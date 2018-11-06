"Годунов": новая развесистая клюква

Не успели мы отплеваться от тошнотворной (но архидорогой) кинохалтуры «Викинг», как теперь подоспела новая развесистая постсоветская клюква – «исторический» сериал «Годунов». Снова разрекламированный по телевидению, поданный, как детальное воссоздание Москвы XVI века.

Но с ног сбивает уже первая серия.

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Начинается она с того, что юный Борис Годунов поступает на службу шефу опричников Малюте Скуратову, спасает ему жизнь – и Малюта везет его ко двору Ивана Грозного. Где мы узнаем, что только-только от Пскова отступила польско-литовская армия Стефана Батория. А молодому Годунову отдают в жены дочь Малюты, Марию…

Интересно, какой белены объелись сценаристы и режиссер? Какого кокаина нюхнули? Вообще-то Баторий ушел от Пскова, несолоно хлебавши, в 1582 году. Белорус Малюта Скуратов пал смертью храбрых 1 января 1573 года, штурмуя шведскую крепость Вейсенштейн. А дочку свою он выдал замуж за Бориса Годунова в 1571 году. Получается, что представлял Ивану Грозному Годунова никак не иначе, как призрак Малюты. Кстати, сама опричнина была упразднена в 1572 году. В том году Стефан Баторий – еще князь Трансильвании, великим литовским князем он станет лишь в 1576-м.

Вы можете представить себе кино, в котором Иосиф Сталин героически разрешает Карибский кризис 1962 года и провожает в первый полет Юрия Гагарина? Или Ленина, умеревшего в 1924-м, который подписывает план первой пятилетки в 1929-м? Или Путина, который возглавляет ликвидацию последствий катастрофы в Чернобыле в 1986-м? Хотя от расейских киноделов и не такого можно ожидать. Они вовсю коверкают и хронологию, и биографии подлинных людей, как в халтуре «Стремление вверх» Мегердичева-Мкртычева-Мкртчана. Помните, как сей режиссер оболгал живых еще людей и перенес реалии 90-х годов (сбор денег на заграничное лечение сына тренера) в 1972 год? Да, с них станется…

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По глубокому убеждению Максима Калашникова, что бы ни снимали постсоветские «эйзентштейны», какие бы бешеные деньги на свои «кина» ни тратили, один черт получается халтура. Халтурные поделки о Великой Отечественной. Или вот такие «исторические» полотна. Вы хоть историка-консультанта для кино пригласили? Ну, как в СССР, где при Сталине снимали исторические шедевры?

Нет, конечно. Бабло осваивали. Сляпав в итоге очередную костюмированную туфту. Ну что, ждем теперь шедевра про нашествие Наполеона, где молодой радист, перехватывая шифровку от Бонапарта Наполеону, хватает пулемет и мчится на паровозе к Буденному? А сериал «Годунов» глядеть не стану. Представляю его трактовку годуновского царствования и очень интересного (в подлиннике) периода между смертью Ивана Грозного (1584 г.) и началом Смуты.

Да ни хрена у вас не получается! Ни в экономике. Ни в управлении страной. Ни в кинематографе…