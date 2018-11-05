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Московский листок

Иран плевать хотел на санкции США

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 0

иран сша нефть санкции
Иран плевать хотел на санкции США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что исламская республика «с гордостью обойдет» санкции США, которые вступили в силу сегодня, 5 ноября. Выступление иранского лидера транслировало местное телевидение. 

«Я объявляю, что мы с гордостью обойдем ваши незаконные, несправедливые санкции, потому что это противоречит международным нормам. Мы находимся в состоянии экономической войны, противостоим власти, пытающейся нас запугать. Не думаю, что в истории Америки в Белом доме (США.— “Ъ”) был еще хоть кто-то, кто настолько против закона и международных конвенций»,— цитирует AFP господина Роухани. 

С сегодняшнего дня США вводят второй пакет антииранских санкций. В черный список Вашингтона добавлены 700 пунктов, также вводится эмбарго на импорт иранской нефти. Санкции носят экстерриториальный характер, то есть затрагивают все страны. Временные исключения сделаны лишь для восьми партнеров США. В их числе СМИ называли Индию, Японию, Южную Корею, Китай и Турцию.

Напомним, 1 ноября стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на "серьезные уступки" Ирану, что позволит ему избежать части экономических санкций Вашингтона, сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источники. По их словам, высокопоставленные сотрудники Госдепа США убедили госсекретаря Майка Помпео не отключать Иран от международной банковской системы SWIFT. 

Помимо этого власти США готовы разрешить некоторым странам закупать иранскую нефть. Исключения планируется сделать, в частности, для Китая, Японии, Южной Кореи и Индии, всего в предполагаемый список входит 8 стран, названия которых пока неизвестны. Отмечается, что действия США позволят иранской экономике "не развалиться", тем более что на смягчении санкций настаивали страны Европы. 

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