстренько обменяли на золотовалютные запасы "кто надо" и потом сменилась власть. Но помогли тогда европейцы при личном участии канцлера и пошло-поехало..."путинизм на 20 лет". Но в этот раз никто не поможет.
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Jamesdap
Jamesdap написал 05.11.2018 13:06
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(без названия)
киргуду написал 05.11.2018 13:01
переименовать!?!?...да запросто Воралрус...
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