Примет ли участие ЧВК Вагнера в параде "по случаю годовщины парада"?

Генеральная репетиция военного парада в честь 77-летия военного марша 1941 года прошла на Красной площади. Об этом сообщает "Первый канал".
Сам военный марш пройдет через два дня и будет посвящен легендарному параду 7 ноября 1941 года, с которого войска уходили прямо на фронт.
Любопытно, среди марширующих будет ЧВК Вагнера? Пора бы уж показаь новых героев стране!
Так и слышится голосом диктора: "Н-на Красную площадь выходят прославленные в Донбассе, Центрральной Афррике и Сирии бойцы частной военной компании товарр-рища Вагнера, доблестные защитники нашей любимой, рродной силовигархии, её нефти, её сверрхприбылей!"
безыдейный написал 05.11.2018 18:51
То праздновали чужую победу 9 мая, теперь понадобилось муссировать уже тяжелую страницу - парад, когда немцы стояли под Москвой.
Нагнетают, однако, вражду, муссируют.
То у них появился праздник - победы над поляками 5 веков назад.
Теперь парад в честь стояния немцев под Москвой.
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А на украине тоже раздувают вражду. И так в каждой республике. Чего они боятся?