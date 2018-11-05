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Московский листок

Примет ли участие ЧВК Вагнера в параде "по случаю годовщины парада"?

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 1

великий октябрь силовигархия классоваяненависть
Примет ли участие ЧВК Вагнера в параде "по случаю годовщины парада"?

Генеральная репетиция военного парада в честь 77-летия военного марша 1941 года прошла на Красной площади. Об этом сообщает "Первый канал". 

Сам военный марш пройдет через два дня и будет посвящен легендарному параду 7 ноября 1941 года, с которого войска уходили прямо на фронт.

Любопытно, среди марширующих будет ЧВК Вагнера? Пора бы уж показаь новых героев стране!

Так и слышится голосом диктора: "Н-на Красную площадь выходят прославленные в Донбассе, Центрральной Афррике и Сирии бойцы частной военной компании товарр-рища Вагнера, доблестные защитники нашей любимой, рродной силовигархии, её нефти, её сверрхприбылей!"



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
безыдейный написал 05.11.2018 18:51
Интересно, зачем вдруг понадобилось этой власти проводить парад в честь парада? Зачем постоянно муссируют тему ВОВ, как которой эта власть не имеет отношения?
То праздновали чужую победу 9 мая, теперь понадобилось муссировать уже тяжелую страницу - парад, когда немцы стояли под Москвой.
Нагнетают, однако, вражду, муссируют.
То у них появился праздник - победы над поляками 5 веков назад.
Теперь парад в честь стояния немцев под Москвой.
.
А на украине тоже раздувают вражду. И так в каждой республике. Чего они боятся?
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