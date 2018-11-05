Пропагандист пьяной и элитной житухи узрел в уфимском изнасиловании нечто звериное

Некогда вручавший литературную премию "Нацбест" и едва ли не председательствовавший в жюри, Сергей Шнуров (Шнур) написал стих, посвященный делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделении полиции.

"Что за люди? Чисто звери", - пишет Шнуров о фигурантах дела и признается, что "не верит своим глазам". Стихотворение опубликовано в Instagram музыканта. "Кто-то выйдет, кто-то сядет, / Ничего не изменив", - констатирует Шнуров в конце стиха.

По данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель находилась в здании отдела МВД России по Уфимскому району. Там же устроили пьянку трое ее коллег: 51-летний подполковник, начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

В процессе застолья стражи порядка "вспомнили о хорошенькой сотруднице, и самый смелый пригласил ее в кабинет под предлогом рабочих моментов". "Так как к ней обратился старший по званию, дознаватель не могла отказать, да и о плохом не подумала", - утверждал телеграм-канал Mash. По его данным, девушку-сослуживицу жестоко насиловали до самого утра. Потерпевшая была избита, а также получила ранения и разрывы тканей.

Я глазам своим не верю.

Вот 3,14дец или капут.

Что за люди? Чисто звери,

Раз своих уже *бут.

Их *бут чужие дабы,

Жили б скованные страхом.

Начали пока что с бабы,

А потом всех будут трахать.

В городах, да и в глубинке

Заменяют вставший уд

Полицейские дубинки,

Русский секс, как русский бунт.

Бесполезен, беспощаден,

Полувял он и ленив.

Кто-то выйдет, кто-то сядет,

Ничего не изменив.

От редакции: Хоть стих и небрежно написан, в нём однако болтаются некоторые идейки, проливающие свет на самого автора. Помню, нам даже на концертах Гражданской Обороны - нам, разогревавшим составам, орали панки "Ленинград давай!". И в штабе АКМ тоже звучали рассуждения: мол, судя по названию, парни-то наши!.. Однако выпускник Духовной семинарии, Шнур с его социальным пессимизмом ("ничего не изменив") - вряд ли годится в духовные пастыри поколений.

Сам же и пропагандировал разудалую алкогольную житуху без оглядки на базис, а теперь осуждает последствия разудалой житухи - пьяную по*бку ментов? Так, собственно, и те, кто выше - сами Путины обожали всем ещё дружным семейством в компании Иванова отплясывать под "Ленинград" (под "Когда переехал - не помню..."), считая группу "своей в доску", и для олигархов на вечеринке Прохорова Шнур пел с какой-то лодочки, пришвартовавшейся возле "Авроры" - там и Набиуллина была, помнится. Ну, то есть не так он далёк от "своих", которые "своих е*ут". Что они звери - ну, спасибо за прозрение. А кто воспитатель звериного в них?

Дмитрий Чёрный, редактор, литкритик