Очередной мост рухнул - на этот раз в нефтеносном ХМАО

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло обрушение моста, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО.

"В 16:43 сообщение поступило нам. Наши подразделения еще следуют на место из Нефтеюганска. Это Нефтеюганский район поселка Каркатеевы. Мост находился на реконструкции. Сейчас информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

По данным СК РФ, в результате обрушения моста два человека погибли, а еще пятеро пострадали. Как сообщил "Интерфаксу" директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, на месте работают пять бригад скорой медицинской помощи.

"Предварительно, семерым пострадавшим оказывается медицинская помощь, они будут доставлены в Нефтеюганскую окружную больницу", - сказал он. Добровольский добавил, что пострадавшие получили травмы тяжелой и средней тяжести.

"Семеро госпитализированы в Нефтеюганск окружную больницу. У всех пострадавших черепно-мозговая, скелетная травма", - отметил главврач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин. Его слова приводит телеграм-канал 360.

Ранее в пресс-службе управления МВД России по региону сообщили, что в результате обрушения моста пострадали восемь человек. "Есть информация о восьми пострадавших. В воду упали две единицы техники", - сказал представитель ведомства. По его словам, мост предполагается демонтировать.

Фотографию с места происшествия опубликовал телеграм-канал Mash. "Один пролет рухнул, когда на нем находилась спецтехника во время демонтажа старой переправы", - говорится в комментарии. В соцсетях также пишут, что мост рухнул под весом автокрана и "КамАЗа".

Напомним, в посленее время в путинской РФ мосты падают часто - по ва-три моста в месяц.

Так, например, 26 октября один человек погиб при обрушении моста через реку Осиновка в Михайловском районе Приморского края. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Аврора Римская. "По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин", - сказал собеседник агентства.

Она добавила, что следствие проводит проверку по факту обрушения.

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