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Московский листок

В постсоветской Молдавии фермерам яблоки невыгодно даже собирать: урожай гниёт

Опубликовано 06.11.2018 автором Павел Григорчук в разделе комментариев 0

молдавия евросоюз фремерство
В постсоветской Молдавии фермерам яблоки невыгодно даже собирать: урожай гниёт

Пока Плахотнюк говорит, что открывает рынки на западе, а Додон хвалится на своих каналах, что открыл рынки в России, тысячи тонн молдавских фруктов брошены фермерами на полях своих садов, т.к. они просто не могут их реализовать. 

Миллионы потраченных средств на то, чтобы вырастить продукцию, и миллионы потерянной выгоды для молдавских агропроизводителей для того, чтобы смотреть на кадры, как гниют фрукты на молдавской плодородной земле. 

А в это время молдавские супермаркеты завалены турецкими фруктами. Эрдоган, полюбившийся молдавским фанариотам своими щедрыми подарками, своих производителей не бросает, а всячески продвигает. Молдавские же политики, чтобы тот же Додон помог фермерам привезти фуры с яблоками в Россию, чтобы попасть в список разрешенных фирм, просят у фермеров крупные откаты.

И если крупные фермеры ещё могут найти средства для подкупа чиновников, то мелкие фермеры от безысходности и отчаяния просто даже не берутся за сбор урожая. Просто нет никакого смысла тратить деньги на то, чтобы собрать фрукты и оставить их потом гнить.

Крайне трагичная картина, которая хорошо передаёт ситуацию в молдавской экономике.

В этом году и в Германии невероятный урожай яблок. Фруктов так много, что их некуда деть. К тому же фермерам невыгодно их продавать: 100 килограммов стоят сейчас около восьми евро. Чтобы не уничтожать яблоки, в хозяйстве неподалеку от Боденского озера решили раздать их бесплатно.

Фермеры ожидали, что акция продлится все выходные. Но уже в субботу, 20 октября более тысячи человек с корзинками, тазиками и ящиками собрали весь урожай, примерно 30 тонн яблок. "Удивительно, что люди разобрали тот сорт, который обычно не пользуется спросом у покупателей и вообще не распродается", - сообщает интернет-издание. 

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