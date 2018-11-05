Более 23 тысяч человек не пришли на призывные участки в Киеве, рассказал военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин. Таким образом, явка в украинской столице составила всего 8%.

«Мы их [призывников] разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе», — рассказал военком, передают «Украинские новости».

По его словам, к настоящему моменту удалось призвать 39,5% киевлян. Тем не менее Клявлин отметил, что сейчас призывная кампания находится на грани срыва.

Полковник добавил, что на службу по контракту призвано всего 346 жителей Киева. Он выразил надежду, что с повышением уровня денежного обеспечения военнослужащих это число увеличится.

Как писал News.ru, подавляющее большинство украинских призывников уклоняются от воинской службы из-за страха быть задействованными в силовой операции в Донбассе.

А призывники нужны сейчас ВСУ как никогда: готовится наступление в ЛНР.

Украинские силовики доставили к линии соприкосновения в Донбассе тяжёлую технику, состоящую из трёх единиц БТР-80, двух БМП и трёх автомобилей «Урал». Колонна прибыла в зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район посёлка Мироновский.

«Таким образом, киевские власти продолжают дестабилизировать обстановку в регионе», - заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.

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