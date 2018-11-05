Газпром даёт Австрии газ сверх плана, ура, товарищи!

«Газпром» и австрийская OMV подписали дополнительное соглашение к долгосрочному контракту, согласно которому российская компания увеличивает поставки газа в Австрию на 1 млрд куб. м в год. «Документ предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта»,— сказано в сообщении российской компании.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «экспорт “Газпрома“: в Австрию в течение нескольких лет ставит новые и новые рекорды». По его словам, «за десять месяцев 2018 года поставки в республику уже на треть превысили объем за аналогичный период 2017 года, составив 8,8 млрд куб. м».

«Газпром» и OMV продлили истекающий в 2028 году контракт на поставку газа до 2040 года в июне текущего года. В результате Австрия, первой из западноевропейских стран получившая советский газ ровно 50 лет назад, стала первым европейским клиентом «Газпрома» с таким долгим контрактом. Австрийская компания также сотрудничает с «Газпромом» и по «Северному потоку-2». OMV вложила в строительство газопровода более €500 млн.

От редакции: Вот такая внешняя политика - загранице всё, и чем больше, тем лучше. А вот сжиженный газ соотечественникам - это уже подороже будет, с этим сложнее (населению РФ). И какие там, к чёрту, санкции? Австрия - самая что ни на есть Европа, но никакими санкциями ограничивать бизнес Газпрома не собирается. Видимо, не зря Путин так отплясывал летом на австрийской свадьбе - вон, натанцевал другу-Миллеру прибылей немало! Ну, а что там с российскими потребителями газа - это вопрос двадцатый. Перебьются как-нибудь. Где-то селяне на баллонах ещё пытаются жить, куда-то (даже в Московской области!) не дотянули газопроводы из-за дороговизны и предлагают оплачивать самим будущим пользователям работу экскаватора... Но это мелочи внутренней политики - покорный пенсионной реформе народ можно теперь хоть поголовно наголо стричь, "дно" проломлено. Поместье Миллера "Петергоф-на-Истре" будет достроено!

Д.Ч.

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