Очередной подросток-активист попал под раздачу охранников социального неравенства

В московском районе Люблино полиция задержала 14-летнего активиста "Бессрочного протеста" Ярослава Васильева. Подросток рассказал телеканалу "Дождь", что его избили полицейские. По словам школьника, сначала его посадили в обычный автозак, затем отвезли в сторону и под конвоем пересадили в другой автомобиль, который был "полностью затонирован" изнутри. Васильеву удалось позвонить родителям и сообщить, что его везут в ОВД "Арбатское".

"После звонка люди в штатском и сотрудники начали молча вырывать у меня телефон из рук, всячески душить и заламывать кисти рук и сами руки. Один из них в этот момент наносил удары рукой в область затылка", - сообщил активист. Он добавил, что предупредил полицейских о том, что он несовершеннолетний, но это их не остановило.

Васильев добавил, что человек в штатском, по его предположению, - сотрудник Центра по противодействию экстремизму при МВД. Подросток подчеркнул, что не сопротивлялся, а просто не отдавал полицейским телефон, держа его в руке. После того, как телефон у него забрали, полицейские пытались получить к нему доступ, но не смогли этого сделать.

Телефон задержанному вернули после приезда в ОВД. Теперь Васильев планирует обратиться в полицию с заявлением об избиении. Протокол об административном правонарушении на него не составили и отпустили. Васильев связал задержание с акцией в поддержку политзаключенных, которую активисты "Бессрочного протеста" провели в Москве 22 сентября.

От редакции: Авто-прессхаты существуют у московских полицаев давно. И это не секрет: в том же 2011-м главного редактора ФОРУМа.мск в таком вот автозаке попытались "прессануть", за что потом ещё и судили на Петровских воротах в Мировом суде. Это была одна из акций Стратегии-31 на Маяковке - конечно же, несанкционированная. И всех, уловленных в автозаки - специальные костоломы обрабатывали, видимо, по высшей команде, поскольку выборы уже прошли, и народ медленно приходил в ярость - примерно, как сейчас, после пенсионной реформы.

Что достаётся совсем уж молодым активистам, проявляющим сознательность на разных фронтах и акциях - хоть на разрешённом Русском марше, хоть где ёще, - ну, такова уж суть нынешнего полицеского государства. Элитный быт надобно охранять. И Росгвардия, ОМОН - стали именно такими структурами, которые за небольшие, но стабильные награды готовы бить кого угодно - лишь бы открыто выступали против власти, то есь против этой самой элиты, чаще пребывающей за рубежами сырьевой империи. Власть престарелых воров социалистической собственности столкнулась лицом к лицу с обворованной ею молодёжью - которой не светит ни коммунизм, ни даже социализм, а только новый тяжелейший ревоюционный путь к национализации богатств недр, заводов и прочих объектов приватизированной инфраструктуры.

Д.Ч.

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