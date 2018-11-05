Примет ли участие ЧВК Вагнера в параде "по случаю годовщины парада"?

Генеральная репетиция военного парада в честь 77-летия военного марша 1941 года прошла на Красной площади. Об этом сообщает "Первый канал".

Сам военный марш пройдет через два дня и будет посвящен легендарному параду 7 ноября 1941 года, с которого войска уходили прямо на фронт.

Любопытно, среди марширующих будет ЧВК Вагнера? Пора бы уж показаь новых героев стране!

Так и слышится голосом диктора: "Н-на Красную площадь выходят прославленные в Донбассе, Центрральной Афррике и Сирии бойцы частной военной компании товарр-рища Вагнера, доблестные защитники нашей любимой, рродной силовигархии, её нефти, её сверрхприбылей!"