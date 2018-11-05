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Московский листок

Киевляне не хотят идти в "сбройлеры": более 23 тысяч "косят"

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 1

украина киев всу призыв
Киевляне не хотят идти в "сбройлеры": более 23 тысяч "косят"

Более 23 тысяч человек не пришли на призывные участки в Киеве, рассказал военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин. Таким образом, явка в украинской столице составила всего 8%. 

«Мы их [призывников] разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе», — рассказал военком, передают «Украинские новости». 

По его словам, к настоящему моменту удалось призвать 39,5% киевлян. Тем не менее Клявлин отметил, что сейчас призывная кампания находится на грани срыва. 

Полковник добавил, что на службу по контракту призвано всего 346 жителей Киева. Он выразил надежду, что с повышением уровня денежного обеспечения военнослужащих это число увеличится. 

Как писал News.ru, подавляющее большинство украинских призывников уклоняются от воинской службы из-за страха быть задействованными в силовой операции в Донбассе.

А призывники нужны сейчас ВСУ как никогда: готовится наступление в ЛНР. 

Украинские силовики доставили к линии соприкосновения в Донбассе тяжёлую технику, состоящую из трёх единиц БТР-80, двух БМП и трёх автомобилей «Урал». Колонна прибыла в зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район посёлка Мироновский.

«Таким образом, киевские власти продолжают дестабилизировать обстановку в регионе», - заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.  

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Всего комментариев к статье: 1
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А как же наем?
**** написал 05.11.2018 20:10
Если хохлы не хотят воевать задарма - их нужно нанимать за хорошую оплату.
Не только деньгами, но и всякими льготами.
И тогда - добровольцы толпами набегут!
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