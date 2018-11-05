ГосударстВОР ничего не должно молодым родителям и молодёжи как таковой

На Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно. Соответствующее заявление чиновница сделала на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений, видео которого опубликовано на YouTube-канале городского телеканала ЭХО-ТВ 24.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, — объяснила Глацких. — Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков».

Глацких попросила участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Чиновница добавила, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты, так что имеющие какие-либо стремления молодые люди должны изыскивать возможности для их реализации самостоятельно или вместе с родителями.

Чиновница также объяснила, что за превращением советских клубов в регионе в коворкинги стоит лишь «игра слов», смысл которой завлечь туда молодежь, в том числе деструктивную. Но затем все же добавила, что эти организации теперь насыщены «современными форматами, направлениями, историями».

В июле Глацких рассказала о появлении на Урале кибердружин для поиска экстремистских публикаций в соцсетях.

Ольга Глацких — известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006 году была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.

- Ну вот, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - а вы удивляетесь моим ёмким заголовкам "ГосударстВОР"! Оно и есть вор, причём многолетний, рецидивист - оно может воровать путём роста тарифов, но иногда хапает и по-крупному, как в годы ваучерной и залогово-аукционной приватизации, пока население пребывает под наркозами различными (ему - что "справедливый капитализм", что "стабилизация", что "сильное государство", - один чёрт, а его как грабили, так и грабят). И вот, когда выясняется, что и созданная в СССР уникальная система воспроизводства советского человека, и система социального обеспечения культурного роста и роста населения как такового, численного (хотя коммунистам важно именно качественное), уже не работает, то появляются такие вот глацкие умницы, которые делают обобщающий вывод: "а государство вам ничего не должно, граждане". Ведь не СССР, не социализм - верно? И это какая-то конституция 1993-го года вам обещала, например, пенсионный возраст определённый - но во власти государства не исполнять эти обещания и любыми реформами двигать пенсионный возраст и всё прочее, куда ему, государству, нужно. Пенсионерам государство после реформы ничего не должно, молодёжи - тоже ничего не должно. Хорошо устроились, паразиты! Тогда встаёт вопрос: а зачем это государство, эти миллионы чинуш существуют на наши с вами налоги, товарищи сограждане? Зачем они жрут в три рыла, отдыхают на недоступных нам курортах и живут в элитных покоях, получа сотни тысяч в месяц в качестве зарплат? Может, пора потревожить их покой уже? Оно нам не должно, государство - значит, мы должны ему... должны его... Того!