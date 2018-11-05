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Московский листок

Очередной подросток-активист попал под раздачу охранников социального неравенства

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 1

полицейщина силовигархия полиция классоваяненависть
Очередной подросток-активист попал под раздачу охранников социального неравенства

В московском районе Люблино полиция задержала 14-летнего активиста "Бессрочного протеста" Ярослава Васильева. Подросток рассказал телеканалу "Дождь", что его избили полицейские. По словам школьника, сначала его посадили в обычный автозак, затем отвезли в сторону и под конвоем пересадили в другой автомобиль, который был "полностью затонирован" изнутри. Васильеву удалось позвонить родителям и сообщить, что его везут в ОВД "Арбатское". 

"После звонка люди в штатском и сотрудники начали молча вырывать у меня телефон из рук, всячески душить и заламывать кисти рук и сами руки. Один из них в этот момент наносил удары рукой в область затылка", - сообщил активист. Он добавил, что предупредил полицейских о том, что он несовершеннолетний, но это их не остановило. 

Васильев добавил, что человек в штатском, по его предположению, - сотрудник Центра по противодействию экстремизму при МВД. Подросток подчеркнул, что не сопротивлялся, а просто не отдавал полицейским телефон, держа его в руке. После того, как телефон у него забрали, полицейские пытались получить к нему доступ, но не смогли этого сделать. 

Телефон задержанному вернули после приезда в ОВД. Теперь Васильев планирует обратиться в полицию с заявлением об избиении. Протокол об административном правонарушении на него не составили и отпустили. Васильев связал задержание с акцией в поддержку политзаключенных, которую активисты "Бессрочного протеста" провели в Москве 22 сентября.

От редакции: Авто-прессхаты существуют у московских полицаев давно. И это не секрет: в том же 2011-м главного редактора ФОРУМа.мск в таком вот автозаке попытались "прессануть", за что потом ещё и судили на Петровских воротах в Мировом суде. Это была одна из акций Стратегии-31 на Маяковке - конечно же, несанкционированная. И всех, уловленных в автозаки - специальные костоломы обрабатывали, видимо, по высшей команде, поскольку выборы уже прошли, и народ медленно приходил в ярость - примерно, как сейчас, после пенсионной реформы. 

Что достаётся совсем уж молодым активистам, проявляющим сознательность на разных фронтах и акциях - хоть на разрешённом Русском марше, хоть где ёще, - ну, такова уж суть нынешнего полицеского государства. Элитный быт надобно охранять. И Росгвардия, ОМОН - стали именно такими структурами, которые за небольшие, но стабильные награды готовы бить кого угодно - лишь бы открыто выступали против власти, то есь против этой самой элиты, чаще пребывающей за рубежами сырьевой империи. Власть престарелых воров социалистической собственности столкнулась лицом к лицу с обворованной ею молодёжью - которой не светит ни коммунизм, ни даже социализм, а только новый тяжелейший ревоюционный путь к национализации богатств недр, заводов и прочих объектов приватизированной инфраструктуры.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Гаденыша изобличили
Крон-принц Антошка УЖ написал 05.11.2018 15:17
Любой террорист опасен, сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст. Новое величие в секунду начали б убивать чекистов, если б не оперативная работа. Делом надо заниматься, в данном случае молодежь должна изучать биографию Владимир Владимировича или Матвиенко, Семен Семеныча. И мысли долдны быть о пользе Родине, а не о терроре.
В стране Россия жить опасно. Не только в Петергофе. Свои проблемы имеются. Попробую разобраться.
ФСБ работает не покладая рук и ног, взяли извращенцев из НОВОГО ВЕЛИЧИЯ, внедрили своего и разоблачили, все живы и ждут справедливого наказания. А в Архангельске проглядели и погиб извращенец, а с ним ранили Стража Православной Революции секты РПЦ, да не одного.
Но откуда у молодых людей , детей мысли о терроризме? Дедушка Ленин, чурка Сталин, другое звероподобное быдло террористы, просто извращенцы.
А некоторые поют им песнь, сочиняют романтические опусы.
Не привожу фамилий, но достаточно посмотреть авторов этого форума на фото справа от текста.....
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