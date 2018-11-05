Анархический заговор раскрыт на пространстве от Архангельска до Калининграда

Сотрудники ОМОН задержали в Калининграде 24-летнего анархиста Вячеслава Лукичева, подозреваемого в "публичном оправдании терроризма в интернете" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчина назвал героем единомышленника, совершившего теракт в здании ФСБ в Архангельске.

Лукичева задержали около 18:30 на автобусной остановке и сразу увезли в изолятор временного содержания. Уголовное дело в отношении него возбудили из-за комментариев к скриншоту предсмертной записки исполнителя теракта в Архангельске, передает радио "Свобода". По версии следователей, анархист назвал взорвавшего бомбу "настоящим героем". Теперь Лукичеву грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

Адвокат Мария Бонцлер, сотрудничающая с правозащитной организацией "Русь сидящая" и встретившаяся с задержанным в ИВС, рассказала, что с Лукичевым "взяли двух девушек - его подругу Дашу и общую знакомую Настю, которая не совсем здорова".

Лукичев уже оформил явку с повинной при условии, что девушек отпустят.

Адвокат добавила, что подруг Лукичева больше суток продержали в ФСБ. По мнению Бонцлер, на ее подзащитного оказывали давление, "и не только моральное". Она утверждает, что Лукичев жалуется на головные боли.

Мера пресечения задержанному анархисту будет избрана 6 ноября. "Медиазона" обратила внимание на то, что ранее имя Вячеслава Лукичева уже фигурировало в криминальной хронике. В сентябре россиянина с таким именем объявила в розыск Украина по линии Интерпола.

По версии следователей, 2 мая в Киеве злоумышленники напали на Константиновской улице на ветерана антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины Дмитрия Иващенко (Вербича). Нападавшие были вооружены ножом, молотком и баллончиком со слезоточивым газом. А потерпевший был одет в футболку с национальной украинской символикой, что вызвало негодование нападавших. В итоге Иващенко получил колото-резаное ранение спины, писали "Украинские новости".

После нападения Лукичев 4 мая выехал в Польшу. А спустя два дня в Харькове была задержана его сообщница Екатерина Лапинская. В августе ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Охота" на анархистов

31 октября в Архангельске 17-летний студент второго курса политехнического колледжа Михаил Жлобицкий пришел в здание регионального управления ФСБ, и на входе устроил взрыв. "Бомбист" скончался от полученных травм, а три сотрудника спецслужб получили ранения. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ.

Перед взрывом в телеграм-чате появилось сообщение. "Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны", - написал пользователь с именем "Валерьян Панов", на аватаре которого была изображена эмблема немецкой леворадикальной группировки RAF ("Фракция красной армии"). Он добавил, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей".

Информированный источник сообщал, что погибший юноша состоял в интернет-сообществе анархистов.

ФСБ ответило на теракт облавами в регионах. Только в Краснодаре в рамках расследования взрыва в Архангельске стали опрашивать десятки молодых людей из некого списка, в котором фигурировало 100 имен. Им задавали вопросы, "состоят ли они в политических, субкультурных или иных неформальных сообществах", имеют ли политические взгляды, как относятся к поступку Жлобицкого, что знают о "народной самообороне" и как относятся к анархизму.

А в Москве силовики задержали 14-летнего подростка по имени Кирилл, который поддерживал контакт по интернету с погибшим "бомбистом". При обыске в квартире восьмиклассника были найдены "элементы взрывного устройства", утверждали источники в правоохранительных органах. По информации из соцсетей со ссылками на результаты следствия, задержанный собирался совершить теракт в День народного единства 4 ноября во время "Русского марша" в Люблино.

Впрочем, отец школьника Игорь Кузьминкин считает, что следователи "раздувают из мухи слона". "Ребенку 14 лет, он собрал какую-то хлопушку, а раздули уже что-то невероятное... Ребенок теракты не готовил, он занимался тем, что ему было интересно. В группе переписывался с этим молодым человеком, который себя подорвал, поэтому сейчас такие подозрения. Они просто в одной группе состояли, по-моему, "ВКонтакте", - пояснил мужчина.

Напомним, в нескольких городах России в последнее воскресенье октября прошли акции в поддержку фигурантов дел анархической "Сети" и "Нового величия". Акцию "За наших детей" организовали родители фигурантов дел "Нового величия" и "Сети". Они требуют прекратить уголовное преследование в отношении своих детей. Самые масштабные акции прошли Москве и Санкт-Петербурге. К акции также присоединились Пенза, Ростов-на-Дону и другие города.

Власти не согласовали проведение шествия, поэтому организаторы объявили, что проведут их в формате народного схода.

В Москве к зданию ФСБ на Лубянской площади пришли несколько десятков человек, в том числе родственники нескольких арестованных. Мероприятие началось в 14:00. В 15:30 правозащитник Лев Пономарев объявил о завершении акции.

После этого несколько активистов "бессрочных митингов" направились к Тверской улице. Как сообщил корреспондент газеты "Коммерсант", полицейские увели в автозаки около 10 человек.

Как сообщило издание "ОДВ-Инфо", в Санкт-Петербурге были задержаны не менее 40 человек. Позже силовики отпустили четверых сотрудников СМИ. Как минимум часть задержанных - участники одиночных пикетов. Один из них - Дмитрий Скурихин - стоял с плакатом "Защитите детей от ФСБшных чертей".

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