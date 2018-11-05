Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анархический заговор раскрыт на пространстве от Архангельска до Калининграда

Опубликовано 05.11.2018 в разделе комментариев 1

омон калининград анархи
Анархический заговор раскрыт на пространстве от Архангельска до Калининграда

Сотрудники ОМОН задержали в Калининграде 24-летнего анархиста Вячеслава Лукичева, подозреваемого в "публичном оправдании терроризма в интернете" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчина назвал героем единомышленника, совершившего теракт в здании ФСБ в Архангельске. 

Лукичева задержали около 18:30 на автобусной остановке и сразу увезли в изолятор временного содержания. Уголовное дело в отношении него возбудили из-за комментариев к скриншоту предсмертной записки исполнителя теракта в Архангельске, передает радио "Свобода". По версии следователей, анархист назвал взорвавшего бомбу "настоящим героем". Теперь Лукичеву грозит наказание в виде семи лет лишения свободы. 

Адвокат Мария Бонцлер, сотрудничающая с правозащитной организацией "Русь сидящая" и встретившаяся с задержанным в ИВС, рассказала, что с Лукичевым "взяли двух девушек - его подругу Дашу и общую знакомую Настю, которая не совсем здорова". 

Лукичев уже оформил явку с повинной при условии, что девушек отпустят. 

Адвокат добавила, что подруг Лукичева больше суток продержали в ФСБ. По мнению Бонцлер, на ее подзащитного оказывали давление, "и не только моральное". Она утверждает, что Лукичев жалуется на головные боли. 

Мера пресечения задержанному анархисту будет избрана 6 ноября. "Медиазона" обратила внимание на то, что ранее имя Вячеслава Лукичева уже фигурировало в криминальной хронике. В сентябре россиянина с таким именем объявила в розыск Украина по линии Интерпола. 

По версии следователей, 2 мая в Киеве злоумышленники напали на Константиновской улице на ветерана антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины Дмитрия Иващенко (Вербича). Нападавшие были вооружены ножом, молотком и баллончиком со слезоточивым газом. А потерпевший был одет в футболку с национальной украинской символикой, что вызвало негодование нападавших. В итоге Иващенко получил колото-резаное ранение спины, писали "Украинские новости". 

После нападения Лукичев 4 мая выехал в Польшу. А спустя два дня в Харькове была задержана его сообщница Екатерина Лапинская. В августе ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. 

"Охота" на анархистов 

31 октября в Архангельске 17-летний студент второго курса политехнического колледжа Михаил Жлобицкий пришел в здание регионального управления ФСБ, и на входе устроил взрыв. "Бомбист" скончался от полученных травм, а три сотрудника спецслужб получили ранения. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ. 

Перед взрывом в телеграм-чате появилось сообщение. "Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны", - написал пользователь с именем "Валерьян Панов", на аватаре которого была изображена эмблема немецкой леворадикальной группировки RAF ("Фракция красной армии"). Он добавил, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". 

Информированный источник сообщал, что погибший юноша состоял в интернет-сообществе анархистов. 

ФСБ ответило на теракт облавами в регионах. Только в Краснодаре в рамках расследования взрыва в Архангельске стали опрашивать десятки молодых людей из некого списка, в котором фигурировало 100 имен. Им задавали вопросы, "состоят ли они в политических, субкультурных или иных неформальных сообществах", имеют ли политические взгляды, как относятся к поступку Жлобицкого, что знают о "народной самообороне" и как относятся к анархизму. 

А в Москве силовики задержали 14-летнего подростка по имени Кирилл, который поддерживал контакт по интернету с погибшим "бомбистом". При обыске в квартире восьмиклассника были найдены "элементы взрывного устройства", утверждали источники в правоохранительных органах. По информации из соцсетей со ссылками на результаты следствия, задержанный собирался совершить теракт в День народного единства 4 ноября во время "Русского марша" в Люблино. 

Впрочем, отец школьника Игорь Кузьминкин считает, что следователи "раздувают из мухи слона". "Ребенку 14 лет, он собрал какую-то хлопушку, а раздули уже что-то невероятное... Ребенок теракты не готовил, он занимался тем, что ему было интересно. В группе переписывался с этим молодым человеком, который себя подорвал, поэтому сейчас такие подозрения. Они просто в одной группе состояли, по-моему, "ВКонтакте", - пояснил мужчина.

Напомним, в нескольких городах России в последнее воскресенье октября прошли акции в поддержку фигурантов дел анархической "Сети" и "Нового величия". Акцию "За наших детей" организовали родители фигурантов дел "Нового величия" и "Сети". Они требуют прекратить уголовное преследование в отношении своих детей. Самые масштабные акции прошли Москве и Санкт-Петербурге. К акции также присоединились Пенза, Ростов-на-Дону и другие города. 

Власти не согласовали проведение шествия, поэтому организаторы объявили, что проведут их в формате народного схода. 

В Москве к зданию ФСБ на Лубянской площади пришли несколько десятков человек, в том числе родственники нескольких арестованных. Мероприятие началось в 14:00. В 15:30 правозащитник Лев Пономарев объявил о завершении акции. 

После этого несколько активистов "бессрочных митингов" направились к Тверской улице. Как сообщил корреспондент газеты "Коммерсант", полицейские увели в автозаки около 10 человек. 

Как сообщило издание "ОДВ-Инфо", в Санкт-Петербурге были задержаны не менее 40 человек. Позже силовики отпустили четверых сотрудников СМИ. Как минимум часть задержанных - участники одиночных пикетов. Один из них - Дмитрий Скурихин - стоял с плакатом "Защитите детей от ФСБшных чертей".  

Материалы по теме:

Десятки бастующих уволены за требование повышения зарплаты

На увольнение бастующих ответим всероссийской политической стачкой

ГосударстВОР ничего не должно молодым родителям и молодёжи как таковой

Обыски на улице Свободы. Государство миллиардеров будет судить школьников 

Временный губернатор Липецкой области в год "зарабатывает" много больше Путина

На акциях в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети" задержаны их единомышленники



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Судьба ФСБ
будет печальной. написал 05.11.2018 23:26
Она доживает последние годы...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полиция не пускала флаг Новороссии на Русский марш
Полиция не пускала флаг Новороссии на Русский марш
05.11.2018
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
01.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анархический заговор раскрыт на пространстве от Архангельска до Калининграда (1)
Димон Тосканский удовлетворён падением цен на нефть и "ростом экономики" (1)
Киевляне не хотят идти в "сбройлеры": более 23 тысяч "косят" (4)
Очередной мост рухнул - на этот раз в нефтеносном ХМАО (4)
Примет ли участие ЧВК Вагнера в параде "по случаю годовщины парада"? (2)
Иран плевать хотел на санкции США (1)
Очередной подросток-активист попал под раздачу охранников социального неравенства (4)
Пропагандист пьяной и элитной житухи узрел в уфимском изнасиловании нечто звериное (6)
Газпром даёт Австрии газ сверх плана, ура, товарищи! (3)
ГосударстВОР ничего не должно молодым родителям и молодёжи как таковой (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ГОДУНОВ: НОВАЯ РАЗВЕСИСТАЯ КЛЮКВА
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Государство нам ничего не должно? Нужна ли "илитке" демография
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пришла пора откручивания гаек
Максим Калашников Максим Калашников: Одессита-снайпера выдают на верную смерть. Своих не бросаем, Владимир Владимирович?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss