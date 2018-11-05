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Московский листок

Димон Тосканский удовлетворён падением цен на нефть и "ростом экономики"

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 1

медведев нефть либералы правительство хлеб
Димон Тосканский удовлетворён падением цен на нефть и "ростом экономики"

Мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе онлайн-конференции, которую в Шанхае проводит Шанхайская медиагруппа (SMG, один из крупнейших медиахолдингов Китая), передает корреспондент РБК. 

По его словам, Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы мировые цены на нефть были «максимально высокими». По мнению премьера, такая ситуация грозила бы «остановкой развития экономики» страны. Медведев подчеркнул, что российским властям «нужны разумные цены» на нефть. 

Премьер-министр упомянул антироссийские санкции в числе факторов, влияющих на развитие российской экономики. Он отметил, что Россия нашла в западных ограничениях «источник самореализации и собственного развития». В пример Медведев привел сельское хозяйство, развитие которого, по его словам, происходит «ударными темпами».

От редакции: Да уж... Развитие экономики у них прям так и прёт, так и прёт. Враньё, как известно, опьяняет. Две картины мира, в котором мы не то чтоб одинаково, но одновременно всё же живём. У Медвеева где-то - не в нашем, правда, измерении и не на наших полях (может, на его тосканских виноградниках?), - ударными темпами развивается сельское хозяйство. У нас же - звучат на всю страну предупреждения, что цена батона к новому году неизбежно вырастет, потому что "растущее" сельское хозяйство сочло более выгодным экспортировать лучшие сорта пшеницы - из того урожая, которым тоже очень громко успели погордиться власть предержащие. Это вот и есть развитие, верно, господин Меведев? Когда лучшее - на экспорт, а в самой России дорожает дешёвый, низкого качества хлеб? 

Ну, тогда у нас бурно развивается и газовая отрасль - ударными темпами получают газ индустрии Китая, Турции, Австрии, Германии... А вот что свой сжиженный газ для внутреннего пользователя подорожал летом практически вдвое - это явно не имеет отношения к "бурному экономическому росту". Стоимость 1 литра сжиженного газа, представляющего собой смесь пропана и бутана, колебалась от 14 до 19 рублей в течение последних нескольких лет в зависимости от времени года, однако летом 2018 года в июле цены за 1 литр сжиженного газа повысились до 28-32 рублей в разных регионах.

Я понял, по какому критерию Медведев оценивает "рост экономики" - растут тарифы, растут поборы, растут налоги, беднеет средний гражданин, - значит, "растёт" и экономика. Ну, вроде такого, неуёмно растущего надгробного креста - "всё выше, и выше, и выше..."

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 05.11.2018 21:01
если запад проявил заботу о гражданах россии больше чем 2 недопрезидента то......так охота пыром зарядить в эти шарообразные головы ....перекурить и по фаберже тем же пыром ....нееет,нормально такие не рождаются,только через **пу....
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