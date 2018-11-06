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Московский листок

Ярославский депутат, предложивший отменить пенсии, выразил подлинное отношение буржуев к трудящимся

Опубликовано 06.11.2018 автором Алан Каримов в разделе комментариев 4

рабочие капитализм правительство
Ярославский депутат, предложивший отменить пенсии, выразил подлинное отношение буржуев к трудящимся

Ярославский депутат Дмитрий Петровский прославился на всю страну. Он выступил за полную отмену пенсии по старости. На своей странице в фейсбуке он подчеркнул, что выступает против самого понятия «пенсионный возраст».

«Лично я за отмену вообще понятия — пенсионный возраст, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить, выйдя на пенсию».

Словом, этот представитель капитала прямо и откровенно высказал то, что остальные представители его класса думают в глубине души, но не смеют сказать вслух. А думают они примерно то же самое – как бы сбросить с себя это досадное бремя? Как бы снять с себя обязательство платить гражданам пенсии по старости?

Это обязательство в свое время взяла на себя Советская власть. Также, как она взяла на себя обязательство обеспечить каждого гражданина работой, бесплатным здравоохранением, образованием, жильем и личной безопасностью.

Российская буржуазия со всеми этими обязательствами благополучно покончила.

Права на труд она нас лишила. Она намеренно создает безработицу, чтобы иметь резервную армию труда из безработных, чтобы создавать между трудящимися конкуренцию за рабочие места – и таким путем снижать цену рабочей силы, то есть, заработную плату. Она лишила нас и бесплатной медицины, которая осталась только на бумаге. И бесплатного образования – высшее образование у нас платное практически полностью, профессиональное и среднее - стало платным частично. О получении бесплатного жилья наши граждане уже даже не мечтают. Какое бесплатное жилье – если они подчас не могут получить жилье даже за деньги, вкладываются в долевое строительство – а их кидают, лишают и жилья, и денег! То же самое и с личной безопасностью. Не секрет, что наши правоохранительные органы не желают защищать граждан от преступников. Самый частый ответ, который получают граждане на свои обращения: «в возбуждении уголовного дела отказать». Полиции наплевать на безопасность граждан, она отказывается их защищать. Богатые выходят из этого положения, они на свои деньги могут нанять себе частную охрану (а крупные капиталисты даже могут создать собственную частную армию). Но большинство наших граждан, трудящиеся – не имеют такой возможности. Они совершенно беззащитны перед преступностью. То есть – личную безопасность нам теперь никто не обеспечивает.

Словом – все эти социальные обязательства, которые несло советское социалистическое государство перед трудящимися – российское буржуазное государство с себя сбросило. И только пенсия по старости остается до сих пор.

Так вот эта пенсия – настоящая боль для нашей буржуазии. Она прямо-таки страдает от необходимости тратить эти деньги на граждан – вместо того чтобы положить их к себе в карман. Она, можно сказать, отрывает эти деньги от сердца. И ее заветная мечта – сделать как-нибудь так, чтобы покончить с этим, чтобы похерить и пенсии, как она похерила все остальное.

Только сказать об этом прямо наша буржуазия все еще не решается. А депутат Петровский оказался откровеннее своих собратьев по классу. Он взял и заявил без обиняков: отменить пенсию – и пускай каждый сам думает, как и на что он будет жить в старости.

Как и следовало ожидать, российская буржуазия в лице «Единой России» поспешила откреститься от этого заявления – мол, слова Петровского «не отражают позицию партии», мол, «говорить такие вещи может только безответственный человек».

Но это, конечно, ложь. Наоборот – то, что выразил Петровский – это как раз самая что ни на есть подлинная «позиция» буржуазии. Буржуазия именно так и относится к трудовому народу – стремится выжать до последнего его рабочую силу, а потом выбросить на свалку. И плевать, на что он будет жить, когда не сможет работать - сдохнет, тем лучше. Ибо для буржуазии трудящийся не человек - а рабочая сила, средство обогащения. Он нужен только до тех пор, пока может работать, создавать ей прибыль. Когда же рабочая сила трудящегося полностью исчерпана, когда он теряет способность обогащать буржуазию – ей до него уже нет никакого дела.

Так на самом деле относится буржуазия к народу. Просто этот Петровский откровеннее, чем остальная буржуйская братия, не политкоректничает - что думал, то и выложил.

В том, что российская буржуазия спит и во сне видит, как бы отменить пенсии – мы уже убедились. Совсем недавно она фактически лишила пенсий шестьдесят процентов нашего народа, подняв пенсионный возраст. Но это – только переходный этап. Таким путем нас постепенно готовят к полной отмене пенсий, к упразднению самого понятия «пенсия по старости». Явно буржуазия уже нарисовала в своем воображении эту упоительную для себя картину: средства, которые прежде шли на пенсии – теперь полностью идут в ее карман, превращаются в банковские счета, дворцы и яхты. А вся отработанная рабочая сила, миллионы трудящихся, которые уже не годятся для создания прибавочной стоимости – годик-два бомжуют и роются на помойках, затем благополучно отправляются на кладбище. Эту розовую мечту российской буржуазии как раз и выразил депутат Петровский.

Примечательно, что многие граждане это отлично понимают. Вот что они пишут в комментариях:

«В «Единой России» заявили, что слова депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского о необходимости отмены пенсий по старости не отражают позицию партии. В переводе не человеческий это означает - "не гони, всему своё время, сейчас быдло народ привыкнет к полу отмене пенсий, а уж потом отменим и остальное".

«Да ни хрена они не открестились... Просто сейчас в ЕР ему втык сделают, что пиджак завернется, или вообще вытурят из ЕР, ЗА ТО, ЧТО ПРОБОЛТАЛСЯ про их планы с отменой пенсий, в скором будущем. Болтун...»

***

Словом, всем ясно, что это показное возмущение «Единой России» по поводу заявления своего коллеги – чистое лицемерие, «игра на публику». А на самом деле: что у буржуев на уме – то у Петровского на языке.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Крамольник написал 06.11.2018 02:06
Комсомолка, спортсменка и просто красавица Ольга Глацких - типичное порождение ВЛКСМ.================================
Какого, нахрен, ВЛКСМ? Она родилась в 1989 году. А СССР вместе с ВЛКСМ "закончился" в 1991 году. Она что, с рождения вступила в ВЛКСМ? Вы уж врите, да не завирайтесь.
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(без названия)
Коммунизм это геноцид написал 06.11.2018 01:32
Комсомолка, спортсменка и просто красавица Ольга Глацких - типичное порождение ВЛКСМ.
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(без названия)
стоик1269 написал 06.11.2018 01:14
буржуазия сортирного Карлика - синоним буржуазии сплошь из сионистов на славянской земле?
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(без названия)
Коммунизм это дефицит написал 06.11.2018 01:12
Поразителен инфантилизм левых. Эти ушлепки не в сотоянии присоединиться к протесту рабочих. Может, потому, что протестуют русские? А таджикам путин платит пенсии просто так.
Поразителен дефицит доверия русских рабочих к левым, уж лучше не с кем, чем с игиловскими подстилками.
Все по Марксу!
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